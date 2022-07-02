Đây là lý do tại sao bạn cần bổ sung nhiều rau hơn trong chế độ ăn uống của mình

Khi chúng ta tiêu thụ những thực phẩm này thường xuyên, cơ thể của chúng ta sẽ phải gánh chịu những tổn hại, và nó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và nhiều bệnh khác mà bạn có thể mắc phải. Các số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng các trường hợp béo phì và tiểu đường đã tăng lên khá nhiều trong thập kỷ qua. Có những cách cụ thể mà bạn có thể chọn và đi đúng hướng. Chúng tôi sẽ thảo luận về một số lý do tại sao bạn phải bao gồm rau xanh trong chế độ ăn uống của mình.

Chắc hẳn bạn đã thấy mọi người vất vả đi tìm thực phẩm hữu cơ , và một khi bước ra chợ, bạn cũng sẽ thấy tốn kém. Cửa hàng tạp hóa gần nhất mà chúng ta có xu hướng ghé thăm sẽ chứa đầy một số mặt hàng đông lạnh hoặc những mặt hàng đã qua chế biến có chứa các chất phụ gia được sử dụng để bảo quản những mặt hàng thực phẩm này. Và những lúc không mua những món này, chúng ta sẽ tiêu thụ khoai tây chiên và bánh mì kẹp thịt chứa pho mát.

Đối với những người đang tìm kiếm các mặt hàng thực phẩm có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào, không có lựa chọn nào tốt hơn trái cây và rau quả. Những thực phẩm này là nguồn cung cấp đáng kể vitamin A, C và E. Ngoài những loại vitamin này, bạn cũng sẽ tiêu thụ một lượng axit folic, kẽm và phốt pho.

Bổ sung nhiều chất xơ hơn

Để tăng cường sức khỏe đường ruột bạn cần bổ sung chất xơ. Bổ sung một lượng chất xơ dồi dào trong bữa ăn sẽ giúp ích đáng kể cho bạn và bạn có thể dễ dàng bổ sung lượng chất xơ cân bằng thông qua một số loại trái cây và rau quả. Nếu bạn phân vân giữa các lựa chọn cung cấp một lượng chất xơ tốt, bạn luôn có thể chọn bông cải xanh, súp lơ trắng, atisô, đậu Hà Lan, v.v.

Lá chắn chống lại các loại ung thư khác nhau

Hóa chất thực vật là nhân tố chính đằng sau lá chắn an ninh bảo vệ chúng ta khỏi các dạng bệnh ung thư khác nhau. Một số loại trái cây và rau quả khác nhau là những nguồn giàu hóa chất như vậy. Những chất này sẽ giúp bạn tránh được bệnh tiểu đường loại 2, cao huyết áp, các bệnh về tim mạch,… Để bảo vệ bản thân khỏi các bệnh ung thư, bạn nên bổ sung càng nhiều rau họ cải càng tốt.

Sinh tố

Mỗi gia đình đều có một chiếc máy xay sinh tố và đã đến lúc bạn sử dụng nó một cách tốt nhất. Lấy trái cây yêu thích của bạn và cho thêm một vài viên đá và bạn đã làm ra được một ly sinh tố tuyệt vời. Bạn cũng có thể thêm hương vị yêu thích của mình để có được trải nghiệm và hương vị tuyệt vời nhất. Không chỉ trái cây, trong một ly sinh tố tươi mà bạn đang pha, bạn cũng có thể thêm rau bina hoặc bất kỳ loại rau lá nào mà bạn lựa chọn.

Sinh tố

Ít Cholesterol và Natri

Mọi người đều khuyến nghị nên bao gồm trái cây và rau quả trong bữa ăn vì những thực phẩm này sẽ chứa ít muối/đường và ít chất béo bão hòa hơn nhiều. Ngoài ra, natri tương đối thấp trong tất cả các loại trái cây và rau quả. Có một quan niệm sai lầm rằng cần tây là một loại thực phẩm rất giàu natri nhưng nó phải như vậy. Một thân cây sẽ chỉ chứa 30mg natri, chiếm 1% giới hạn hàng ngày được khuyến nghị. Với tất cả các nguyên liệu tươi sẽ giúp bạn duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và ngăn ngừa đáng kể tình trạng béo phì hoặc viêm cơ thể cao.