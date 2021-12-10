Dienmaydainam - Tìm hiểu chi tiết về máy đóng gói hút chân không

Hình thức bảo quản thực phẩm bằng công nghệ hút chân không đang ngày càng trở nên phổ biến. Nó không chỉ được sử dụng các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất mà còn đang xuất hiện khá nhiều trong các gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu bảo quản thực phẩm tốt nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về loại máy đóng gói hút chân không này, sau đây là một vài thông tin chi tiết mà bạn nên tham khảo.

Khái niệm về máy đóng gói hút chân không

Máy hút chân không được biết là một thiết bị được hoạt động dựa trên công nghệ hút sạch hết không khí và hơi ẩm bên trong túi ra ngoài, kết hợp với quá trình hàn miệng túi, nhằm giúp cho thực phẩm được bảo quản kín hơn và không bị vi khuẩn xâm nhập làm ảnh hưởng đến chất lượng vốn có của thực phẩm.

Công dụng của máy hút chân không trong thực tiễn hiện nay:

Tránh quá trình oxi hóa diễn ra đối với thực phẩm bên trong nên có thể ngăn cản các vi sinh vật gây hại xâm nhập vào thực phẩm.

Giúp các thực phẩm không bị lẫn mùi khi bảo quản chung trong tủ lạnh, đồng thời hỗ trợ tiết kiệm diện tích, do đó bạn có thể dự trữ nhiều loại thực phẩm khác nhau mà không lo chật tủ.

Hút chân không thực phẩm sẽ giúp góp phần giữ nguyên các chất dinh dưỡng thiết yếu cũng như độ tươi sẽ giữ được trong thời gian bảo quản thực phẩm gấp nhiều lần so với không hút chân không.

Các loại thực phẩm có thể dùng máy hút chân không

Các loại thực phẩm có thể được hút chân không

Hiện nay, máy đóng gói hút chân không đang được sử dụng rộng rãi đối với nhiều loại thực phẩm, hầu như không quá kén về chủng loại của thực phẩm cần bảo quản, điển hình là một số loại sau đây:

Thực phẩm khô

Thực phẩm khô gồm có lạp xưởng, xúc xích, cá khô, trà, các loại hạt,... bạn đều có thể hút chân không bảo quản từ 6 tháng lên đến 2 năm. Lưu ý bạn cần phải bảo quản trong điều kiện khô ráo và thoáng mát, tránh gặp ánh nắng trực tiếp sẽ có thể làm hỏng thực phẩm nhanh hơn.

Thực phẩm tươi sống

Các loại thực phẩm sống đều phải được sơ chế và rửa sạch. Sau đó thực hiện hút chân không và kết hợp để đông thực phẩm, tùy từng chủng loại mà có thể bảo quản tối đa từ 1 tuần đến 3 tuần.

Rau củ và trái cây

Các loại thực phẩm này sau khi sơ chế rửa sạch phải để ráo rồi mới đem đi hút chân không, bảo quản trong tủ lạnh để có thể giữ được tươi ngon trong 4 ngày. Điều này vừa có thể giúp đảm bảo sức khỏe vừa giảm chi phí cho gia đình bạn.

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Cấu tạo chi tiết của máy hút chân không thực phẩm

Cấu tạo cơ bản của chiếc máy hút chân không

Trên thị trường đang cung cấp 2 loại máy hút chân không đó là máy hút chân không gia đình và máy hút chân không công nghiệp. Sẽ tùy vào chủng loại của máy mà đưa ra một cấu tạo khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có cấu trúc chung cần phải đảm bảo có 2 bộ phận chính là hút chân không và hàn miệng túi.

Cấu tạo loại máy hút chân không gia đình

Bộ phận giúp hút chân không: nó sẽ hỗ trợ rút sạch không khí ra khỏi túi đựng thực phẩm.

Bộ phận giúp hàn miệng túi: sau khi hoàn thành thao tác hút chân không, bộ phận gia nhiệt sẽ hỗ trợ hàn miệng túi thật cẩn thận. Đối với một số loại máy hút chân không cho gia đình thì đường hàn túi cũng sẽ tương ứng với máy hàn miệng túi loại dập tay.

Một số bộ phận phụ khác như: vỏ của máy, thanh kéo, cần gạt, thanh dập hàn miệng túi, nút mở nắp,…

Cấu tạo loại máy hút chân không công nghiệp

Bộ phận bơm chân không: Thực hiện loại bỏ sạch lượng khí trong các túi hút chân không. Tạo ra môi trường không áp suất bên trong túi đựng thực phẩm.

Bộ phận giúp gia nhiệt: cũng tương tự với máy hút chân không gia đình là có chức năng làm nóng và hàn kín miệng túi.

Vỏ máy và nắp buồng hút: sẽ tùy thuộc vào từng nhà sản xuất khác nhau mà bộ phận này được cấu tạo bằng loại nhựa cứng, thủy tinh hoặc là kim loại.

Nút điều chỉnh: Đây là bộ phận hỗ trợ người tiêu dùng dễ dàng điều khiển hoạt động của máy.

Đồng hồ áp suất: giúp theo dõi áp suất chân không của máy để có thể thay đổi cho phù hợp.

Những lưu ý cần biết khi sử dụng máy hút chân không

Những điều phải lưu ý kỹ khi hút chân không

Không được đưa những vật sắc nhọn vào túi hút chân không. Khi hút chân vật có góc bén thì bạn nên dùng giấy gói trước khi cho vào túi để tránh việc làm rách túi.

Nếu máy đã hoạt động tối đa được 10 phút thì nên để máy nghỉ ngơi khoảng 1-2 phút rồi mới tiếp tục thực hiện hút chân không.

Tại vị trí miệng túi khi cho vào máy nhất định phải thật khô ráo và sạch sẽ. Tránh làm rơi hay va đập mạnh trong quá trình hoạt động, phải luôn để máy trên bề mặt bằng phẳng nhất có thể.

Đơn vị phân phối máy đóng gói hút chân không tốt nhất

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Tổng kết

Tóm lại, máy đóng gói hút chân không thực phẩm đang là một thiết bị không thể thiếu cho các gia đình cũng như những cơ sở sản xuất, với các tính năng hữu ích mà nó mang đến sẽ giúp cho gia đình bạn có một nguồn thực phẩm chất lượng nhất.