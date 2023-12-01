Hàng chục nghìn người cao tuổi khắp cả nước được thăm khám sức khỏe miễn phí

Số liệu của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho thấy, tỷ lệ người cao tuổi có xu hướng tăng lên nhanh chóng tại Việt Nam. Cụ thể, nhóm người trên 60 tuổi được dự báo tăng từ mức 12% năm 2022 lên mức 28% năm 2050.

Mặc dù tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tương đối cao nếu so với các quốc gia có cùng mức sống, nhưng số năm sống khỏe mạnh chưa cao. Bình quân mỗi người cao tuổi trong nước mắc 3-4 bệnh mạn tính và có đến 10 năm phải sống cùng với bệnh tật. Do đó, việc thăm khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên để phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.