Đây là lý do bạn nhất định phải ăn chuối, vừa ngon bổ dưỡng kèm theo 6 lợi ích sức khỏe

Chuối cũng là một loại trái cây dễ ăn trước và sau khi tập thể dục không những thế chuối còn có tác dụng giải tỏa mệt mỏi, cung cấp nguồn năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể một cách nhanh chóng.

Một số người lầm tưởng ăn chuối mỗi ngày sẽ tăng cân nhưng ăn chuối vào buổi sáng rất có lợi cho cơ thể và bạn sẽ không lo mình bị tăng cân. Tất nhiên điều quan trọng là phải sự kết hợp chuối với một chế độ an uống cân bằng.

Nếu bạn không thể kiểm soát cơn nghiện đồ ngọt thì tại sao không thử dần thay thế nó bằng trái cây chẳng hạn như chuối.

Dưới đây là 6 lý do bạn nên ăn chuối

1. Chuối là một trong những loại trái cây rất giàu chất dinh dưỡng.

Chuối là loại trái cây rất giàu dinh dưỡng. Nên ăn vào buổi sáng để có một ngày khởi đầu tốt tràn đầy năng lượng.

Các chất dinh dưỡng có trong chuối:

- Chứa nhiều chất xơ

- Chứa chất chống oxy hóa

- Khoáng chất (kali, magiê, đồng, mangan)

- Vitamin C và vitamin B6

- Cacbohydrat

- Chất đạm

Ảnh: wikisacdep.com

Chuối chứa nhiều nước nhưng chứa ít chất béo.

2. Điều hòa lượng đường trong máu

Chuối chứa nhiều pectin - một loại chất xơ hòa tan giúp điều hòa lượng đường trong máu. Pectin sẽ giúp cơ thể kiểm soát sự thèm ăn và giữ cho bạn cảm giác no trong thời gian dài.

Chuối chín ít hơn (những quả không hoàn toàn còn xanh) có thể giúp điều chỉnh chỉ PI.

Ăn chuối còn giúp bạn tránh tình trạng lượng đường trong máu tăng đột ngột tốt hơn khi ăn các loại trái cây khác.

* Chú ý nếu bạn bị tiểu đường, hãy hạn chế ăn chuối chín.

3. Cải thiện hệ tiêu hóa.

Chuối chứa pectin và tinh bột và hai loại chất xơ, những chất xơ này cải thiện hệ tiêu hóa của cơ thể.

Tinh bột thoát ra khỏi đường tiêu hóa và trực tiếp chuyển đến ruột già sẽ cung cấp thức ăn cho các lợi khuẩn sinh sống trong đường ruột giúp tăng cường sức khỏe đường ruột.

Khi các lợi khuẩn phát trển mạnh mẽ và khỏe mạnh trong đường ruột sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho toàn cơ thể. Khi có một đường ruột khỏe thì việc hấp thụ các chất dinh dưỡng sẽ tốt hơn, thúc đẩy quá trình bài tiết, chống táo bón.

4. Nâng cao chức năng tim mạch

Kali có trong chuối là một chất cần thiết để điều chỉnh và cân bằng huyết áp. Nếu bạn hình thành được thói quen ăn chuối cơ thể bạn sẽ được cung cấp đủ kali cho hệ tim mạch để cải thiện chức năng của tim tốt hơn.

5. Có tác dụng giảm cân khi ăn vào buổi sáng!

Chuối có nhiều đặc tính khác nhau và có thể xem là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn khi đang ăn kiêng.

Lý do là lượng calo chứa trong chuối khoảng 84 calo cho 100g.

Chuối là một loại trái cây dễ gây cảm giác no. Vì vậy hãy thử thêm chuối vào bữa sáng của bạn. Chỉ cần ăn chuối thôi cũng sẽ cung cấp đủ năng lượng cho bạn vào buổi sáng.

Chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa, đồng thời giúp ngăn ngừa táo bón là các biểu hiện thường thấy trong quá trình bạn ăn kiêng.

* Ăn chuối xanh không có tác dụng trong ăn kiêng.

6. Có thể ăn chuối trước và sau khi tập thể dục!

Chuối là một loại trái cây phổ biến mà rất có ích cho những người tập thể dục. Chuối rất giàu khoáng chất và carbohydrate dễ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa co thắt cơ xảy ra trong quá trình tập luyện.

Ngay cả những người không tập thể dục cũng bị chuột rút ở chân và cơ, khi đó thêm chuối (không chín quá) vào bữa tối của bạn sẽ giúp ngăn ngừa cơ co thắt.

Khi bạn đi, chạy bộ hoặc đến phòng tập thể dục, hãy bỏ một quả chuối vào túi! Nhiều người suy nghĩ rằng chuối không tốt cho sức khỏe, nhưng nếu bạn cảm thấy khó ăn hãy thử ăn chuối vào bữa sáng hoặc bữa tối ít nhất ba lần một tuần.

Theo Miyata Chiropractic