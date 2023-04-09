Ghi nhớ ngay 5 sai lầm khi uống trà xanh gây tác hại khôn lường đến sức khỏe

Việc sử dụng trà xanh để uống thuốc là một hành động phản khoa học, có thể gây kích thích hormone và kháng sinh bên trong cơ thể. Thói quen này không chỉ làm cho tác dụng của thuốc bị suy giảm lãng phí mà còn có thể gây nên tình trạng rối loạn tiêu hóa và gây nguy hiểm cho gan. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên uống trà xanh trước hoặc ngay sau bữa ăn khoảng 20 – 30 phút. Bởi, khi lượng protein và sắt trong thức ăn gặp axit tannic sẽ bị kết tủa, gây khó tiêu và giảm khả năng hấp thụ sắt và protein của cơ thể.

Thói quen uống trà trước hay trong bữa ăn làm giảm sự tiết dịch dạ dày, gây ảnh hưởng hệ tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng trong bữa ăn.

Uống trà khi đói làm loãng dịch dạ dày, cơ thể dễ dàng hấp thụ lượng lớn Cafein, gây tình trạng chóng mặt, run tay chân hay tim đập nhanh.

Uống trà ngay sau bữa ăn dẫn đến tình trạng thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu.Do đó bạn không nên uống trà lúc đói hay no, nên dùng trà cách bữa ăn 1 giờ.

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Uống trà xanh thay nước lọc

Mặc dù trà xanh được cho là tốt cho sức khỏe, nhưng một trong những tác dụng của trà xanh là lợi tiểu, vì vậy nó có thể gây ra hiện tượng mất nước. Tốt nhất, nên uống nhiều nước hơn nếu bạn có thói quen uống trà xanh mỗi ngày.

Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland (Mỹ), mỗi người chỉ nên uống từ 2-3 cốc trà xanh mỗi ngày, tương đường với 100-750mg chiết xuất trà xanh. Tốt nhất nên uống trà xanh hữu cơ được hãm bằng nước sôi trong khoảng thời gian từ 15-17h chiều.

Uống trà xanh khi nước vẫn còn quá nóng

Uống trà khi còn quá nóng là một trong những sai lầm mà rất nhiều người thường hay mắc phải. Theo một số chuyên gia, việc uống trà nóng sẽ khiến chất tannin trong trà dễ tan trong nước, tinh dầu thơm bay hơi. Đồng thời vitamin C và nhiều chất dinh dưỡng khác sẽ bị phân hủy, chuyển hóa thành chất có hại cho sức khỏe. Vì vậy, khi uống trà, người dùng chỉ nên duy trì nhiệt độ nước tầm 60 – 80 độ C để đảm bảo thưởng thức trà thơm ngon mà vẫn giữ được đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý, không uống trà quá lạnh vì sẽ dễ gây lạnh bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Trà để qua đêm

Khá nhiều bạn có thói quen pha trà vào đêm hôm trước để sáng hôm sau sử dụng hay mang đi.

Nhưng như thế trà có thể nhiễm khuẩn, tệ hơn trà ngâm trong nước càng lâu các tạp chất gây hại càng dễ hòa tan vào trà, gây ảnh hưởng sức khỏe.