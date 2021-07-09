Dịch căng thẳng chị em hạn chế đi chợ, áp dụng ngay 5 mẹo bảo quản thực phẩm trong mùa dịch

Phô mai, bơ là những thực phẩm rất dễ hỏng nếu không được bảo quản đúng cách hoặc dùng ngay. Để bảo quản phô mai đúng cách và không làm mất mùi vị của nó, bạn hãy bọc phô mai bằng giấy nến, thêm một lớp giấy bạc rồi đem cất trong ngăn mát tủ lạnh, có thể để ở nhiệt độ phòng nếu dùng hết trong ngày. Với bơ, bạn để trong ngăn đông để giữ được độ tươi lâu.

Các loại đồ ăn khô như mì ống, ngũ cốc, đậu, hạt,...rất dễ bị dịu, mềm đi nếu chúng ta bảo quản không kỹ do đó bạn nên dùng hũ thủy tinh có nắp đậy chặt để bảo quản tốt loại thực phẩm này.

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Sử dụng giấm trắng

Bạn nên dùng giấm trắng trong bước rửa sạch trái cây, rau củ vì nó có tác dụng tiêu diệt các bào tử nấm mốc. Với cách làm này, bạn có thể để trái cây trong tủ lạnh đến 3 tuần mà không gặp rắc rối nào.

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Không cho táo vào tủ lạnh

Táo là loại trái cây tỏa ra khí ethylene nên nếu để nó gần với các thực phẩm khác sẽ làm chúng bị héo, hư hỏng. Chính vì vậy bạn không nên cho táo vào tủ lạnh, hãy bọc táo lại bằng giấy và để ở nơi khô ráo, thoáng mát.

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Không dùng bọc nilon

Khi mua trái cây, rau củ bỏ vào bịch nilon, lúc về bạn nhớ lấy chúng ra rồi hãy bỏ vào tủ lạnh vì hơi nước, độ ẩm tích tụ trong bịch sẽ làm cho thực phẩm hư rất nhanh. Tốt nhất bạn nên cắt giảm việc sử dụng loại bịch này và chuyển qua dùng các loại túi giấy, vừa bảo quản thức ăn được tốt, vừa thân thiện với môi trường.