Làm bánh trôi cá chép sắc màu ăn Tết Hàn Thực, thành phẩm thiến ai nấy đều trầm trồ

Làm bánh trôi tại nhà cực kỳ dễ dàng.

- Bột khoai tây: 40g

- Nước lã: 400ml

- Màu tự nhiên:

+ Hoa dành dành ngâm nước nóng tạo màu vàng: 3-4 hoa (có thể thay bằng bột dành dành hoặc tinh bột nghệ)

+ Gấc tạo màu đỏ: 4 hạt gấc còn nguyên lớp thịt, lấy phần thịt đánh nhuyễn

+ Bột trà xanh tạo màu xanh lá: 1 thìa cà phê

+ Bột ca cao đen tạo màu đen hoặc nâu đen: 1 thìa cà phê

B/ CÁCH LÀM VỎ BÁNH:

Trộn đều bột nếp với bột khoai tây sau đó chia bột làm 4 phần:

- Tạo màu bột trắng: Trộn đều 1/4 số bột với nước nóng tầm 50-60 độ C (điều chỉnh nhiều hay ít nước so với công thức phụ thuộc vào độ hút nước của bột, bột sát hạn sử dụng là bột cũ sẽ hút nước nhiều hơn bột mới).

- Tạo màu nâu đen: Từ màu trắng này lấy ra 1/4 - 1/3 nhồi đều với bột ca cao đen ta được khối bột màu nâu đen.

- Tạo bột màu vàng: Trộn đều 1/4 số bột với màu nước dành dành (cho bao nhiêu gram nước dành dành bớt đi bấy nhiêu gram nước lã). Nếu làm màu tinh bột nghệ thì cho bao gram bột nghệ bớt đi bấy nhiều gram bột khoai tây.

- Tạo bột màu xanh lá: Hòa bột trà xanh với 100ml nước nóng, cho bột vào nhồi.

- Tạo bột màu đỏ: 1/4 số bột còn lại bóp nhuyễn với thịt gấc.

Nhào từng hỗn hợp trên tầm 9-10 phút để cục bột được dẻo mịn rồi đậy ni lông kín tầm 30-60 phút cho cục bột nở đẫy bên trong lõi hạt bột.

2/ NHÂN BÁNH:

A/ NGUYÊN LIỆU

Nhân bánh bao gồm:

- Đậu xanh không vỏ: 100g; hoặc hạt sen tươi: 200g hoặc hạt sen khô: 100g

- Đường: 50-70g

B/ CÁCH LÀM:

Đậu xanh hoặc hạt sen khô ngâm nước 2-3 giờ rồi hấp cho chín mềm, nghiền nhuyễn trong lúc đậu còn nóng, đổ ra chảo, cho vào chút nước và đường cùng 1 thìa canh dầu ăn, để đậu đến khi khô ráo rồi vo viên trọng lượng bằng 1/3 hoặc 1/2 trọng lượng vỏ.

3/ TẠO HÌNH:

Khi khối bột nở đều thì lấy bột ra bọc nhân, thường là 3 phần vỏ 1 phần nhân. Nếu muốn nhiều nhân thì làm 2 phần vỏ 1 phần nhân.

- Đóng bánh vào khuôn hoa sen (gồm hoa sen lá sen, đài sen hoặc khuôn cá) rồi đổ ra một tờ giấy nến đã được cắt ra to hơn hình khuôn một chút.

- Đặt cả giấy và bánh trôi đã tạo hình hoa hoặc cá vào xửng hấp, hấp trong vòng 12-15 phút tuỳ bánh trôi của bạn to hay bé, không hấp kỹ quá bánh sẽ bị phồng lên rồi xẹp xuống nhão ra, mất nét. Khi hấp thì lấy cái khăn vải to bọc lấy cái nắp nồi, để nước khi hấp ko nhỏ giọt xuống cá.

- Khi bánh chín thì bỏ ra cho nguội rồi chan nước đường lên trên.

4/ NẤU NƯỚC CHAN BÁNH:

- Hòa đường vào nước (lượng đường tùy khẩu vị ăn ngọt ít hay ngọt nhiều), đun sôi lên rồi cho vào ít gừng thái chỉ, cho vài lá nếp cho thơm sau đó chan lên bánh rồi thưởng thức.

LƯU Ý:

- Nếu làm màu thực phẩm thì chỉ cần chia nhỏ khối bột, nhỏ màu thực phẩm vào từng cục bột nhỏ, nhào lên rồi tạo màu.

- Những phần bột nhỏ thừa không đủ tạo hình hoa sen hoặc cá, bạn có thể vo viên tròn, luộc lên như bánh trôi thông thường.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hà Việt Anh