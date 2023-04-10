Dưa chuột tưởng vô hại nhưng lại có nhiều tác dụng phụ "đáng sợ" nếu ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 10/04/2023 23:05

Dưa chuột là loại thực phẩm dễ ăn, mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp. Thế nhưng, việc "tiêu thụ" quá nhiều dưa chuột có thể gây ra những hậu quả khôn lường mà ít ai biết được.

Có thể gây ra tình trạng nhức đầu, khó thở

Hàm lượng kali trong dưa chuột rất cao có thể dẫn đến tình trạng đau bụng và đầy hơi nếu như ăn quá nhiều. Thậm chí, nếu cơ thể có chứa quá nhiều kali thì sẽ khiến cho thận bị giảm chức năng hoạt động một cách đáng kể. Không những vậy, do ăn quá nhiều dưa chuột khiến cho lượng nước trong cơ thể nhiều hơn sẽ vô tình gây ra sức ép lên các mạch máu và tim. Nếu vẫn tiếp tục duy trì tình trạng này, thì còn làm cho cơ thể bị mất cân bằng điện giải, gây ra hiện tượng khó thở và nhức đầu.

Nguy cơ bị mất nước

Nếu ăn nhiều dưa chuột hàng ngày, bạn có thể phải đối mặt với nguy cơ mất nước và chất điện giải từ cơ thể. Lâu dần sẽ gây ra sự mất cân bằng. Nguyên nhân là vì, dưa chuột có tính lạnh, nếu ăn nhiều sẽ đi tiểu nhiều, thậm chí người thận yếu có thể hay bị vãi tiểu và nguy cơ liệt dương.

Ảnh hưởng tới tim

Hàm lượng nước trong dưa chuột lên tới 90%. Lượng nước dư thừa dẫn đến việc cơ thể rất khó tiêu hóa chất xơ có trong loại rau này.

Lượng nước được hấp thu vào máu làm khối lượng máu gia tăng, gây áp lực lên mạch máu và tim. Hậu quả là tim và các mạch máu phải gánh chịu những tổn thương không mong muốn.

Lượng nước dư thừa còn có thể gây mất cân bằng mức điện phân trong máu, tạo ra tình trạng rò rỉ trong các tế bào. Đây là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đau đầu và khó thở thường xuyên.

Dưa chuột tưởng vô hại nhưng lại có nhiều tác dụng phụ 'đáng sợ' nếu ăn quá nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gây dị ứng

Theo các chuyên gia, trong dưa chuột có chứa cucurbitacin - đây là một loại hợp chất có có thể gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu hay thậm chí là phù nề. Trong một số trường hợp còn có thể gây ra một số triệu chứng dị ứng như ngứa, sưng phồng trong khoang miệng. Khi gặp phải những trường hợp này, bạn nên dừng ăn dưa chuột ngay. 

Dưa chuột tưởng vô hại nhưng lại có nhiều tác dụng phụ 'đáng sợ' nếu ăn quá nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ bị lão hóa sớm

Vitamin C có rất nhiều trong dưa chuột, điều này một mặt giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch hiệu quả, nhưng khi tiêu thụ quá mức giới hạn vitamin này vì ăn quá nhiều dưa chuột lại gây tác dụng ngược. Chúng khiến các gốc tự do “đi lang thang”, gây nguy cơ mụn trứng cá, lão hóa sớm…

Gây hại cho thận

Tình trạng gia tăng lượng kali trong cơ thể sẽ dẫn đến nhiều rắc rối như đầy hơi, đau bụng, chướng bụng, khó tiêu ở giai đoạn đầu. Về lâu dài, những rắc rối này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến chức năng cũng như hoạt động bình thường của thận.

Chính vì vậy, thói quen ăn quá nhiều dưa chuột có thể khiến thận bị tổn thương theo thời gian.

Dưa chuột tưởng vô hại nhưng lại có nhiều tác dụng phụ 'đáng sợ' nếu ăn quá nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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