Hàng chục nghìn người cao tuổi khắp cả nước được thăm khám sức khỏe miễn phí

Dinh dưỡng 01/12/2023 11:54

Kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12/2023, chuỗi sự kiện “Ăn ngon ngủ ngon, ngày tròn đêm vẹn”, do Nhãn hàng sữa bột Vinamilk Sure Prevent Gold kết hợp cùng Hội Người Cao Tuổi tổ chức, dự kiến thăm khám sức khỏe miễn phí cho hàng chục nghìn người cao tuổi tại 10 tỉnh thành trên cả nước.

 

Số liệu của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho thấy, tỷ lệ người cao tuổi có xu hướng tăng lên nhanh chóng tại Việt Nam. Cụ thể, nhóm người trên 60 tuổi được dự báo tăng từ mức 12% năm 2022 lên mức 28% năm 2050.

Mặc dù tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tương đối cao nếu so với các quốc gia có cùng mức sống, nhưng số năm sống khỏe mạnh chưa cao. Bình quân mỗi người cao tuổi trong nước mắc 3-4 bệnh mạn tính và có đến 10 năm phải sống cùng với bệnh tật. Do đó, việc thăm khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên để phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Hàng chục nghìn người cao tuổi khắp cả nước được thăm khám sức khỏe miễn phí - Ảnh 1
Tỷ lệ người trên 60 tuổi tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

Ra đời với sứ mệnh chăm sóc dinh dưỡng cho người cao tuổi Việt, nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold không những mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện giúp người lớn tuổi ăn ngon ngủ ngon; mà còn tiên phong đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ sức khỏe cho nhóm dân số này. Gần đây nhất, nhãn hàng đã phối hợp với Hội Người cao tuổi ở 10 tỉnh thành trên cả nước tổ chức sự kiện thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi với chủ đề “Ăn ngon ngủ ngon, ngày tròn đêm vẹn”. Chương trình dự kiến kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm nay, với hàng chục nghìn lượt người cao tuổi được thăm khám miễn phí.

Hàng chục nghìn người cao tuổi khắp cả nước được thăm khám sức khỏe miễn phí - Ảnh 2
Chuỗi sự kiện “Ăn ngon ngủ ngon, ngày tròn đêm vẹn”dự kiến sẽ thăm khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng cho hàng chục nghìn người cao tuổi tại 10 tỉnh thành trên cả nước.

Theo đó, người cao tuổi sẽ được đo chỉ số cơ thể BMI, chiều cao, cân nặng, huyết áp, loãng xương, thị lực… Trong khuôn khổ chương trình, người tham gia còn được tư vấn các kiến thức phòng tránh những căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, tiểu đường…; cách ăn uống, chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng sức đề kháng và giảm mệt mỏi. Người tham dự chương trình cũng được sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk.

Kết hợp 39 dưỡng chất quý giá, Vinamilk Sure Prevent Gold hỗ trợ các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi như giúp ăn ngon, ngủ ngon, hỗ trợ xương khớp, tốt cho tim mạch, đề kháng, trí nhớ. Sản phẩm được nghiên cứu lâm sàng bởi Bệnh Viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.

Làm món bánh ăn sáng tuyệt vời với lượng canxi gấp 6 lần sữa, đặc biệt tốt cho trẻ đi học để bồi bổ trí não

Làm món bánh ăn sáng tuyệt vời với lượng canxi gấp 6 lần sữa, đặc biệt tốt cho trẻ đi học để bồi bổ trí não

Cách làm món bánh cho bữa sáng vô cùng nhanh gọn, có thể trữ đông để ăn dần. Món bánh này được kết hợp từ các nguyên liệu rẻ tiền nhưng có lợi cho sức khỏe và đặc biệt là tốt cho trẻ đi học để bồi bổ trí não.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều