Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Acid Sialic là một trong những hoạt chất quan trọng, được xem là tiêu chí phản ánh giá trị thật của yến sào. Yến Thuần lựa chọn khẳng định chất lượng sản phẩm bằng kết quả kiểm định Acid Sialic, thay vì chỉ quảng bá bằng cảm quan sợi yến hay độ sánh đặc.

Trong nhiều năm trở lại đây, yến chưng được xem là thực phẩm bồi bổ cao cấp, được nhiều gia đình lựa chọn cho người lớn tuổi, người mới ốm dậy và phụ nữ sau sinh. Thị trường yến ngày càng đa dạng, đặt ra một câu hỏi lớn từ người tiêu dùng: Làm sao phân biệt yến thật, yến chất lượng hay yến không mạng lại giá trị dinh dưỡng?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, Acid Sialic là một trong những hoạt chất quan trọng, được xem là tiêu chí phản ánh giá trị thật của yến sào. Đây là thành phần có vai trò hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng thần kinh và góp phần nâng cao sức khoẻ tổng thể. Hàm lượng Acid Sialic trong yến càng cao, giá trị bồi bổ càng được đánh giá tốt.

Xuất phát từ triết lý kinh doanh minh bạch và bền vững, Yến Thuần lựa chọn khẳng định chất lượng sản phẩm bằng kết quả kiểm định Acid Sialic rõ ràng, thay vì chỉ quảng bá bằng cảm quan sợi yến hay độ sánh đặc.

Đại diện thương hiệu cho biết, toàn bộ sản phẩm Yến Thuần đều được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu, quy trình chưng cho đến tiệt trùng, nhằm giữ trọn hàm lượng dưỡng chất tự nhiên trong yến, đặc biệt là Acid Sialic - yếu tố dễ bị suy giảm nếu chưng yến không đúng cách.

Việc công bố và minh bạch kiểm định Acid Sialic không chỉ giúp người tiêu dùng yên tâm khi lựa chọn sản phẩm, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Yến Thuần trong việc giữ gìn bản chất thật của yến sào: Không phụ gia, không chất tạo sánh hay chất làm dày.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị thật phía sau sản phẩm, cách làm của Yến Thuần được đánh giá là hướng đi nghiêm túc, góp phần chuẩn hóa lại cách nhìn về yến sào trên thị trường hiện nay.

