Khởi đầu ngày mới đầy năng lượng cùng 4 món ăn sáng nhanh, gọn, lẹ lại siêu bổ dưỡng, vưa rẻ vừa ngon

Bởi vì những thành phần siêu thực phẩm này có thể có tác động có lợi cho sức khỏe, nên việc kết hợp một hoặc nhiều siêu thực phẩm vào bữa sáng của bạn có thể giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Trong khi một số có thể có lợi cho chức năng của não, những loại khác có thể hỗ trợ sự chú ý và một số được biết đến với tác dụng thúc đẩy sự sung mãn.

Để chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả nhất từ ​​trước đến nay, đây là 4 siêu thực phẩm bạn nên bổ sung vào bữa sáng.

1. Cháo bột yến mạch

Thực phẩm này là một món ăn sáng chính vì lý do tốt. Cho dù bạn thưởng thức yến mạch nhanh, yến mạch cắt nhỏ hay yến mạch kiểu cũ, bột yến mạch tự hào có nhiều loại chất dinh dưỡng có thể tăng cường sức khỏe tổng thể và thậm chí có thể giúp bạn có một ngày tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch là một nguồn chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm cholesterol trong máu và cũng giúp bạn no lâu. Bụng cồn cào hay cơn đói cồn cào có bao giờ làm bạn mất tập trung vào công việc không? Nếu vậy, một bữa sáng nhiều chất xơ có thể loại bỏ sự phân tâm này.

Bạn có thể chuẩn bị yến mạch qua đêm để có một bữa ăn nhanh vào buổi sáng, thêm một muỗng thịnh soạn vào món sinh tố của bạn hoặc thưởng thức nóng với một ít sữa và quả mọng vào buổi sáng để có những lựa chọn cho bữa sáng no.

2. Trứng

Được đóng gói với protein, trứng là một loại thực phẩm khác được biết đến với tác dụng hỗ trợ cảm giác no. Đối với những người đã từng ăn một lát bánh mì nướng hoặc bát ngũ cốc vào bữa sáng, bạn có thể cảm thấy đói ngay sau khi ăn xong. Điều này có thể khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ và thậm chí có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp trứng vào bữa sáng của bạn là một cách để tạo ra một bữa ăn no hơn đồng thời giúp duy trì mức năng lượng. Trên thực tế, một nghiên cứu đã ghi nhận những người được ăn sáng với trứng báo cáo ít đói hơn những người được ăn sáng với ngũ cốc.

Ngoài ra, trứng có chứa lutein, một chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe của mắt. Tăng cảm giác no, đặc tính chống oxy hóa và tính linh hoạt chỉ là một vài lý do để thưởng thức trứng vào bữa sáng. Trứng luộc chín, bác và chiên có thể được thêm vào bữa sáng theo nhiều cách.

3. Quả mọng

Cho dù được kết hợp vào món sinh tố ăn sáng, bột yến mạch hay như một món ăn kèm với bánh mì nướng bơ, tất cả các loại quả mọng đều chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá. Chất xơ, chất chống oxy hóa, cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất là lý do tại sao các loại quả mọng có thể được coi là siêu thực phẩm.

Một chén quả mọng cung cấp ít hơn 100 calo và khoảng 4 đến 8 gam chất xơ, tùy thuộc vào giống. Điều này làm cho quả mọng trở thành một loại thực phẩm tương đối ít calo với giá trị no ấn tượng nhờ chất xơ.

Ảnh minh họa: Internet

Quan trọng hơn, quả mọng chứa nhiều loại dinh dưỡng thực vật hỗ trợ trong một số tình trạng sức khỏe. Anthocyanin là một trong những chất dinh dưỡng thực vật được tìm thấy trong quả mọng được cho là có tác dụng bảo vệ não bộ khỏi tình trạng sa sút trí tuệ, giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể và có đặc tính chống ung thư.

4. Sữa chua Hy Lạp

Tương tự như bột yến mạch, sữa chua Hy Lạp cực kỳ linh hoạt và có thể là một nguyên liệu đơn giản để thêm vào bữa sáng của bạn. So với sữa chua truyền thống, sữa chua Hy Lạp được biết đến với hàm lượng protein cao. Chất dinh dưỡng gây no này giúp sữa chua Hy Lạp trở thành một loại thực phẩm giúp no lâu với các vi chất dinh dưỡng quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài vitamin và khoáng chất, sữa chua Hy Lạp còn chứa men vi sinh , là những vi khuẩn lành mạnh sống trong ruột của bạn và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Nghiên cứu cho thấy chế phẩm sinh học cũng có thể cải thiện chức năng tâm thần. Có thể trộn sữa chua Hy Lạp với yến mạch để qua đêm, thêm vào sinh tố hoặc thưởng thức như một món tráng miệng với quả mọng và các loại hạt cắt nhỏ.

Theo Eat this Not that