Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Dinh dưỡng 27/02/2026 11:46

Acid Sialic là một trong những hoạt chất quan trọng, được xem là tiêu chí phản ánh giá trị thật của yến sào. Yến Thuần lựa chọn khẳng định chất lượng sản phẩm bằng kết quả kiểm định Acid Sialic, thay vì chỉ quảng bá bằng cảm quan sợi yến hay độ sánh đặc.

Trong nhiều năm trở lại đây, yến chưng được xem là thực phẩm bồi bổ cao cấp, được nhiều gia đình lựa chọn cho người lớn tuổi, người mới ốm dậy và phụ nữ sau sinh. Thị trường yến ngày càng đa dạng, đặt ra một câu hỏi lớn từ người tiêu dùng: Làm sao phân biệt yến thật, yến chất lượng hay yến không mạng lại giá trị dinh dưỡng?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, Acid Sialic là một trong những hoạt chất quan trọng, được xem là tiêu chí phản ánh giá trị thật của yến sào. Đây là thành phần có vai trò hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng thần kinh và góp phần nâng cao sức khoẻ tổng thể. Hàm lượng Acid Sialic trong yến càng cao, giá trị bồi bổ càng được đánh giá tốt.

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần - Ảnh 1

Xuất phát từ triết lý kinh doanh minh bạch và bền vững, Yến Thuần lựa chọn khẳng định chất lượng sản phẩm bằng kết quả kiểm định Acid Sialic rõ ràng, thay vì chỉ quảng bá bằng cảm quan sợi yến hay độ sánh đặc.

Đại diện thương hiệu cho biết, toàn bộ sản phẩm Yến Thuần đều được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu, quy trình chưng cho đến tiệt trùng, nhằm giữ trọn hàm lượng dưỡng chất tự nhiên trong yến, đặc biệt là Acid Sialic - yếu tố dễ bị suy giảm nếu chưng yến không đúng cách.

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần - Ảnh 2

Việc công bố và minh bạch kiểm định Acid Sialic không chỉ giúp người tiêu dùng yên tâm khi lựa chọn sản phẩm, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Yến Thuần trong việc giữ gìn bản chất thật của yến sào: Không phụ gia, không chất tạo sánh hay chất làm dày.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị thật phía sau sản phẩm, cách làm của Yến Thuần được đánh giá là hướng đi nghiêm túc, góp phần chuẩn hóa lại cách nhìn về yến sào trên thị trường hiện nay.

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần - Ảnh 3

Yến Thuần - Thuần khiết từ thiên nhiên

Website: yenthuan.com

Hotline: 1800 6523

Mẹo bảo quản bánh chưng lâu hỏng, không bị mốc

Mẹo bảo quản bánh chưng lâu hỏng, không bị mốc

Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nồm ẩm đặc trưng những ngày đầu năm, nếu bảo quản không đúng cách, bánh rất dễ bị mốc, thiu, chua, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   Yến Thuần phân biệt yến thật

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Sống khỏe 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 8 phút trước
Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Đời sống 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai tây rất bổ dưỡng nhưng tuyệt đối "đại kỵ" với những thực phẩm sau đây

Khoai tây rất bổ dưỡng nhưng tuyệt đối "đại kỵ" với những thực phẩm sau đây

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Không cần tìm đâu xa, Việt Nam sở hữu loại hạt là "vua của các loại ngũ cốc", đại bổ không kém nhân sâm

Không cần tìm đâu xa, Việt Nam sở hữu loại hạt là "vua của các loại ngũ cốc", đại bổ không kém nhân sâm

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa ngừa ung thư, ai bỏ qua thì quá phí

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa ngừa ung thư, ai bỏ qua thì quá phí