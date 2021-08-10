Như thế nào là một chế độ ăn dinh dưỡng và lành mạnh?

Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ bằng cách:

Đây là một trong những thói quen ăn uống quan trọng nhất. Rau và trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng (chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ) và giúp bạn duy trì cân nặng ổn định và no lâu hơn.

Hãy ăn rau và trái cây bằng một nửa khấu phần ăn của bạn trong mỗi bữa ăn.

2. Lựa chọn thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt tốt cho sức khỏe. Ảnh internet

Thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt bao gồm bánh mì và bánh quy giòn, gạo lứt, bột yến mạch và lúa mạch tách vỏ. Những thực phẩm này được chế biến hoàn toàn từ ngũ cốc. Thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt có chất xơ, protein và vitamin B giúp bạn khỏe mạnh và no lâu hơn.

Ưu tiên chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc đã qua chế biến hoặc tinh chế như bánh mì trắng và mì ống.

Hãy ăn các loại thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt bằng một phần tư khẩu phần ăn của bạn.

3. Ăn thực phẩm giàu protein

Thực phẩm cung cấp protein bao gồm các loại đậu, quả hạch, hạt, đậu phụ, cá, động vật có vỏ, trứng, thịt gia cầm, thịt nạc đỏ, sữa ít béo, sữa chua ít béo, phô mai có hàm lượng chất béo và natri thấp.

Protein giúp bồi bổ và duy trì xương, cơ và da.

Cố gắng ăn ít nhất hai phần cá mỗi tuần và chọn thực phẩm có nguồn gốc thực vật thường xuyên hơn.

Các sản phẩm từ sữa là một nguồn protein tuyệt vời. Hãy chọn các loại sữa ít béo và không thêm hương vị.

Hãy ăn các loại thực phẩm giàu protein bằng một phần tư khẩu phần ăn của bạn

4. Hạn chế thực phẩm qua chế biến



Muốn sống khỏe, hãy hạn chế thực phẩm qua chế biến. Ảnh internet

Thực phẩm qua chế biến thường là thực phẩm được thay đổi so với nguồn thực phẩm ban đầu và có thêm nhiều thành phần khác. Trong quá trình chế biến, thường các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin, khoáng chất và chất xơ bị loại bỏ trong khi muối và đường được thêm vào. Ví dụ như thức ăn nhanh, xúc xích, khoai tây chiên, bánh quy, pizza và bánh mì trắng.

Có thể sử dụng một số thực phẩm chế biến tối thiểu. Đây là những thực phẩm được thay đổi một chút về mặt nào đó nhưng chứa ít chất phụ gia công nghiệp. Thực phẩm chế biến tối thiểu giữ gần như toàn bộ các chất dinh dưỡng thiết yếu của chúng. Một số ví dụ như: salad đóng túi, rau và trái cây đông lạnh, trứng, sữa, pho mát, bột mì, gạo lứt, dầu và các loại thảo mộc khô.

5. Uống nhiều nước

Đồ uống có đường bao gồm nước tăng lực, nước trái cây, nước ngọt và cà phê có hương vị không có giá trị dinh dưỡng và dẫn đến tăng cân.

Mặc dù nước trái cây có một số lợi ích của trái cây (vitamin, khoáng chất), nhưng nó có nhiều đường hơn trái cây và ít chất xơ hơn. Không nên uống nước hoa quả thay thế cho hoa quả.