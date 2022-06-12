Dầu mè và công dụng cực kì hiệu quả mà có lẽ bạn không thể ngờ tới

Dầu mè chứa nhiều Sắt - đây là thành phần quan trọng của tế bào máu hồng cầu. Thêm một chút dầu mè trong bữa ăn sẽ ngăn ngừa thiếu máu, giảm các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi do thiếu máu gây ra. Chất Đồng trong dầu mè cũng là thành phần cần thiết trong quá trình sản xuất hồng cầu, giúp tăng cường trao đổi chất, lưu thông máu.

Một số nghiên cứu cho thấy, sử dụng một lượng vừa phải dầu mè trong bữa ăn có tác dụng kiểm soát lượng đường ở trong máu, đặc biệt là ở bệnh nhân có kèm tăng huyết áp.

Dầu mè giúp xương chắc khỏe

Đây là công dụng của dầu dừa với sức khỏe xương khớp không phải ai cũng biết. Bằng cách sử dụng dầu mè thay thế cho các loại dầu ăn khác trong chế biến món ăn, bạn đã bổ sung cho cơ thể một lượng lớn đồng và canxi. Đây là hai khoáng chất đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của hệ xương. Chúng là vật liệu không thể thiếu cho quá trình sinh xương, làm tăng mật độ của các tế bào xương. Từ đó, giúp xương chắc khỏe và tránh được nhiều vấn đề như loãng xương, thoái hóa khớp.

Làm đẹp da

Dầu mè giúp dưỡng ẩm cho da, tăng độ đàn hồi, hàm lượng kẽm cao trong dầu mè giúp sản xuất collagen giúp chống lão hoá da.

Phòng ngừa bệnh ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, dầu mè rất giàu các hoạt chất sesamol lignan và sesamin. Những chất này khi được cơ thể hấp thu có khả năng tạo ra apoptosis có khả năng ức chế sự phân chia của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú và căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chất gingelly được tìm thấy trong dầu mè còn giúp bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do gây ung thư. Trong khi đó, loại dầu này cũng cung cấp nhiều magie giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng.

Giảm tình trạng táo bón

Hạt dầu mè khá giàu chất xơ, đồng thời cũng giàu chất béo và protein tốt cho người bị táo bón, dầu mè rất tốt cho người ăn chay.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Thành phần axit béo không bão hòa omega 3, 6 được tìm thấy nhiều trong dầu mè không chỉ giúp làm tăng thêm sự ngon miệng cho bữa ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Thử nghiệm trên chuột cho thấy, chất béo trong dầu mè có khả năng làm giảm cholesterol xấu, ngăn chặn sự hình thành của các mảng xơ vữa trong thành động mạch. Thường xuyên sử dụng dầu mè trong bữa ăn có thể giúp duy trì trạng thái hoạt động tốt cho hệ thống tim mạch, ngăn ngừa cơn đau tim, đột quỵ.

*Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn