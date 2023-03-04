Điểm mặt những món không nên ăn vào buổi sáng để tránh gia tăng tiểu đường, hại ruột lại rút cạn năng lượng sớm

Nếu bữa sáng là sở thích của bạn, hãy đảm bảo bữa sáng cân bằng về mặt dinh dưỡng . Điều đó có nghĩa là có cả ba chất dinh dưỡng đa lượng (carbohydrate, protein và chất béo) trong bữa sáng của bạn.

Tuy nhiên, một số xu hướng gần đây đã đề xuất bỏ bữa sáng hoàn toàn, đặc biệt là những người ủng hộ việc nhịn ăn và nhịn ăn gián đoạn. Có những nghiên cứu cho thấy những lợi ích sức khỏe đối với những xu hướng này là tốt.

Dưới đây là một số mặt hàng thực phẩm phổ biến có vẻ là lựa chọn lành mạnh cho bữa sáng. Tuy nhiên, phải tránh dùng chúng như một bữa ăn độc lập đầu tiên trong ngày.

Ngoài ra, một số loại thực phẩm không nên có trong danh sách bữa sáng của bạn. Một số loại thực phẩm này sẽ làm bạn ngạc nhiên, vì chúng thường được quảng cáo là lựa chọn lành mạnh cho bữa ăn đầu tiên trong ngày.

1. Ngũ cốc ăn sáng

Hầu hết các loại ngũ cốc lạnh đều có nhiều đường và ít các chất dinh dưỡng đa lượng khác. Những thứ này sẽ nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu và gây ra sự sụt giảm đột ngột ngay sau đó, điều này có thể khiến bạn cáu kỉnh, run rẩy và đói trở lại.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang vội và ngũ cốc là lựa chọn duy nhất của bạn, hãy thêm trái cây, quả hạch, hạt hoặc sữa chua Hy Lạp không hương vị để tăng cảm giác no từ các protein bổ sung và chất béo lành mạnh.

2. Granola

Được quảng cáo là lựa chọn cho bữa sáng lành mạnh, nhưng granola thường có lượng đường rất cao.

Một phần tư cốc granola trên sữa chua của bạn hoặc trộn với trái cây là hoàn toàn tốt, nhưng đổ một cốc hoặc nhiều hơn vào bát sẽ khiến bạn rơi vào chu kỳ vội vàng và nghiền nát đường. Các thanh granola thuộc cùng loại.

3. Trái cây hoặc nước ép trái cây

Là một phần của bữa sáng cân bằng, trái cây là thành phần tuyệt vời vì chúng giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất phytochemical. Tuy nhiên, nếu ăn riêng chúng, chúng có thể gây ra hậu quả tương tự như ngũ cốc và granola, như đã đề cập ở trên.

Ngoài ra, một số người có thể tăng độ nhạy cảm của dạ dày với tính chất axit của trái cây, dẫn đến khó chịu đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người tiêu dùng bữa sáng có ý thức về sức khỏe đã lầm tưởng rằng họ đang đi đúng hướng để bắt đầu ngày mới bằng cách uống nước ép trái cây.

Nước trái cây là một sản phẩm tinh chế. Vẫn còn đường, nước và một số vitamin, khoáng chất nhưng đã loại bỏ hoàn toàn chất xơ và thịt quả. Công thức này có thể làm tăng lượng đường trong máu trong vài phút, gây ra tác dụng tương tự như các lựa chọn ở trên.

4. Bánh ngọt

Được làm bằng các nguyên liệu chế biến cao (bột mì trắng, đường, bơ thực vật), các loại bánh ngọt được sản xuất thương mại (bánh nướng xốp, bánh cà phê, bánh mì Đan Mạch, bánh rán, bánh quế, bánh mì trắng, bánh mì tròn, bánh kếp) thường có ít chất dinh dưỡng và có thể có nhiều chất phụ gia để bảo quản thời hạn sử dụng và độ tươi của chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên tánh các món nướng đóng gói từ cửa hàng tạp hóa hoặc chuỗi cửa hàng cà phê. Thay vào đó, hãy chọn các mặt hàng thủ công mới nướng từ một tiệm bánh hoặc quán cà phê địa phương.

5. Bột yến mạch ăn liền

Trái ngược với yến mạch kiểu cũ hoặc yến mạch cắt nhỏ, bột yến mạch ăn liền được chế biến để nấu nhanh. Điều này có nghĩa là hầu hết chất xơ và một số chất dinh dưỡng đã bị loại bỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Hương vị được thêm vào thường đến từ các chất phụ gia nhân tạo và thêm đường. Bạn nhọn yến mạch kiểu cũ không hương vị, phủ trái cây tươi, mật ong hoặc đường nâu và các loại hạt để bổ sung lợi ích dinh dưỡng và tăng cảm giác no.

6. Kẹo

Lấy một thanh kẹo từ máy bán hàng tự động tại nơi làm việc đôi khi có thể phù hợp với nhu cầu của bạn như một cách tăng cường năng lượng nhanh chóng, nhưng đừng bắt đầu coi đó là thức ăn sáng hàng ngày của bạn.

Kẹo chứa nhiều đường, chất béo đã qua chế biến và các chất phụ gia như chất bảo quản và chất điều vị. Khi ăn kẹo, bạn sẽ bỏ lỡ các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe trong thực phẩm tươi nguyên chất.

7. Sữa chua có đường

Nhiều người nghĩ rằng họ đang có một lựa chọn lành mạnh bằng cách chọn sữa chua cho bữa sáng. Loại sữa chua sẽ tạo ra sự khác biệt trong sự lựa chọn đó.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua có hương vị ngọt chứa nhiều đường hoặc xi-rô ngô có hàm lượng đường fructose cao, hương vị nhân tạo và chất bảo quản. Sữa chua Hy Lạp nguyên chất là một lựa chọn tốt hơn và bạn có thể thêm hương vị mình muốn bằng cách thêm trái cây tươi, quả hạch và hạt lên trên.

Theo Emedihealth