Kinh doanh F&B hiệu quả hơn khi lựa chọn thiết bị phù hợp: Góc nhìn từ KDP Machinery

Một quán kem nhỏ, một cửa hàng cà phê kết hợp kem, một tiệm bánh hay một nhà hàng quy mô lớn đều có nhu cầu hoàn toàn khác nhau.

Đây là bài toán mà KDP Machinery đang hướng đến thông qua hệ thống thiết bị dành cho các mô hình F&B.

Theo KDP Machinery, việc tư vấn thiết bị nên bắt đầu từ mô hình kinh doanh, lượng khách dự kiến, diện tích và nhu cầu sử dụng thay vì chỉ dựa vào giá bán.

Với mô hình nhỏ, thiết bị cần ưu tiên sự gọn gàng và phù hợp không gian. Với cửa hàng có lượng khách lớn, công suất và khả năng vận hành ổn định lại trở thành yếu tố quan trọng hơn.

Nhiều lựa chọn máy làm kem cho các mô hình khác nhau

KDP Machinery hiện tập trung mạnh vào nhóm máy làm kem tươi và máy làm kem cứng.

Các dòng máy làm kem tươi được phát triển với nhiều cấu hình. Một số model có thiết kế dạng đứng, trong khi một số dòng để bàn hướng đến những cửa hàng có không gian hạn chế.

Chẳng hạn, dòng KDP-36 được trang bị máy nén Embraco 1.25HP, trong khi các phiên bản KDP-36Y và KDP-36E có cấu hình khác nhau về máy nén. Dòng KDP-28 sử dụng máy nén Panasonic tùy phiên bản.

Với những cơ sở kinh doanh muốn đưa kem cứng vào thực đơn, KDP Machinery cung cấp máy làm kem cứng KDP-H18.

Tủ bánh cũng là một phần của trải nghiệm cửa hàng

Không gian F&B ngày nay không chỉ cần đáp ứng nhu cầu phục vụ mà còn phải tạo được trải nghiệm trực quan cho khách hàng.

Một chiếc tủ bánh được bố trí phù hợp có thể giúp sản phẩm dễ quan sát hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện không gian cửa hàng.

KDP Machinery hiện cung cấp nhiều dòng tủ trưng bày bánh với thiết kế kính cong hoặc kính vuông, dạng đứng và để bàn. Các kích thước 90cm, 1m2 và 1m5 giúp cửa hàng có thêm lựa chọn theo diện tích và nhu cầu trưng bày.

Không dừng ở thiết bị

Ngoài máy móc và tủ trưng bày, KDP Machinery còn cung cấp bột làm kem tươi với nhiều hương vị như vanilla, matcha, phô mai, sầu riêng, chanh dây, tiramisu và dâu tây.

Các linh kiện máy làm kem cũng nằm trong danh mục sản phẩm, giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi cần thay thế hoặc bảo trì thiết bị.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, KDP Machinery hiện đã đồng hành cùng hơn 1.000 đơn vị F&B, quán kem, nhà hàng và khách sạn trên toàn quốc.

Đồng hành từ lúc chọn máy đến khi vận hành

Một trong những yếu tố được KDP Machinery nhấn mạnh là dịch vụ sau bán hàng.

Đội ngũ của thương hiệu hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo trì. Chính sách bảo hành được xây dựng theo từng nhóm sản phẩm, giúp khách hàng có cơ sở tham khảo trước khi quyết định đầu tư.

Trong bối cảnh kinh doanh F&B ngày càng cạnh tranh, đầu tư thiết bị phù hợp đang trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng mô hình kinh doanh bền vững.

Với định hướng chuyên sâu vào thiết bị F&B, KDP Machinery đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng giải pháp để đồng hành cùng nhiều chủ cửa hàng và doanh nghiệp hơn trong hành trình kinh doanh.

Thông tin liên hệ KDP Machinery: Website: https://kdpmachinery.com/

Hotline/Zalo kỹ thuật: 0932 962 199

Email: kdpmachinery@gmail.com

Showroom TP.HCM: 199 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

Văn phòng Hà Nội: TT01-12 KĐT HD Mon City, Ngõ 6 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(Theo DP Machinery)