Đây là lý do tại sao bạn cần bổ sung nhiều rau hơn trong chế độ ăn uống của mình

Dinh dưỡng 02/07/2022 13:15

Chắc hẳn bạn đã thấy mọi người vất vả đi tìm thực phẩm hữu cơ, và một khi bước ra chợ, bạn cũng sẽ thấy tốn kém. Cửa hàng tạp hóa gần nhất mà chúng ta có xu hướng ghé thăm sẽ chứa đầy một số mặt hàng đông lạnh hoặc những mặt hàng đã qua chế biến có chứa các chất phụ gia được sử dụng để bảo quản những mặt hàng thực phẩm này.

Chắc hẳn bạn đã thấy mọi người vất vả đi tìm thực phẩm hữu cơ, và một khi bước ra chợ, bạn cũng sẽ thấy tốn kém. Cửa hàng tạp hóa gần nhất mà chúng ta có xu hướng ghé thăm sẽ chứa đầy một số mặt hàng đông lạnh hoặc những mặt hàng đã qua chế biến có chứa các chất phụ gia được sử dụng để bảo quản những mặt hàng thực phẩm này. Và những lúc không mua những món này, chúng ta sẽ tiêu thụ khoai tây chiên và bánh mì kẹp thịt chứa pho mát.

Khi chúng ta tiêu thụ những thực phẩm này thường xuyên, cơ thể của chúng ta sẽ phải gánh chịu những tổn hại, và nó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và nhiều bệnh khác mà bạn có thể mắc phải. Các số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng các trường hợp béo phì và tiểu đường đã tăng lên khá nhiều trong thập kỷ qua. Có những cách cụ thể mà bạn có thể chọn và đi đúng hướng. Chúng tôi sẽ thảo luận về một số lý do tại sao bạn phải bao gồm rau xanh trong chế độ ăn uống của mình.

Đây là lý do tại sao bạn cần bổ sung nhiều rau hơn trong chế độ ăn uống của mình - Ảnh 1
Đây là lý do tại sao bạn cần bổ sung nhiều rau hơn trong chế độ ăn uống của mình

Vitamin và khoáng chất tốt hơn

Đối với những người đang tìm kiếm các mặt hàng thực phẩm có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào, không có lựa chọn nào tốt hơn trái cây và rau quả. Những thực phẩm này là nguồn cung cấp đáng kể vitamin A, C và E. Ngoài những loại vitamin này, bạn cũng sẽ tiêu thụ một lượng axit folic, kẽm và phốt pho.

Bổ sung nhiều chất xơ hơn

Để tăng cường sức khỏe đường ruột bạn cần bổ sung chất xơ. Bổ sung một lượng chất xơ dồi dào trong bữa ăn sẽ giúp ích đáng kể cho bạn và bạn có thể dễ dàng bổ sung lượng chất xơ cân bằng thông qua một số loại trái cây và rau quả. Nếu bạn phân vân giữa các lựa chọn cung cấp một lượng chất xơ tốt, bạn luôn có thể chọn bông cải xanh, súp lơ trắng, atisô, đậu Hà Lan, v.v.

Lá chắn chống lại các loại ung thư khác nhau

Hóa chất thực vật là nhân tố chính đằng sau lá chắn an ninh bảo vệ chúng ta khỏi các dạng bệnh ung thư khác nhau. Một số loại trái cây và rau quả khác nhau là những nguồn giàu hóa chất như vậy. Những chất này sẽ giúp bạn tránh được bệnh tiểu đường loại 2, cao huyết áp, các bệnh về tim mạch,… Để bảo vệ bản thân khỏi các bệnh ung thư, bạn nên bổ sung càng nhiều rau họ cải càng tốt.

Sinh tố

Mỗi gia đình đều có một chiếc máy xay sinh tố và đã đến lúc bạn sử dụng nó một cách tốt nhất. Lấy trái cây yêu thích của bạn và cho thêm một vài viên đá và bạn đã làm ra được một ly sinh tố tuyệt vời. Bạn cũng có thể thêm hương vị yêu thích của mình để có được trải nghiệm và hương vị tuyệt vời nhất. Không chỉ trái cây, trong một ly sinh tố tươi mà bạn đang pha, bạn cũng có thể thêm rau bina hoặc bất kỳ loại rau lá nào mà bạn lựa chọn.

Đây là lý do tại sao bạn cần bổ sung nhiều rau hơn trong chế độ ăn uống của mình - Ảnh 2

Sinh tố

Ít Cholesterol và Natri

Mọi người đều khuyến nghị nên bao gồm trái cây và rau quả trong bữa ăn vì những thực phẩm này sẽ chứa ít muối/đường và ít chất béo bão hòa hơn nhiều. Ngoài ra, natri tương đối thấp trong tất cả các loại trái cây và rau quả. Có một quan niệm sai lầm rằng cần tây là một loại thực phẩm rất giàu natri nhưng nó phải như vậy. Một thân cây sẽ chỉ chứa 30mg natri, chiếm 1% giới hạn hàng ngày được khuyến nghị. Với tất cả các nguyên liệu tươi sẽ giúp bạn duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và ngăn ngừa đáng kể tình trạng béo phì hoặc viêm cơ thể cao.

Những thực phẩm giàu chất béo có lợi cho sức khỏe của bạn

Những thực phẩm giàu chất béo có lợi cho sức khỏe của bạn

Kể từ khi ra đời chỉ số khối cơ thể vào những năm 1970, sự nhầm lẫn về việc ăn gì là tốt hoặc không tốt cho sức khỏe đã trở nên đáng lo ngại và rất nhiều người đang từ bỏ chỉ số này và chỉ đơn giản là quay trở lại thực phẩm họ đã ăn trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   chế độ ăn uống lành mạnh ngăn ngừa tình trạng béo phì tăng cường sức khỏe đường ruột nguồn cung cấp vitamin dồi dào bổ sung nhiều rau xanh thực phẩm hữu cơ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt