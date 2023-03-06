Khống chế biến chứng mạch máu do tiểu đường cùng những loại trái cây ngon, bổ, 'thân thiện'' với đường huyết

Dinh dưỡng 06/03/2023 06:28

Bệnh tiểu đường là một tình trạng mãn tính trong đó cơ thể không duy trì được lượng đường trong máu khỏe mạnh.

Cách tốt nhất để quản lý bệnh tiểu đường là có chế độ ăn uống bổ dưỡng, kế hoạch dùng thuốc phù hợp và lối sống năng động.

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng những người mắc bệnh tiểu đường nên tránh hoàn toàn trái cây. Tuy nhiên, một số loại trái cây có chứa vitamin, khoáng chất, carbs tự nhiên và chất xơ cần thiết cho hoạt động của cơ thể khỏe mạnh.

Khống chế biến chứng mạch máu do tiểu đường cùng những loại trái cây ngon, bổ, 'thân thiện'' với đường huyết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, bao gồm những loại trái cây này trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường của bạn.

Mặc dù nhiều lời khuyên rằng những người mắc bệnh tiểu đường nên tránh các loại thực phẩm có đường, nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải tránh trái cây hoàn toàn.

Trái cây là một lựa chọn bổ dưỡng và chứa đường tự nhiên thay vì đường chế biến. Khi quyết định nên ăn loại trái cây nào, điều cần thiết là xem xét lượng đường chứa trong đó và các lợi ích dinh dưỡng khác của nó.

Chỉ số đường huyết và lượng đường huyết của trái cây quyết định liệu một người mắc bệnh tiểu đường có thể ăn chúng hay không. Chỉ số đường huyết của một loại thực phẩm là tốc độ mà thực phẩm đó sẽ làm tăng lượng đường trong máu của một cá nhân.

Chỉ số đường huyết của trái cây càng thấp thì lượng đường trong máu càng tăng chậm sau khi ăn trái cây đó. Tải lượng đường huyết đo lường sự gia tăng lượng đường trong máu dựa trên số lượng carbohydrate mà trái cây chứa trong một khẩu phần ăn trung bình.

Khống chế biến chứng mạch máu do tiểu đường cùng những loại trái cây ngon, bổ, 'thân thiện'' với đường huyết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi quyết định chọn loại trái cây thân thiện với bệnh tiểu đường, tải lượng đường huyết đáng tin cậy hơn chỉ số đường huyết. Ví dụ, chỉ số đường huyết của dưa hấu là 72, rất cao và có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh.

Tuy nhiên, vì dưa hấu chủ yếu là nước nên tải lượng đường huyết trong một khẩu phần dưa hấu chỉ là 4. Do đó, người ta cho rằng tiêu thụ dưa hấu ở dạng nguyên quả và với khẩu phần được kiểm soát là an toàn cho mọi người.

Một nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường ăn trái cây tươi có nguy cơ phát triển các biến chứng mạch máu lớn thấp hơn. Chất xơ hòa tan cao trong trái cây làm chậm quá trình hấp thụ glucose, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Do đó, trái cây có thể là một phần lành mạnh trong chế độ ăn uống cân bằng cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Chỉ số đường huyết, lượng đường huyết và lượng đường hoặc carbs trong trái cây xác định mức độ tốt hay xấu của loại trái cây đó đối với bệnh tiểu đường. Trái cây có giá trị GI và GL thấp là tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tiểu đường chỉ nên ăn một lượng hạn chế trái cây theo khuyến cáo của bác sĩ dinh dưỡng.

Trái cây an toàn cho bệnh nhân tiểu đường

Chỉ số đường huyết (GI) và tải lượng đường huyết (GL) của trái cây có thể giúp bạn chọn loại trái cây nên ăn.

Khống chế biến chứng mạch máu do tiểu đường cùng những loại trái cây ngon, bổ, 'thân thiện'' với đường huyết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ: trái cây có điểm GI từ 55 trở xuống có GI thấp, 56-59 có GI vừa phải và 60 trở lên có GI cao. Tương tự, đối với GL, thực phẩm có từ 10 trở xuống được coi là GL thấp, 11-19 được coi là GL vừa phải và 20 trở lên là GL cao.

Dưới đây là một số loại trái cây thân thiện với bệnh tiểu đường và an toàn khi tiêu thụ vừa phải.

Anh đào

Khống chế biến chứng mạch máu do tiểu đường cùng những loại trái cây ngon, bổ, 'thân thiện'' với đường huyết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Anh đào chua là lựa chọn tốt nhất để cải thiện lượng đường và kiểm soát bệnh tiểu đường vì chúng có chứa chất hóa học gọi là anthocyanin giúp tăng cường sản xuất insulin. Một trăm gram quả anh đào chứa khoảng:

Calo: 52

Carbohydrate: 12,5 g

GI: 20

GL: 6

Táo

Táo là một loại trái cây phổ biến cung cấp vitamin C, chất xơ hòa tan và các chất dinh dưỡng khác nhau. Các hợp chất polyphenol trong vỏ táo kích hoạt tuyến tụy sản xuất insulin, giảm tình trạng kháng insulin và do đó làm giảm lượng đường trong máu.

Khống chế biến chứng mạch máu do tiểu đường cùng những loại trái cây ngon, bổ, 'thân thiện'' với đường huyết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Táo là loại trái cây tốt cho bệnh nhân tiểu đường nhờ hàm lượng chất xơ cao và sự hiện diện của chất chống oxy hóa. Một trăm gram táo chứa khoảng:

Calo: 95

Carbohydrate: 25 g

GI: 36

GL: 5

Lê là một nguồn chất xơ tuyệt vời và có thể là một món ăn nhẹ lành mạnh cho chế độ ăn kiêng bệnh tiểu đường của bạn. Ngoài ra, lê là một lựa chọn thay thế lành mạnh cho cơn thèm ngọt của bạn do hàm lượng vitamin K, lutein, beta-carotene, retinol và choline. Một trăm gram lê chứa khoảng:

Calo: 57

Carbohydrate: 15 g

GI: 20-49

GL: 7

Jamun/ Blackberry Ấn Độ

Jamun là một loại trái cây có thể giúp điều trị các triệu chứng tiểu đường như đi tiểu nhiều và khát nước. Đó là bởi vì nó có chứa Jambosine và Jambolana (hợp chất hữu cơ), làm chậm quá trình chuyển đổi tinh bột thành đường. Một trăm gam Jamun/Mâm xôi Ấn Độ chứa khoảng:

Calo: 62

Carbohydrate: 14 g

GI: 25

GL: 2.02

Trái ổi

Khống chế biến chứng mạch máu do tiểu đường cùng những loại trái cây ngon, bổ, 'thân thiện'' với đường huyết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ổi chứa một lượng lớn chất dinh dưỡng thân thiện với bệnh tiểu đường như chất xơ, vitamin C, A và kali. Nó có thể giúp tăng cường nhu động ruột và duy trì cân nặng, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường. Một trăm gram ổi chứa khoảng:

Calo: 68

Carbohydrate: 14 g

GI: 12

GL: 1.3

Theo Healthifyme

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