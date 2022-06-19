Gừng pha mật ong - 'thần dược' trong các loại 'thần dược' mà bạn nên thường xuyên sử dụng mỗi ngày

Dinh dưỡng 19/06/2022 03:54

Mật ong và gừng mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt nếu dùng thường xuyên mỗi ngày.

Giảm cân an toàn

Việc uống nước gừng pha mật ong vào mỗi sáng khi ngủ dậy sẽ hỗ trợ việc giảm cân an toàn cho những chị em mong muốn có vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Theo các chuyên gia tại chuyên trang sức khỏe Asia Health, gừng và mật ong là một sự kết hợp hoàn hảo nhằm giúp cơ thể giảm trọng lượng cơ thể một cách nhanh chóng mà không gây hại đến sức khỏe.

Gừng pha mật ong - 'thần dược' trong các loại 'thần dược' mà bạn nên thường xuyên sử dụng mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lý do là bởi trong mật ong có khả năng kích thích gan sản xuất nhiều chất dinh dưỡng Glucose, từ đó tăng lượng đường trong não và giúp cơ thể tiết ra hormone có khả năng đốt cháy chất béo bên trong cơ thể.

Bên cạnh đó, gừng có tác dụng hỗ trợ, giúp giảm tình trạng viêm và oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Nhờ vậy, các chị em vẫn có thể duy trì được thể trạng khỏe mạnh nhưng vẫn có thể loại bỏ chất béo ra khỏi trong cơ thể. Cải thiện hệ tiêu hóa

Gừng và mật ong đều là những nguyên liệu tốt cho hệ tiêu hóa nên khi kết hợp với nhau, chúng giúp điều trị chứng khó tiêu, đầy bụng và đầy hơi. Bên cạnh đó, tính nóng trong gừng có thể kích thích việc bài tiết của các tế bào gan nên nên gừng ngâm mật ong sẽ giúp loại bỏ độc tố ra khỏi gan, làm sạch và phòng ngừa các bệnh về gan một cách an toàn. Ngoài ra, hỗn hợp này còn làm tăng cảm giác thèm ăn, giúp bạn ăn ngon miệng và giúp tăng cường quá trình trao đổi chất.

Giảm ho, cảm lạnh

Theo tờ Dabur Honey, mật ong có khả năng làm loãng chất nhầy tích tụ bên trong cổ họng, nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp trên. Gừng đóng vai trò là chất hỗ trợ giảm viêm, giảm đau tự nhiên. Do đó, gừng và mật ong có thể được tận dụng như phương pháp điều trị cảm lạnh, đau họng, viêm họng, xoang. Người dùng có thể thêm một muỗng canh gừng ngâm mật ong vào cốc nước ấm, uống hai lần mỗi ngày để lưu thông đường hô hấp, làm dịu các triệu chứng do ho và cảm lạnh.

Điều trị chứng mất ngủ

Giấc ngủ có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau mà nhiều người có triệu chứng mất ngủ kéo dài dẫn đến việc mệt mỏi, mất tập trung, trí nhớ kém, ảnh hưởng tới công việc và học tập,… Để xử lý tình trạng này, sử dụng gừng ngâm mật ong là giải pháp hàng đầu.

Gừng pha mật ong - 'thần dược' trong các loại 'thần dược' mà bạn nên thường xuyên sử dụng mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gừng ngâm mật ong có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, an thần nên sử dụng hỗ hợp này hàng ngày sẽ khiến cho tinh thần của bạn cảm thấy thư thái, bớt căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Hỗ trợ về đường tiêu hóa

Có ít chị em biết rằng, nước gừng pha mật ong có khả năng hỗ trợ đường tiêu hóa khá hiệu quả. Theo một số nghiên cứu, cả gừng và mật ong đều có chứa nhiều dưỡng chất có khả năng kích thích hệ tiêu hóa, đường ruột và dạ dày. Từ đó, cơ thể sẽ hấp thu được lượng thức ăn theo một cách tốt nhất.

Ngoài ra, gừng pha mật ong cũng mang đến công dụng hữu hiệu đối với các trường hợp như đầy hơi, tiêu chảy cũng hư cân bằng vi sinh vật trong ruột…

 *Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn

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