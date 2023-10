Không muốn gan thận 'tổn thương nặng nề' , bạn nên tránh xa tuyệt đối đừng ăn 4 loại thực phẩm trong buổi tối

Bữa tối không nên ăn quá nhiều món chứa canxi như tôm, cá... bởi lẽ để có thể đào thải canxi, con người cần đến 4-5 giờ đồng hồ. Nếu bạn đi ngủ ngay sau khi ăn, các cơ quan trong cơ thể sẽ ở trạng thái nghỉ ngơi, không thể tiếp tục làm nhiệm vụ hấp thụ, đào thải canxi nữa. Chất này sẽ tích lũy trong thận và đường tiết niệu, gây ra bệnh sỏi thận.

Ăn thịt tái sống

Chắc chắn một miếng bít tết chín tái còn đỏ quả là sức hấp dẫn khó cưỡng đúng không nào. Tuy nhiên, buổi tối chúng ta không nên ăn đâu nhé. Đơn giản là vì lượng sắc tố đỏ của thịt chín tái kéo dài chu trình hoạt động tự nhiên của cơ thể, khiến dạ dày phải hoạt động mạnh hơn so với ăn thịt chín để tiêu hóa hết thức ăn. Lí do này chính là nguyên nhân làm khó đạt được giấc ngủ sâu, thậm chí gây khó ngủ, cơ thể mệt mỏi. Protein cao còn gây khó khăn cho hệ thống tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm lạnh

Ăn đồ sống, lạnh vào ban đêm có thể gây ra các triệu chứng khó chịu về đường tiêu hóa, nhất là đối với những người dạ dày không tốt lại càng không thuận lợi. Gần đến giờ ngủ, bạn càng không nên ăn thực phẩm này vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ do các triệu chứng khó chịu như tiêu chảy, đau bụng và khiến tinh thần ngày hôm sau trở nên tồi tệ hơn.

Trái cây nhiều vitamin C

Trái cây rất tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ. Tuy nhiên, không phải chúng ta muốn ăn trái cây lúc nào cũng được, đặc biệt là những trái cây có múi giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi. Khi ăn vào buổi tối vitamin C sẽ hóa thành chì trong bụng chúng ta gây nặng bụng, đồng thời chất chua làm tăng thêm hàm lượng axit trong dạy dày gây khó tiêu, dễ dẫn đến viêm dạ dày. Ăn nhiều vào buổi tối còn dẫn đến đầy khí trong bụng, gây chướng bụng khiến chúng ta khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Do đó, bạn nên hạn chế ăn những loại trái cây này sau bữa cơm tối, nếu muốn ăn chỉ nên ăn một lượng nhỏ và cách cơm tối 30 phút để thức ăn được tiêu hóa bớt.