Loại quả là 'nữ hoàng dinh dưỡng' trong hè này, vị ngon tuyệt hảo giúp giảm cân nhanh, lợi cho tim mạch mà giá siêu mềm

Dinh dưỡng 06/03/2023 06:29

Ăn trái cây tươi khi vào mùa là cách tốt nhất để có được hương vị, dinh dưỡng và chất chống oxy hóa tối đa từ chúng.

Mùa hè đến rồi, bạn không thể bỏ qua những trái dưa hấu tươi mát.

Loại trái cây ngon ngọt và giòn này rất giàu hàm lượng nước và giúp cung cấp nước cho cơ thể bạn, điều cực kỳ cần thiết để đảm bảo trong những tuần sắp tới. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn không ăn quá nhiều và thích ăn nó trong bữa sáng hoặc giữa bữa sáng và bữa trưa. Bạn cũng có thể thưởng thức nó vào đầu buổi tối nhưng tránh uống vào ban đêm vì điều đó có thể gây khó chịu cho dạ dày của bạn.

Loại quả là 'nữ hoàng dinh dưỡng' trong hè này, vị ngon tuyệt hảo giúp giảm cân nhanh, lợi cho tim mạch mà giá siêu mềm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số lợi ích bạn có thể đạt được từ việc ăn dưa hấu trong mùa hè này.

Tăng khả năng miễn dịch

Dưa hấu rất giàu vitamin C giúp cơ thể sản xuất collagen cho chức năng miễn dịch, cấu trúc tế bào và chữa lành vết thương. Hàm lượng vitamin A và beta-carotene trong dưa hấu thúc đẩy làn da và mái tóc khỏe mạnh.

Thúc đẩy giảm cân

Một số người nghi ngờ rằng vì dưa hấu ngọt nên có thể chứa nhiều đường. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 100 gam dưa hấu sống chỉ chứa khoảng 6,2 gam đường.

Loại quả là 'nữ hoàng dinh dưỡng' trong hè này, vị ngon tuyệt hảo giúp giảm cân nhanh, lợi cho tim mạch mà giá siêu mềm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần nước cao và hàm lượng chất xơ trong dưa hấu giúp thúc đẩy cảm giác no, do đó bạn không cảm thấy đói giữa các bữa ăn. Dưa hấu có thể là món ăn nhẹ hoàn hảo và một phần nhỏ cũng đủ để thỏa mãn cơn đói của bạn. Hơn nữa, nó ít calo nên bạn không cần sợ tăng cân. Trên thực tế, dưa hấu là loại trái cây có lượng calo âm và có xu hướng đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa hơn là bổ sung vào.

Có thể cải thiện sức khỏe tim mạch

Loại quả là 'nữ hoàng dinh dưỡng' trong hè này, vị ngon tuyệt hảo giúp giảm cân nhanh, lợi cho tim mạch mà giá siêu mềm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số chất dinh dưỡng trong dưa hấu có thể hỗ trợ một trái tim khỏe mạnh. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lycopene (có trong dưa hấu) có thể giúp giảm cholesterol và duy trì huyết áp. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do mức cholesterol cao. Hơn nữa, citrulline, một axit amin trong dưa hấu, tạo ra oxit nitric giúp ngăn ngừa huyết áp tăng đột ngột.

Tốt cho tầm nhìn

Loại quả là 'nữ hoàng dinh dưỡng' trong hè này, vị ngon tuyệt hảo giúp giảm cân nhanh, lợi cho tim mạch mà giá siêu mềm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lycopene cũng rất tốt cho thị lực của bạn. Theo nghiên cứu, đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của lycopene có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD), một vấn đề về mắt phổ biến có thể gây mù lòa ở người lớn tuổi.

Cung cấp bảo vệ nướu

Loại quả là 'nữ hoàng dinh dưỡng' trong hè này, vị ngon tuyệt hảo giúp giảm cân nhanh, lợi cho tim mạch mà giá siêu mềm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu rất giàu vitamin C có thể giúp giữ cho nướu của bạn khỏe mạnh. Nó cũng có thể làm chậm quá trình hình thành mảng bám. Vì vậy, ăn dưa hấu có thể củng cố nướu và bảo vệ các mô nướu khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn. Nó cũng giúp làm trắng răng và ngăn ngừa môi của bạn bị khô hoặc nứt nẻ.

Theo Times of India

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