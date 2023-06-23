Điểm danh 4 loại hoa nhìn đẹp nhưng cực độc, đừng ăn kẻo 'rước họa' vào người

Dinh dưỡng 23/06/2023 13:56

Hoa tươi mang lại cảm giác thư thái, tạo ra những giá trị tinh thần cho con người. Tuy nhiên, lại có một số loại cực độc nhưng không phải ai cũng biết.

Hoa cẩm tú cầu

Hoa tú cầu là loài hoa được trồng làm cảnh khá phổ biến. Hoa và lá tú cầu chứa độc chất cyanogenic glycoside. Ở nước ta có nhiều trên Đà Lạt. Cây thân thảo bụi, sống lâu năm, lá mọc đối theo từng đốt trên thân, lá to, hoa mọc thành chùm ở đầu cành, thân lá nhẵn, hoa màu hồng, trắng, tím rất đẹp. Cây cho hoa vào mùa xuân hè.

Tuy nhiên nếu ăn phải, chất độc sẽ khiến bạn đau bụng trong vài giờ, tiêu chảy, ói mửa, thở gấp, sau đó, bạn sẽ toát mồ hôi, ngứa da và rơi vào trạng thái hôn mê. Khách đi du lịch vô tình ăn phải loài hoa này cần được nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

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Ảnh minh họa: Internet

Hoa trúc đào

Toàn cây trúc đào có nhựa đục rất đắng và độc, là acid hydrocyanic và glucosid. Bò, ngựa ăn phải một số lá trúc đào tươi đã bị ngộ độc. Người ăn phải thịt súc vật chết vì lá trúc đào cũng nhập viện.

Dấu hiệu ngộ độc là khó chịu, bải hoải chân tay, buồn nôn, chóng mặt (liều nhỏ); tiêu chảy ra máu, rối loạn hô hấp, nôn mửa, chân tay co giật, loạn nhịp tim, mạch nhỏ yếu đi tới hôn mê và tử vong (liều cao).

Do đó, mọi người không trồng trúc đào ở cạnh nguồn nước như giếng, ao, bể; không buộc hoặc thả gia súc dưới gốc cây trúc đào; không để trẻ nhỏ nhặt chơi; không dùng lá trúc đào chữa bệnh ngoài da dưới bất kỳ hình thức nào.

Điểm danh 4 loại hoa nhìn đẹp nhưng cực độc, đừng ăn kẻo 'rước họa' vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa thiên điểu

Hoa thiên điểu hay còn gọi là hoa chim thiên đường rất được ưa chuộng và thường được cắm trong các lọ lớn, trưng ở các hội nghị, hội thảo, hội trường lớn mang đến vẻ đẹp sang trọng.

Loại hoa này cũng thường được trồng bên hiên nhà, lối ra vào, ban công, gần bờ hồ...

Tuy đẹp, được cắm và trồng nhiều trong nhà nhưng loại hoa này lại có chứa độc tố. Theo thông tin từ báo Thể thao và Văn hóa, bác sĩ Tấn Vũ - BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (Cơ sở 3) cho hay: "Hoa và hạt của cây có các chất gây ngộ độc đường ruột. Tiếp xúc hoặc ăn hoa, hạt sẽ khiến buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt, bỏng rát lưỡi và nếu đứng lâu ngửi hoa sẽ gây cảm giác khó chịu. Vì thế không nên ngửi hoa, đứng gần hoa lâu, đặc biệt không để trẻ nhỏ tiếp xúc với hoa".

Điểm danh 4 loại hoa nhìn đẹp nhưng cực độc, đừng ăn kẻo 'rước họa' vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hoa đỗ quyên

Độc tố trong cánh hoa gồm andromedotoxin và arbutin glucoside.Loại hoa này được cảnh báo rất nguy hiểm vì tất cả các bộ phận khác của nó đều chứa chất độc. Do đó, mọi người không nên tiếp xúc với hoa.

Triệu chứng đầu tiên khi bị ngộ độc hoa đỗ quyên là buồn nôn, mệt mỏi, khó thở, chảy nước dãi, ói mửa. Ngoài ra, người bị ngộ độc hoa còn có thể bị mất cân bằng, xây xẩm do chóng mặt. Với 100 - 225 gram lá đỗ quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25kg.

Điểm danh 4 loại hoa nhìn đẹp nhưng cực độc, đừng ăn kẻo 'rước họa' vào người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bị ngộ độc bởi loài hoa này cần tránh xa nơi có hoa, đưa đến một nơi thoáng mát và gọi cơ sở y tế kịp thời cứu chữa.

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