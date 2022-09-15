Làm ngay món bánh donut tôm thơm ngon rất đơn giản chỉ với 4 nguyên liệu

Dinh dưỡng 15/09/2022 13:30

Món ăn vô cùng đơn giản lại bắt miệng của mọi lứa tuổi, không tốn quá nhiều thời gian.

Nguyên liệu:

 

- 500gr tôm

- 1/2 củ hành tây.

- 1/2 củ khoai tây 

- 1/2 trái cà rốt nhỏ

 

Làm ngay món bánh donut tôm thơm ngon rất đơn giản chỉ với 4 nguyên liệu - Ảnh 1

 

 Thành phẩm vô cùng đẹp mắt

Cách làm:

- Tôm mình bóc vỏ làm sạch.
- Cà rốt và khoai tây hấp chín, hành tây thái nhỏ.

 

Làm ngay món bánh donut tôm thơm ngon rất đơn giản chỉ với 4 nguyên liệu - Ảnh 2

 

- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay, thêm 2 thìa bột chiền xù hoặc bột mỳ và chút gia vị.

 

Làm ngay món bánh donut tôm thơm ngon rất đơn giản chỉ với 4 nguyên liệu - Ảnh 3

 

- Cho tôm vào túi bắt kem như thế này và cắt đầu trên của túi.

 

Làm ngay món bánh donut tôm thơm ngon rất đơn giản chỉ với 4 nguyên liệu - Ảnh 4Làm ngay món bánh donut tôm thơm ngon rất đơn giản chỉ với 4 nguyên liệu - Ảnh 5

- Sau khi để ngắn đá mấy tiếng thì bánh đã cứng.

- Lần lượt mình sẽ nhúng bánh vào bột chiên giòn - trứng - bột chiên xù

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Mỡ Wasabi

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Từ khóa:   Donut tôm Công thức món ngon Dinh dưỡng mỗi ngày

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