Làm ngay món bánh donut tôm thơm ngon rất đơn giản chỉ với 4 nguyên liệu

Món ăn vô cùng đơn giản lại bắt miệng của mọi lứa tuổi, không tốn quá nhiều thời gian.
- Công thức "độc quyền" bánh Donut tôm siêu cấp thơm ngon, nguyên liệu sẵn có, chế biến đơn giản, làm quà vặt cho con
- Bí kíp nấu chè bưởi không bao giờ bị đắng, hương vị ngọt bùi, bưởi lại dai giòn sần sật
Nguyên liệu:
- 500gr tôm
- 1/2 củ hành tây.
- 1/2 củ khoai tây
- 1/2 trái cà rốt nhỏ
Thành phẩm vô cùng đẹp mắt
Cách làm:
- Tôm mình bóc vỏ làm sạch.
- Cà rốt và khoai tây hấp chín, hành tây thái nhỏ.
- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay, thêm 2 thìa bột chiền xù hoặc bột mỳ và chút gia vị.
- Cho tôm vào túi bắt kem như thế này và cắt đầu trên của túi.
- Sau khi để ngắn đá mấy tiếng thì bánh đã cứng.
- Lần lượt mình sẽ nhúng bánh vào bột chiên giòn - trứng - bột chiên xù
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Facebook Mỡ Wasabi