Hàng chục nghìn người cao tuổi khắp cả nước được thăm khám sức khỏe miễn phí

Kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12/2023, chuỗi sự kiện “Ăn ngon ngủ ngon, ngày tròn đêm vẹn”, do Nhãn hàng sữa bột Vinamilk Sure Prevent Gold kết hợp cùng Hội Người Cao Tuổi tổ chức, dự kiến thăm khám sức khỏe miễn phí cho hàng chục nghìn người cao tuổi tại 10 tỉnh thành trên cả nước.
- Mách bạn cách làm thịt ba chỉ nướng thơm ngon, đơn giản tại nhà
- Sườn heo làm thế này rất ngon, nấu bao nhiêu cơm cũng hết!
Số liệu của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho thấy, tỷ lệ người cao tuổi có xu hướng tăng lên nhanh chóng tại Việt Nam. Cụ thể, nhóm người trên 60 tuổi được dự báo tăng từ mức 12% năm 2022 lên mức 28% năm 2050.
Mặc dù tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tương đối cao nếu so với các quốc gia có cùng mức sống, nhưng số năm sống khỏe mạnh chưa cao. Bình quân mỗi người cao tuổi trong nước mắc 3-4 bệnh mạn tính và có đến 10 năm phải sống cùng với bệnh tật. Do đó, việc thăm khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên để phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.
Ra đời với sứ mệnh chăm sóc dinh dưỡng cho người cao tuổi Việt, nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold không những mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện giúp người lớn tuổi ăn ngon ngủ ngon; mà còn tiên phong đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ sức khỏe cho nhóm dân số này. Gần đây nhất, nhãn hàng đã phối hợp với Hội Người cao tuổi ở 10 tỉnh thành trên cả nước tổ chức sự kiện thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi với chủ đề “Ăn ngon ngủ ngon, ngày tròn đêm vẹn”. Chương trình dự kiến kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm nay, với hàng chục nghìn lượt người cao tuổi được thăm khám miễn phí.
Theo đó, người cao tuổi sẽ được đo chỉ số cơ thể BMI, chiều cao, cân nặng, huyết áp, loãng xương, thị lực… Trong khuôn khổ chương trình, người tham gia còn được tư vấn các kiến thức phòng tránh những căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, tiểu đường…; cách ăn uống, chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng sức đề kháng và giảm mệt mỏi. Người tham dự chương trình cũng được sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk.
Kết hợp 39 dưỡng chất quý giá, Vinamilk Sure Prevent Gold hỗ trợ các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi như giúp ăn ngon, ngủ ngon, hỗ trợ xương khớp, tốt cho tim mạch, đề kháng, trí nhớ. Sản phẩm được nghiên cứu lâm sàng bởi Bệnh Viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.