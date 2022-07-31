Học cách bảo quản đậu phụ, chị em để cả tháng vẫn tươi ngon

Dinh dưỡng 31/07/2022 10:18

Đậu phụ là loại thực phẩm quen thuộc đối với các mẹ ăn chay hoặc ăn chay trường, để có thể giữ cho đậu phụ tươi ngon 'như mới' khi lỡ mua dự trữ quá nhiều, chị em kham khảo những cách dưới đây nhé.

Ngâm trong nước và để trong tủ lạnh

Học cách bảo quản đậu phụ, chị em để cả tháng vẫn tươi ngon - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu muốn để đậu phụ lâu hơn, bạn có thể làm lạnh nó bằng cách đặt đậu phụ vào một âu nước, đậy kín. Sau đó cho âu nước này vào trong ngăn mát tủ lạnh. Sau đó, thay nước hàng ngày để giữ độ tươi và ẩm cho đậu phụ.

Bằng cách này bạn có thể bảo quản đậu được 1 tuần.

Ngâm đậu phụ trong nước muối loãng

Đây là cách đơn giản nhất. Bạn hãy cho đậu phụ vào nước nóng để luộc sơ. Chỉ cần chần sơ thôi, sau đó vớt đậu phụ ra ngay. Bỏ đậu vào trong một chiếc hộp và đổ nước muối pha loãng và ngập miếng đậu. Đậy nắp hộp lại và để trong ngăn mát tủ lạnh.

Nước muối có khả năng khử trùng, ngăn vi khuẩn phát triển giúp đậu phụ không bị biến màu, biến mùi vị. Với cách này, bạn có thể bảo quản đậu phụ trong vòng 2-3 ngày.

Trữ trong ngăn đá

Trường hợp các mẹ thường xuyên ăn chay hay ăn chay trường, muốn bảo quản đậu phụ cả tháng thì hãy áp dụng cách trữ trong ngăn đá. Khi nào muốn ăn, chỉ cần lấy đậu phụ ra rã đông và ép nước chảy ra trước khi chế biến là được.

Được biết, đậu phụ đông lạnh như vậy có kết cấu rất chắc chắn nên vô tư để trong 1 tuần, thậm chí cả tháng lấy ra ăn vẫn ngon lành như mới mua nhé.

Học cách bảo quản đậu phụ, chị em để cả tháng vẫn tươi ngon - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Cách làm bánh mì bơ tỏi giòn rụm, thơm nức mũi và siêu đơn giản tại nhà!

Cách làm bánh mì bơ tỏi giòn rụm, thơm nức mũi và siêu đơn giản tại nhà!

Banh mì bơ tỏi thơm phức với hương vị bơ tỏi, cắn một miếng là giòn tan trong miệng, làm món khai vị thì chuẩn "sang-ngon" khỏi bàn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng đậu phụ bảo quản đậu phụ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 31 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe