Làm ngay món bánh donut tôm thơm ngon rất đơn giản chỉ với 4 nguyên liệu

Món ăn vô cùng đơn giản lại bắt miệng của mọi lứa tuổi, không tốn quá nhiều thời gian.

Nguyên liệu:

- 500gr tôm

- 1/2 củ hành tây.

- 1/2 củ khoai tây

- 1/2 trái cà rốt nhỏ

Thành phẩm vô cùng đẹp mắt

Cách làm:

- Tôm mình bóc vỏ làm sạch.

- Cà rốt và khoai tây hấp chín, hành tây thái nhỏ.

- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay, thêm 2 thìa bột chiền xù hoặc bột mỳ và chút gia vị.

- Cho tôm vào túi bắt kem như thế này và cắt đầu trên của túi.

- Sau khi để ngắn đá mấy tiếng thì bánh đã cứng.

- Lần lượt mình sẽ nhúng bánh vào bột chiên giòn - trứng - bột chiên xù

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Mỡ Wasabi

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