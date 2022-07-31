Học cách bảo quản đậu phụ, chị em để cả tháng vẫn tươi ngon

Đậu phụ là loại thực phẩm quen thuộc đối với các mẹ ăn chay hoặc ăn chay trường, để có thể giữ cho đậu phụ tươi ngon 'như mới' khi lỡ mua dự trữ quá nhiều, chị em kham khảo những cách dưới đây nhé.

Ngâm trong nước và để trong tủ lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn để đậu phụ lâu hơn, bạn có thể làm lạnh nó bằng cách đặt đậu phụ vào một âu nước, đậy kín. Sau đó cho âu nước này vào trong ngăn mát tủ lạnh. Sau đó, thay nước hàng ngày để giữ độ tươi và ẩm cho đậu phụ.

Bằng cách này bạn có thể bảo quản đậu được 1 tuần.

Ngâm đậu phụ trong nước muối loãng

Đây là cách đơn giản nhất. Bạn hãy cho đậu phụ vào nước nóng để luộc sơ. Chỉ cần chần sơ thôi, sau đó vớt đậu phụ ra ngay. Bỏ đậu vào trong một chiếc hộp và đổ nước muối pha loãng và ngập miếng đậu. Đậy nắp hộp lại và để trong ngăn mát tủ lạnh.

Nước muối có khả năng khử trùng, ngăn vi khuẩn phát triển giúp đậu phụ không bị biến màu, biến mùi vị. Với cách này, bạn có thể bảo quản đậu phụ trong vòng 2-3 ngày.

Trữ trong ngăn đá

Trường hợp các mẹ thường xuyên ăn chay hay ăn chay trường, muốn bảo quản đậu phụ cả tháng thì hãy áp dụng cách trữ trong ngăn đá. Khi nào muốn ăn, chỉ cần lấy đậu phụ ra rã đông và ép nước chảy ra trước khi chế biến là được.

Được biết, đậu phụ đông lạnh như vậy có kết cấu rất chắc chắn nên vô tư để trong 1 tuần, thậm chí cả tháng lấy ra ăn vẫn ngon lành như mới mua nhé.

Ảnh minh họa: Internet

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