Danh sách đen 7 thực phẩm có thể 'biến chất' và 'nhiễm khuẩn' nếu cho vào lò vi sóng - chị em đặc biệt ghi nhớ để tránh bị 'ngộ độc'!

Dinh dưỡng 12/05/2023 12:24

Cực sai lầm nếu chị em để những thực phẩm này lò vi sóng, ít ai biết rằng việc này sẽ khiến cho thực phẩm bị mất hết chất dinh dưỡng, 'biến chất', ăn vào là 'hối hận' cả đời.

Khoai tây

Khoai tây sau khi chế biến và để ở nhiệt độ phòng dễ xuất hiện vi khuẩn botulism gây ngộ độc. Loại vi khuẩn này có thể phát triển mạnh khi chúng ta làm nóng khoai tây trong lò vi sóng.

Do đó, tốt nhất bạn nên chế biến một lượng khoai tây vừa đủ ăn. Hoặc sau khi chế biến, bạn hãy làm lạnh khoai tây ngay lập tức. Sau khi làm lạnh, khoai tây sẽ khó bị nhiễm khuẩn hơn và bạn có thể cho món ăn vào lò vi sóng để làm nóng.

Danh sách đen 7 thực phẩm có thể 'biến chất' và 'nhiễm khuẩn' nếu cho vào lò vi sóng - chị em đặc biệt ghi nhớ để tránh bị 'ngộ độc'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây

Việc cho trái cây vào lò vi sóng sẽ khiến cho lượng dinh dưỡng có trong trái cây gần như mất hết.

Đặc biệt, bạn tuyệt đối không được cho nho vào lò vi sóng, bao gồm cả nho tươi và cả nho khô. Khi cho thực phẩm này vào lò vi sóng, lượng nhiệt trong lò tỏa ra sẽ khiến thực phẩm sinh nhiệt, tạo ra lửa gây cháy nổ nguy hiểm. Đồng thời, nho bị cháy sẽ tạo ra nhiều khí plasma, khí độc này có thể làm hư hỏng các bộ phận bên trong của lò vi sóng.

Thực phẩm chứa nhiều nitric

Những thực phẩm chứa nhiều nitric như thịt lợn ướp, thịt hun khói không được để vào lò vi sóng vì nitric sẽ biến thành nitrosamin, chất này có thể gây ung thư, ảnh hưởng tới sức khỏe cả gia đình.

Danh sách đen 7 thực phẩm có thể 'biến chất' và 'nhiễm khuẩn' nếu cho vào lò vi sóng - chị em đặc biệt ghi nhớ để tránh bị 'ngộ độc'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nấm

Nấm là một trong những loại thực phẩm bạn không nên hâm nóng trong lò vi sóng. Bởi sau khi chế biến và để nguội, lượng dinh dưỡng trong nấm sẽ duy giảm. Hâm nóng lại nấm khiến dinh dưỡng tiếp tục mất đi. Cách tốt nhất là bạn nên ăn nấm ngay khi vừa nấu chín. Vi khuẩn cũng có thể sinh sôi trong món ăn nếu bạn để chúng lâu ở nhiệt độ phòng.

Thịt gà

Thịt gà có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella - một vi khuẩn nguy hiểm với sức khỏe con người. Vì vậy, thịt gà luôn được khuyến cáo phải nấu chín kỹ để loại bỏ chúng. Nhưng với cơ chế làm nóng của lò vi sóng là truyền nhiệt từ trong ra ngoài, không nấu chín đều tất cả các phần của thịt, nên vi khuẩn có khả năng sống sót và gây hại.

Danh sách đen 7 thực phẩm có thể 'biến chất' và 'nhiễm khuẩn' nếu cho vào lò vi sóng - chị em đặc biệt ghi nhớ để tránh bị 'ngộ độc'! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hải sản có vỏ cứng

Những hải sản có vỏ cứng như cua, sò, ốc… khi để vào lò vi sóng sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng và vị ngon của thực phẩm, đặc biệt sẽ giải phóng các phân tử tạo mùi khó chịu giống như mùi cao su.

Cơm

Trong gạo có nhiều vi khuẩn kháng thuốc cao gọi là Bacillus cereus - sản sinh độc tố gây nôn, tiêu chảy. Một số nghiên cứu chứng minh rằng khi nấu cơm trong lò vi sóng làm nóng liên tục và để ở nhiệt độ phòng, Bacillus cereus có thể nhân lên và gây ngộ độc thực phẩm.

Để tránh gạo bị nhiễm độc, hãy đun nấu theo cách thông thường, dùng nồi cơm điện hoặc đun sôi rồi giảm lửa, duy trì độ ấm đến khi chín.

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