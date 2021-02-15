Hướng dẫn cách nấu canh đậu phụ thơm ngon chuẩn vị

Đậu phụ còn có tên gọi khác như đậu hũ hoặc tàu hủ. Là một món ăn dân dã của người dân ở một số quốc gia Đông Á như Trung Hoa, các nước vùng Đông Á và Đông Nam Á như Việt Nam. Đậu phụ là món ăn bắt nguồn từ Trung Quốc, có thể giúp phòng chống xơ vữa động mạch và thường dùng làm món ăn chay cho những người theo đạo Phật. Dưới đây là hướng dẫn cách nấu canh đậu phụ ngon chuẩn vị cho bạn tham khảo.

Đặc biệt, đậu phụ còn cung cấp cho bạn axit alpha-linolenic omega-3 và nhiều chất béo không bão hòa đa lành mạnh. Dưới đây là một số tác dụng của đậu phụ mang lại cho sức khỏe:

Đậu phụ cung cấp một lượng nhỏ thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, choline, mangan và selen. Ngoài ra, đậu phụ còn là nguồn protein hoàn chỉnh nên có thể cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu trong chế độ ăn uống.

Ngừa bệnh tim mạch

Ăn đậu phụ hàng ngày có thể giúp bạn duy trì cân nặng, lượng cholesterol, từ đó sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch và huyết áp cao - Ảnh minh họa: Internet

Trong đậu phụ có chứa chất isoflavone giúp giảm mức cholesterol xấu LDL. Do đó, việc ăn đậu phụ hàng ngày có thể giúp bạn duy trì cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI) và lượng cholesterol. Từ đó sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch và huyết áp cao. Theo cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), bạn nên ăn ít nhất 25g protein đậu phụ mỗi ngày để kiểm soát mức cholesterol.

Giảm nguy cơ bệnh ung thư

Đậu phụ giúp giảm nguy cơ bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu lâm sàng và thực nghiệm đã cho thấy trong đậu phụ chứa nhiều genistein và isoflavone có chức năng chống oxy hóa, giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Phòng bệnh tiểu đường tuýp 2

Ăn đậu phụ giúp phòng bệnh tiểu đường tuýp 2 - Ảnh minh họa: Internet

Những người mắc tiểu đường tuýp 2 thường gặp bệnh thận, từ đó khiến cơ thể bài tiết quá nhiều protein qua nước tiểu. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người chỉ tiêu thụ protein đậu phụ sẽ bài tiết ít protein hơn so với những người chỉ tiêu thụ protein động vật. Do đó, việc duy trì thói quen ăn đậu phụ điều độ mang đến nhiều lợi ích tốt cho bệnh nhân mắc tiểu đường tuýp 2.

Cải thiện chức năng thận

Đậu phụ có chứa protein có thể cải thiện chức năng thận - Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ có chứa protein có thể cải thiện chức năng thận. Đặc biệt đậu phụ còn có khả năng giảm nồng độ lipid trong máu mang đến hiệu quả tốt cho những người mắc bệnh thận mãn tính.

Tác dụng của đậu phụ với sức khỏe của xương

Isoflavone trong đậu phụ làm tăng mật độ khoáng trong xương, đặc biệt là sau khi mãn kinh. Từ đó sẽ giúp bạn giảm được tình trạng loãng xương.

Ngăn ngừa tổn thương gan

Một nghiên cứu trên chuột đã cho thấy đậu phụ có thể giúp ngăn ngừa tổn thương gan do các gốc tự do gây ra.

Giảm triệu chứng mãn kinh

Đậu phụ chứa nhiều phytoestrogen và genistein giúp đối phó với triệu chứng mãn kinh. Ngoài ra việc sử dụng đậu phụ điều độ cũng sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh về não bộ rất hiệu quả.

Hướng dẫn chế biến những món canh đậu phụ bổ dưỡng

Nếu bạn đã chán ngấy với những cách chế biến đậu phụ truyền thống, thì hãy học ngay các cách chế biến đậu phụ sau:

Cách làm món canh đậu phụ cà chua đơn giản

Nguyên liệu:

Cà chua 3 – 4 quả

Đậu phụ non 2 miếng

Thịt thăn bằm 100g

Hành củ, hành lá, rau mùi

Nước mắm, bột nêm, dầu ăn.

Cách bước chế biến:

Bước 1: Rửa sạch cà chua, sau đó thái miếng hình cau. Rửa sạch và thái nhỏ hành lá, rau mùi.

Sơ chế cà chua và hành lá - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đậu phụ non các bạn thái miếng vừa ăn.

Cắt đậu hũ thành từng miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Hành củ thái mỏng và cho vào chảo dầu nóng phi thơm. Cho cà chua ở trên cùng một ít bột nêm, nước mắm vào chảo. Sau đó cho thịt bằm vào đảo đều, chưng khoảng 3 phút đổ nước vừa ăn vào đun sôi.

Bước 4: Nước sôi chúng ta thả đậu hũ và thêm bột nêm cho vừa ăn, sau cùng cho hành lá, rau mùi vào là xong.

Canh đậu phụ cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Canh đậu hũ cà chua là món ăn rất đơn giản và dễ làm mà lại rất ngon. Bạn có thể ăn kèm với tôm rang muối để bữa ăn thêm ngon và hoàn hảo hơn.

Cách làm món canh đậu phụ kim chi

Nguyên liệu:

1 hộp kim chi loại vừa

200g thịt ba chỉ lợn

3 bìa đậu phụ hoặc 1 hộp đậu phụ non

2 gói nấm kim châm

2 nhánh hành lá

1 củ hành tím

1 quả ớt

Gia vị gồm muối, mắm, dầu ăn, hạt nêm, mỗi loại một ít

Các bước chế biến

Bước 1: Rửa sạch thịt ba chỉ, để ráo nước và thái miếng vừa ăn. Kim chi vắt khô, thái nhỏ miếng vừa ăn. Nấm kim châm cắt gốc, sau đó rửa sạch và để ráo nước.

Rửa sạch thịt và cắt thành từng miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cắt đậu phụ thành những miếng vuông vừa ăn. Bóc vỏ hành tím, rửa sạch và thái lát. Hành lá nhặt bỏ gốc, rửa sạch sau đó thái nhỏ. Ớt rửa sạch và thái lát.

Đậu hũ cắt thành từng miếng vuông vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Ướp thịt ba chỉ vừa thái với ½ chỗ hành tím thái lát, thêm một chút mắm, muối. Ướp khoảng 15 phút cho thịt ngấm đều gia vị.

Bước 4: Bắc nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào và phi thơm hành tím, cho thịt vào xào chín. Sau đó cho kim chi vào xào cùng khoảng 5 phút cho thịt thấm vị.

Lưu ý: Nếu bạn không ăn được cay thì có thể dùng nước sạch rửa qua kim chi để bớt cay rồi vắt khô và cho vào xào cùng thịt nhé.

Bước 5: Khi thịt và kim chi đã chín và ngấm đều gia vị, bạn hãy cho nước hơi ngập nguyên liệu trong nồi. Sau đó cho hạt nêm vào vừa ăn rồi đậy vung đun lửa lớn cho sôi thì vặn nhỏ lửa và đun khoảng 15 phút cho kim chi và thịt thật mềm.

Bước 6: Thả đậu phụ vào, đảo nhẹ rồi đậy vung đun khoảng 5 phút thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Sau đó, thả nấm vào nấu, khi nấm đã chín, bạn hãy cho hành lá và ớt thái lát vào rồi tắt bếp. Như vậy là đã hoàn thành món canh kim chi đậu phụ thơm ngon chuẩn vị Hàn Quốc.

Món canh đậu phụ kim chi thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài 2 món canh trên, thì bạn cũng có thể tìm hiểu thêm một số loại canh đậu phụ khác như: canh đậu phụ non, canh đậu hủ hẹ, canh đậu phụ nấm hương hay canh đậu phụ chay,...

Bài viết trên đã giới thiệu đến bạn một số món canh đậu phụ hấp dẫn. Hy vọng với hướng dẫn trên bạn có thể thực hiện thành công món canh đậu phụ để chiêu đãi gia đình và bạn bè.