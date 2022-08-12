Loại quả được mệnh danh là "trứng rồng" mà nhiều gia đình Việt yêu thích không ngờ lại là "thuốc tiên" cho nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường và ung thư

Dinh dưỡng 12/08/2022 16:36

Thanh long là một loại trái cây nhiệt đới đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới trong vài năm gần đây. Nó có lớp da bên ngoài rực rỡ khiến nó trông giống như một quả trứng rồng và bên trong có đốm hạt màu trắng hoặc hồng, tùy thuộc vào giống quả.

Loại quả được mệnh danh là 'trứng rồng' mà nhiều gia đình Việt yêu thích không ngờ lại là 'thuốc tiên' cho nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường và ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi các biến thể thanh long ngày càng đa dạng nhưng hàm lượng các hợp chất chống oxy hóa và sinh học tùy thuộc vào loài, các lợi ích chính vẫn không thay đổi. 

Thanh long tự hào có nhiều loại chất dinh dưỡng. Nó bao gồm 80% nước, làm cho nó trở thành một loại trái cây có mật độ thấp, đặc biệt là không có chất béo. Nó là một nguồn phong phú các hợp chất phenolic hoạt động như chất chống oxy hóa, cùng với một số vitamin và khoáng chất. 

Thông tin dinh dưỡng về thanh long

Loại quả được mệnh danh là 'trứng rồng' mà nhiều gia đình Việt yêu thích không ngờ lại là 'thuốc tiên' cho nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường và ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một trăm gram thanh long, tức là một trái cỡ trung bình, có 60 calo và 1,18 g protein.

Nó có 12,94 g carbohydrate và 7,65 g đường. Nó cũng cung cấp 2,5 mg vitamin C và 18 mg canxi. Thanh long không có chất béo và là một lựa chọn trái cây có hàm lượng calo thấp tuyệt vời. 

Lợi ích sức khỏe của thanh long

Tiêu thụ thanh long sẽ mang lại những lợi ích sau:

1. Có đầy đủ chất chống oxy hóa

Thanh long là nguồn giàu betacyanin, vitamin C và lycopene. Những chất chống oxy hóa này được tìm thấy trong vỏ, thịt và hạt của trái.

Chất chống oxy hóa đóng một vai trò bảo vệ tim mạch trong cơ thể con người bằng cách chống lại tác hại của quá trình oxy hóa. Cơ chế này rất quan trọng trong các tình trạng như bệnh tim, tiểu đường, béo phì và ung thư.

Loại quả được mệnh danh là 'trứng rồng' mà nhiều gia đình Việt yêu thích không ngờ lại là 'thuốc tiên' cho nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường và ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong một nghiên cứu, việc giải phóng các gốc tự do sau khi tập thể dục đã bị hạn chế do các hợp chất sinh học tích cực được tìm thấy trong quả thanh long. Thanh long có thể là một lựa chọn hydrat hóa tuyệt vời cho các vận động viên, đặc biệt là với hàm lượng ẩm cao và các lợi ích khác của nó.

Thanh long cũng có tiềm năng cao trong việc bảo vệ chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh Parkinson hoặc bệnh Alzheimer. 

2. Có lợi trong việc quản lý bệnh tiểu đường

Loại quả được mệnh danh là 'trứng rồng' mà nhiều gia đình Việt yêu thích không ngờ lại là 'thuốc tiên' cho nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường và ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của thanh long (đặc biệt là loài có ruột đỏ) có khả năng điều trị bệnh tiểu đường. Nó giúp tái tạo các tế bào của tuyến tụy, cơ quan nơi sản xuất insulin. 

Trong một nghiên cứu, khả năng chống oxy hóa và hàm lượng chất xơ của thanh long cũng thể hiện một số hoạt động chống kháng insulin do đó làm giảm lượng đường huyết tự do.

Mặc dù kết quả trong một số nghiên cứu có vẻ hứa hẹn, nhưng các thử nghiệm lâm sàng rộng rãi cần được tiến hành để đưa ra kết quả chính xác.

3. Có đặc tính kháng khuẩn

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thanh long và vỏ của nó có một số độc hại đối với một số loại vi khuẩn. Nó cũng hữu ích để điều trị các bệnh nhiễm trùng do ký sinh trùng.

Hoạt động chống vi khuẩn của nó là kết quả của các hợp chất sinh học tích cực của quả như polyphenol, axit béo và tannin, trong số những hợp chất khác. 

4. Hỗ trợ chữa lành vết thương

Loại quả được mệnh danh là 'trứng rồng' mà nhiều gia đình Việt yêu thích không ngờ lại là 'thuốc tiên' cho nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường và ung thư - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thanh long cũng cho thấy tác dụng hữu ích trong việc chữa lành vết thương. Người xưa đã ghi nhận rằng người Maya cổ đại đã sử dụng thanh long như một chất khử trùng vết thương. 

Một nghiên cứu tiết lộ rằng chất chiết xuất từ ​​lá, vỏ và thịt quả thanh long khi bôi tại chỗ làm tăng tổng số protein, sản xuất collagen DNA, giúp chữa lành vết thương thường.

Không có cơ chế rõ ràng mà thanh long thể hiện tác dụng của nó trong việc chữa lành vết thương. Tuy nhiên, tác dụng chống vi khuẩn và chống oxy hóa của nó có thể là lý do cho tiềm năng của nó trong việc đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương.

5. Hỗ trợ trong quản lý cân nặng

Nói chung, trái cây ít calo, ít chất béo và nhiều nước có lợi như những biện pháp can thiệp chế độ ăn uống để kiểm soát cân nặng. Thanh long có hàm lượng nước cao và do đó có thể được đưa vào chế độ ăn của những người béo phì hoặc thừa cân.

Hơn nữa, hàm lượng chất xơ của nó có thể giúp bạn đạt được cảm giác no và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều .

Với hàm lượng sắt đáng kể, thanh long đã được nghiên cứu về vai trò của nó trong việc kiểm soát bệnh thiếu máu.

Loại quả được mệnh danh là 'trứng rồng' mà nhiều gia đình Việt yêu thích không ngờ lại là 'thuốc tiên' cho nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường và ung thư - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị thiếu máu nhất. Trong một nghiên cứu được thực hiện trên 34 phụ nữ được chia thành các nhóm, nhóm được uống nước ép thanh long trong 7 ngày cho thấy mức độ tăng đáng kể của hemoglobin và hồng cầu, loại tế bào hồng cầu mang hemoglobin. 

Các nghiên cứu về chủ đề này rất hạn chế trong phạm vi của chúng và cần phải nghiên cứu thêm, nhưng thanh long có thể chứng minh là có lợi trong việc kiểm soát bệnh thiếu máu ở phụ nữ mang thai và những người khác mắc bệnh này.

Loại quả được mệnh danh là 'trứng rồng' mà nhiều gia đình Việt yêu thích không ngờ lại là 'thuốc tiên' cho nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường và ung thư - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

7. Có thể hỗ trợ phòng chống ung thư

Thanh long, thông qua khả năng chống oxy hóa, thể hiện ảnh hưởng có lợi đối với các tế bào ung thư. Trong một nghiên cứu để đánh giá việc sử dụng chiết xuất từ ​​quả thanh long đối với các tế bào ung thư vú, người ta đã quan sát thấy rằng chiết xuất từ ​​quả thanh long đã ngăn chặn các tế bào nhân lên bằng cách can thiệp vào các giai đoạn khác nhau của chu kỳ tế bào. 

Một nghiên cứu khác đã đánh giá hai loài thanh long khác nhau và tác dụng của chúng đối với tế bào ung thư. Cả hai loài đều thể hiện một số hoạt động chống ung thư do sự hiện diện của một số hợp chất sinh học hoạt động cũng có chức năng như chất chống oxy hóa. 

Loại quả được mệnh danh là 'trứng rồng' mà nhiều gia đình Việt yêu thích không ngờ lại là 'thuốc tiên' cho nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường và ung thư - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù thanh long cho thấy một số hứa hẹn trong việc ngăn ngừa ung thư, nhưng dữ liệu vẫn chưa đủ, khuyến khích các nghiên cứu sâu hơn.

Theo Emedi Health

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