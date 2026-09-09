Kinh doanh F&B hiệu quả hơn khi lựa chọn thiết bị phù hợp: Góc nhìn từ KDP Machinery

Dinh dưỡng 09/09/2026 15:30

Với nhiều người khởi nghiệp trong lĩnh vực F&B, máy móc và thiết bị thường là một trong những khoản đầu tư quan trọng ngay từ những ngày đầu mở cửa hàng. Chọn đúng thiết bị có thể giúp quá trình vận hành thuận tiện hơn, trong khi một lựa chọn chưa phù hợp có thể ảnh hưởng đến chi phí và hiệu suất kinh doanh.

Đây là bài toán mà KDP Machinery đang hướng đến thông qua hệ thống thiết bị dành cho các mô hình F&B.

Không phải cửa hàng nào cũng cần một loại máy giống nhau

Một quán kem nhỏ, một cửa hàng cà phê kết hợp kem, một tiệm bánh hay một nhà hàng quy mô lớn đều có nhu cầu hoàn toàn khác nhau.

Với mô hình nhỏ, thiết bị cần ưu tiên sự gọn gàng và phù hợp không gian. Với cửa hàng có lượng khách lớn, công suất và khả năng vận hành ổn định lại trở thành yếu tố quan trọng hơn.

Theo KDP Machinery, việc tư vấn thiết bị nên bắt đầu từ mô hình kinh doanh, lượng khách dự kiến, diện tích và nhu cầu sử dụng thay vì chỉ dựa vào giá bán.

Kinh doanh F&B hiệu quả hơn khi lựa chọn thiết bị phù hợp: Góc nhìn từ KDP Machinery - Ảnh 1

Nhiều lựa chọn máy làm kem cho các mô hình khác nhau

KDP Machinery hiện tập trung mạnh vào nhóm máy làm kem tươi và máy làm kem cứng.

Các dòng máy làm kem tươi được phát triển với nhiều cấu hình. Một số model có thiết kế dạng đứng, trong khi một số dòng để bàn hướng đến những cửa hàng có không gian hạn chế.

Chẳng hạn, dòng KDP-36 được trang bị máy nén Embraco 1.25HP, trong khi các phiên bản KDP-36Y và KDP-36E có cấu hình khác nhau về máy nén. Dòng KDP-28 sử dụng máy nén Panasonic tùy phiên bản.

Với những cơ sở kinh doanh muốn đưa kem cứng vào thực đơn, KDP Machinery cung cấp máy làm kem cứng KDP-H18.

Kinh doanh F&B hiệu quả hơn khi lựa chọn thiết bị phù hợp: Góc nhìn từ KDP Machinery - Ảnh 2

Tủ bánh cũng là một phần của trải nghiệm cửa hàng

Không gian F&B ngày nay không chỉ cần đáp ứng nhu cầu phục vụ mà còn phải tạo được trải nghiệm trực quan cho khách hàng.

Một chiếc tủ bánh được bố trí phù hợp có thể giúp sản phẩm dễ quan sát hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện không gian cửa hàng.

KDP Machinery hiện cung cấp nhiều dòng tủ trưng bày bánh với thiết kế kính cong hoặc kính vuông, dạng đứng và để bàn. Các kích thước 90cm, 1m2 và 1m5 giúp cửa hàng có thêm lựa chọn theo diện tích và nhu cầu trưng bày.

Kinh doanh F&B hiệu quả hơn khi lựa chọn thiết bị phù hợp: Góc nhìn từ KDP Machinery - Ảnh 3

Không dừng ở thiết bị

Ngoài máy móc và tủ trưng bày, KDP Machinery còn cung cấp bột làm kem tươi với nhiều hương vị như vanilla, matcha, phô mai, sầu riêng, chanh dây, tiramisu và dâu tây.

Các linh kiện máy làm kem cũng nằm trong danh mục sản phẩm, giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi cần thay thế hoặc bảo trì thiết bị.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, KDP Machinery hiện đã đồng hành cùng hơn 1.000 đơn vị F&B, quán kem, nhà hàng và khách sạn trên toàn quốc.

Kinh doanh F&B hiệu quả hơn khi lựa chọn thiết bị phù hợp: Góc nhìn từ KDP Machinery - Ảnh 4

Đồng hành từ lúc chọn máy đến khi vận hành

Một trong những yếu tố được KDP Machinery nhấn mạnh là dịch vụ sau bán hàng.

Đội ngũ của thương hiệu hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo trì. Chính sách bảo hành được xây dựng theo từng nhóm sản phẩm, giúp khách hàng có cơ sở tham khảo trước khi quyết định đầu tư.

Trong bối cảnh kinh doanh F&B ngày càng cạnh tranh, đầu tư thiết bị phù hợp đang trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng mô hình kinh doanh bền vững.

Với định hướng chuyên sâu vào thiết bị F&B, KDP Machinery đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng giải pháp để đồng hành cùng nhiều chủ cửa hàng và doanh nghiệp hơn trong hành trình kinh doanh.

Thông tin liên hệ KDP Machinery:

Website: https://kdpmachinery.com/
Hotline/Zalo kỹ thuật: 0932 962 199
Email: kdpmachinery@gmail.com
Showroom TP.HCM: 199 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân
Văn phòng Hà Nội: TT01-12 KĐT HD Mon City, Ngõ 6 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(Theo DP Machinery)

5 lợi ích của sữa chua chanh dây đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

5 lợi ích của sữa chua chanh dây đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Sữa chua chanh dây là món ăn thơm ngon và bổ dưỡng với 5 lợi ích cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 54 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe