Bạn có thể khó ngủ hoặc tỉnh giấc vào giữa đêm đây là những tác dụng không mong muốn của caffeine.

Tuy nhiên điều này không giống nhau ở tất cả mọi người tùy thuộc vào thời gian uống trong ngày, một số người có thể uống cà phê vào buổi tối nhưng ngược lại một số người không thể ngủ được vào buổi tối nếu buổi chiều “nhâm nhi cốc cà phê”.

Ngay cả khi bạn không phải là người nhạy cảm với caféine nhưng cần nhớ rằng chất này vẫn còn ở trong cơ thể khoảng 14 giờ, trung bình thời gian tác dụng kéo dài khoảng 6 giờ.



Ảnh minh họa: Internet

Trào ngược axit

Cà phê có thể hỗ trợ sức khỏe của gan, chống lại bệnh tật. Một nghiên cứu cho thấy uống nhiều hơn 2 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm tỷ lệ sẹo gan và ung thư gan ở những người bị bệnh gan.

Bên cạnh lợi ích, caffein có thể gây ra các triệu chứng trào ngược axit vì có tác dụng làm giãn cơ thắ

t thực quản dưới, gây trào ngược axit. Bên cạnh đó, uống trà và soda (tất cả đồ uống chứa caffein) có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Dung nạp liều lượng lớn caffein có thể dẫn đến phân lỏng hoặc thậm chí tiêu chảy ở một số người.

Ảnh minh họa: Internet

Bị huyết áp cao

Những người bị huyết áp cao nên ngừng uống cà phê càng sớm càng tốt, vì chất caffeine trong cà phê làm tăng huyết áp của bạn.

Một số nghiên cứu đã chứng minh sự gia tăng huyết áp liên quan đến tuổi tác ở những người đàn ông tiêu thụ nhiều cà phê.

Tăng cân

Cà phê có thể thay đổi quá trình lưu trữ chất béo, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, cả hai đều có lợi cho việc quản lý cân nặng. Tuy nhiên, ở một số người, uống cà phê gây ra cảm giác no. Thông thường, cảm giác no này khiến người uống muốn bỏ bữa hoặc ăn nhẹ. Tuy nhiên, khi cảm giác no biến mất, dạ dày trống rỗng, cơ thể sẽ cảm thấy đói. Điều này khiến nhiều người ăn uống quá đà vào bữa tiếp theo vì quá đói.