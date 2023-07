Kinh nghiệm chọn mua hàu tươi ngon từ dân sành ăn hải sản

Để có thể chọn được những con hàu ngọt thịt, béo ú hãy thử kham khảo một vài mẹo sao đây.

Gõ vào vỏ hàu

Gõ vào vỏ hàu mà không nghe thấy tiếng động bên trong là hàu để lâu, khống còn sống, phần thịt đã bị khô.

Chọn những con vỏ tròn, dày

Tâm lý đi mua hàu của nhiều người thường là chọn những con thật to vì cho rằng những con như vậy sẽ có nhiều thịt bên trong. Nhưng thực tế không phải vậy, việc chọn hàu không thể chỉ nhìn vào kích thước của nó. Nhưng gì bạn nhìn thấy chỉ là vỏ của nó to chứ không phải thịt hàu. Những con to không nhất thiết sẽ có nhiều thịt.

Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, khi chọn hàu, bạn nên nhìn tổng thế, những con có vỏ tròn hơn, vỏ trông đầy và dày lên sẽ có nhiều thịt và thịt cũng căng mọng hơn. Còn những con hàu lợn lại có thể có ít thịt hơn.

Xem hàu có bị ngâm nước một cách cố tình hay không

Ảnh minh họa: Internet

Để hàu trông ẩm và căng mọng, một số cửa hàng hải sản cố tình ngâm hàu vào nước để tăng trọng lượng hàu. Điều này tương đương với việc mua hàu với giá cao.

Hàu có thể sống được một thời gian dù không ngâm nước. Do đó, nếu có người cố ý ngâm hàu vào nước thì bạn cần lưu ý để phát hiện.

Quan sát phần thịt hàu

Khi tách hàu ra thấy phần thịt vẫn bám chắc vào vỏ, có cả nước bên trong thì đó là hàu tươi.

Không chọn những con hàu có phần thịt ngả xanh vì chúng là hàu trứng, ăn sẽ bị đắng.

Nếu thấy phần ruột hàu xuất hiện nhiều đường vân thì cũng không nên mua vì đó là dấu hiệu hàu đã bị ngâm nước lâu ngày, thịt sẽ không còn tươi ngon.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-nghiem-chon-mua-hau-tuoi-ngon-tu-dan-sanh-an-hai-san-486878.html