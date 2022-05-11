Giới trẻ lan tỏa lối sống healthy với thức uống tiện lợi

Dinh dưỡng 11/05/2022 08:00

Lối sống healthy đang được giới trẻ lựa chọn theo đuổi để bảo vệ và nâng cao sức khỏe bản thân. Không chỉ vậy, họ còn lan tỏa điều này đến mọi người xung quanh. Không cầu kỳ hay phức tạp, phương pháp theo đuổi lối sống này của giới trẻ lại mang nét rất riêng và cực đơn giản chỉ với thức uống tiện lợi mỗi ngày.

Thế hệ Gen Y hay Gen Z được biết đến là một trong những nhóm đối tượng đón đầu, cập nhật các xu hướng của thời đại một cách nhanh nhất. Không thể phủ nhận bất kỳ xu hướng nào được người trẻ khởi xướng đều sẽ có độ thu hút và hấp dẫn nhất định. Điều này đã được minh chứng rõ ràng thông qua thức uống healthy - xu hướng đang rất trend trong giới trẻ Việt hiện nay.

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“Sống xanh - ăn uống lành mạnh” đang là xu hướng được giới trẻ theo đuổi

Không khó để nhận ra các điểm dừng chân quen thuộc trước đây của bạn trẻ Việt là những quán trà sữa, ăn vặt thỏa mãn nhu cầu thị giác lẫn vị giác. Thế nhưng gần đây, câu chuyện này đã trở thành một phần ký ức, khi mà thế hệ Gen Z/Gen Y đã định hình một phong cách sống mới đó là sống xanh - sống lành mạnh, bắt đầu từ chính việc thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày.

Thực tế để các bạn trẻ thay đổi thói quen ăn uống phóng khoáng là điều không mấy dễ dàng, nhất là khi họ chưa tìm ra cách để thúc đẩy phải có một cuộc chuyển đổi lối sống cho bản thân. 

Lê Nhung (22 tuổi, nhân viên truyền thông tại Hà Nội) thừa nhận những tháng “work from home” đã cho cô nàng thời gian nhìn lại thói quen ăn uống và thấy được những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Do đó, gần một năm nay, cô nàng theo lối sống healthy và sự thay đổi này bắt đầu từ chính việc chọn đồ uống. 

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Giới trẻ nhanh chóng bắt sóng trend thức uống đóng chai tiện lợi

Từ một cô gái 10x luôn chọn uống trà sữa mỗi ngày, Lê Nhung đã tìm kiếm các loại sản phẩm vừa tiện lợi, vừa cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. “Do đặc thù công việc bận rộn nên mình ưu tiên sự tiện lợi khi chọn thức uống, càng dễ mang đi, càng tiện sử dụng và nhất là cung cấp dinh dưỡng để  mood “healthy” được bật ở chế độ cao nhất thì mình càng thích. Bởi thế mà ngay khi trend thức uống đóng chai tiện lợi, cá tính và dinh dưỡng đủ đầy lan tỏa thì mình nhanh chóng bắt sóng và xem nó như chân ái gắn kết dài lâu”, cô nàng chia sẻ. 

Có lẽ chính nhịp sống hiện đại, năng động và thường xuyên di chuyển của những Gen Z/Gen Y Việt càng cho thấy xu hướng đồ uống healthy đang được bắt sóng ở mức cao nhất. Nhất là khi áp lực công việc và học tập khiến các bạn trẻ thường gặp phải rào cản về mặt thời gian trong việc bổ sung dưỡng chất khiến nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm tiện lợi, cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh, cứng cáp nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Sự ra đời của thức uống đóng chai tiện lợi như sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi đã nhanh chóng được lan tỏa và trở thành trào lưu mới của giới trẻ. Khác với sữa đậu nành đóng hộp thông thường, phiên bản Number 1 Soya Canxi với nắp chai tiện lợi giúp các bạn trẻ xóa bỏ rào cản về mặt di chuyển và dễ dàng hơn khi sử dụng, bảo quản. Nhu cầu dinh dưỡng từ đây cũng được đáp ứng kịp thời, mọi lúc mọi nơi.

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Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi phiên bản chai mới trở thành thức uống yêu thích của giới trẻ

Sau gần nửa năm ra mắt thị trường với diện mạo cá tính, bổ sung thêm nhiều canxi, thức uống healthy này đã tạo dựng được chỗ đứng nhất định. Ngoài diện mạo mới cá tính và tiện lợi, ưu điểm nổi bật của Number 1 Soya Canxi phải kể đến là cung cấp nhiều canxi giúp cứng xương, đồng thời bổ sung dinh dưỡng để đáp ứng tiêu chí healthy, năng động mà người trẻ đưa ra.

Công Minh (29 tuổi sống tại TP.HCM) cũng đã thực hiện một cuộc thay đổi lớn về đồ uống sau khi biết đến sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi. “Con trai tụi mình rất hay di chuyển, chú trọng sự cứng cáp, khỏe mạnh nên sẽ không chọn đồ uống chỉ theo dạng nổi lên nhất thời. Mình ưu tiên đồ uống mang lợi ích về mặt sức khỏe và cá tính về mặt diện mạo, đặc biệt là nhanh chóng và tiện lợi. Nhờ bắt nhịp chế độ “healthy” từ những bạn bè xung quanh mà mình biết đến sản phẩm vừa tiện dụng mà đảm bảo dinh dưỡng, cơ thể cứng cáp như sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi” Công Minh chia sẻ về sự lựa chọn của mình.

Thế hệ trẻ Việt ở cuộc sống hiện đại đang dần chuyển mình theo hướng năng động và tiện lợi. Có thể thấy hình ảnh giới trẻ Việt quan tâm đến sức khỏe và chia sẻ cho nhau những đồ uống lành mạnh, tiện lợi như Number 1 Soya Canxi nhằm bổ sung dinh dưỡng, cứng cáp cho cơ thể mỗi ngày dần quen thuộc. 

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Number 1 Soya Canxi bổ sung thêm Canxi giúp cho xương chắc khỏe

Sức viral nhanh chóng của sản phẩm sữa đậu nành phiên bản mới này đã thúc đẩy các bạn bật mood “healthy” ở cấp độ cao nhất. Chính bởi kiểu chai siêu cool, bổ sung canxi giúp xương cứng cáp khiến giới trẻ có đủ lý do lan tỏa và biến sản phẩm này thành một lựa chọn cực “trend” trong cuộc sống hiện đại và năng động. 

Cuộc chuyển đổi lối sống để đáp ứng sự năng động, bận rộn lần này của giới trẻ xứng đáng được lan tỏa rộng đến cộng đồng. Hãy luôn chăm sóc, yêu thương bản thân mình để thức uống healthy không chỉ là trend đến rồi đi mà trở thành một lifestyle thứ thiệt.

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