Điểm danh 6 loại thực phẩm tăng cường collagen, giúp da luôn săn chắc, tái tạo nhanh sau tổn thương

Một nguồn vitamin C đầy dưỡng chất không thể bỏ qua đó chính là cà chua. Một quả cà chua có thể cung cấp 30% chất dinh dưỡng giúp bổ sung collagen cho cơ thể. Bên cạnh đó, cà chua có chứa lượng lycopene – một chất chống oxy hóa tốt cho da hỗn hợp.

Thú vị hơn là carotenoids – hợp chất tạo màu đỏ cho cà chua được giúp tăng sinh collagen cho da. Ngoài ra, hợp chất này còn hoạt động như một chất bảo vệ khỏi tác hại của tia UV, loại bỏ các tác nhân gây lão hóa da và tăng sản xuất axit hyaluronic giữ ẩm cho làn da.

Bổ sung các loại rau xanh cho bữa ăn hàng ngày vừa giúp thanh lọc chất độc trong cơ thể, giữ cho làn da thêm rạng rỡ. Các thực phẩm này cũng rất phù hợp để có trong thực đơn giảm cân bởi chúng góp phần bổ sung cho cơ những chất dinh dưỡng cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Rau muống, rau ngót, súp lơ xanh, rau cải… dù không phải là thực phẩm trực tiếp cung cấp collagen nhưng lại rất giàu các loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa; nhờ đó hỗ trợ quá trình sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể.

Thêm vào đó, chất xơ trong rau quả còn giúp chúng ta “quét” cholesterol thừa ra khỏi cơ thể. Vì thế đừng quên rau xanh trong các bữa ăn hàng ngày để sở hữu một cơ thể khỏe mạnh và làn da sáng mịn.

3. Quả bơ

Loại quả này giúp tăng collagen, ngừa lão hóa, đẹp da, giữ dáng hiệu quả và còn rất dễ ăn. Loại quả chúng ta đang nói đến, đó là: Quả bơ.

Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ là một trong những thực phẩm giúp cung cấp chất béo lành mạnh cho cơ thể, nhờ đó giúp cho hệ tim mạch luôn khỏe mạnh, cân bằng lượng cholesterol. Nhờ chứa các dưỡng chất, carotenoids và các vitamin giúp cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm cho da. Loại quả này giúp tăng collagen, ngừa lão hóa, đẹp da, giữ dáng hiệu quả và còn rất dễ ăn.

Bạn có thể chế biến những món ăn từ bơ như salad bơ, sinh tố bơ, kem bơ… để thưởng thức mỗi ngày.

4. Đậu nành

Đậu nành tự nhiên thường rất giàu protein và có chứa hầu hết các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần đến. Hơn nữa, chúng cũng cung cấp nhiều chất béo thực vật, chất xơ, một số loại vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi khác.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, việc ăn đậu nành hàng ngày có thể giúp bạn nhận được một lượng lớn polyphenol, một chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi sự tổn thương tế bào và các tình trạng mãn tính như bệnh tim.

5. Gạo lứt

Chế biến nhiều món ăn dinh dưỡng từ gạo lứt cho bữa ăn của bạn, không chỉ ngon miệng, mà còn mang lại hiệu quả giảm cân. Bên cạnh đó, gạo lứt còn chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp làm đẹp sâu từ bên trong như CoQ10, vitamin E, vitamin B… Đặc biệt, các chất GABA (gamma amino butyric acid) và Squalene chính là những “trợ thủ” đắc lực giúp làn da khỏe đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của gạo lứt mang lại cho bạn làn da sáng bóng, căng mịn và xóa mờ vết nhăn. Nhiều người chọn ăn gạo lứt hàng ngày bởi khả năng loại bỏ độc tố từ chất antioxidant. Độc tố càng được đào thải nhiều, da càng tươi trẻ và căng tràn sức sống. Ngoài việc chế biến thành món ăn, một ly nước gạo lứt rang thơm ngon thay cho nước lọc bổ sung nhiều vitamin cho cơ thể, khiến da trở nên căng mịn và hồng hào.

6. Hạt chia

Ảnh minh họa: Internet

Hạt chia cũng được đánh giá rất cao trong vai trò thực phẩm làm đẹp da. Mỗi thành phần dinh dưỡng có trong hạt chia đều góp phần tạo nên những lợi ích thực tiễn cho làn da. Bên cạnh là thực phẩm giàu vitamin A, C và E có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ da. Sự kết hợp của thành phần Omega-3, protein và chỉ số ORAC tăng hiệu quả chống oxy hóa, giúp điều trị các triệu chứng về sắc tố da như nám, tàn nhang.