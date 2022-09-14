Công thức món cá trắm kho ngon xuất sắc cho những đầu bếp tại gia, độ ngon không kém ngoài tiệm

Cá trắm kho là đặc sản số một của vùng đất Hà Nam, cụ thể là cá trắm đen kho của làng Vũ Đại. Người người yêu thích món này bởi hương vị mặn mà, nồng nàn có được từ sự kỳ công của người nấu hay những đòi hỏi gắt gao của món ăn này. Dưới đây là công thức nấu tại gia nhưng độ ngon không hề kém cạnh.
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Chuẩn bị nguyên liệu:
- 2 khúc cá trắm (trắm đen thì ngon hơn): khoảng 8 – 9 lạng
- Thịt ba chỉ: 4 lạng
- Lá chè xanh: 20 lá
- Riềng: 1 củ (không quá non)
- Ớt cay 5 quả
- Gia vị: nước mắm cốt, đường, tiêu sọ
Cách chế biến:
- Rửa sạch cá, nhớ làm sạch hoàn toàn phần màng đen trong bụng cá rồi để ráo nước hẳn.
- Ướp cá với 1 thìa cà phê muối hồng.
- Thịt rửa sạch, để ráo, thái miếng hơi to một xíu (vì kho lâu thì tóp lại)
- Thắng nước hàng: cho đường vào chảo, đun lửa nhỏ rồi đảo cho tới lúc đường tan chảy và lên màu cánh gián đậm thì tắt bếp và cho lượng nước vừa đủ vào (khoảng 40gram đường thì 40ml nước)
- Xếp riềng thái lát và 2/3 lá chè dưới đáy nồi rồi lần lượt cho cá với thịt vào, xen thêm vài lá chè, ớt cay, tiêu sọ.
- Sau đó đổ nước hàng và cho khoảng 3 thìa cơm nước mắm cốt (nếu nhạt điều chỉnh thêm sau), ướp 30 phút.
- Đun thêm lượng nước sôi vừa đủ cho ngập cá, đổ vào nồi (nên nấu nồi gang hoặc nồi đế dày), đun sôi lửa 3/8 khoảng 1 tiếng thì tắt bếp.
- Để nguội hoàn toàn (thường qua đêm), lật cá, nấu lại cá thêm lửa nữa (lửa 2/8, gần cuối cạn nước lửa 1/8) tới lúc hỗn hợp nước sệt keo lại là ngon.
Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn non miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Châu Ngọc