Công thức làm món chả cá Lã Vọng tại gia ngon trứ danh, chị em không phải nhọc công vì đã có sự trợ giúp của các công cụ đồ bếp hiện đại

Dinh dưỡng 14/09/2022 07:49

Chả cá Lã Vọng, món ăn trứ danh của đất Hà thành bởi độ ngon béo của cá được hòa quyện với các hương vị ăn kèm một cách hài hòa. Dưới đây là công thức nấu món ăn này tại gia, với sự đơn giản hóa nhờ sự trợ giúp của các thiết bị nấu ăn hiện đại.

Chuẩn bị nguyên liệu (2 người ăn): 

- Chả cá lăng: 5 lạng (đã tẩm ướp sẵn)

- Rau và đồ ăn kèm: thì là, hành lá, bún sợi, lạc rang

- Gia vị ướp cá: nghệ tươi, mắm tôm, đường, riềng, mẻ, nước mắm, bột canh

- Gia vị khác: chanh, ớt chỉ thiên, ớt sừng

 

Cách chế biến:

- Cá mua đã được tẩm ướp sẵn nên chỉ cần cắt miếng vừa ăn cho vào nồi chiên không dầu với điều chỉnh nhiệt độ và thời gian là được.

- Trường hợp chưa, thì tẩm ướp với các gia vị: nước ép củ nghệ tươi giã nát (ít nước), riềng xay nhuyễn, nước mắm, bột canh, mẻ, mắm tôm, đường, có thể thêm hạt tiêu tùy khẩu vị, sau đó bóp trộn đều, ướp khoảng 2 tiếng.

- Rang lạc bằng nồi chiên không dầu (nên lót thêm lớp giấy bạc) và để ở nhiệt độ 160 độ C trong 10 phút. Sau đó lại xóc đều, rang lại lần nữa cho chín giòn ở mức 160 độ C trong 4 - 6 phút tùy độ lớn nhỏ của hạt lạc để không bị cháy.

- Sau khi chiên xong thì cho lạc vào tấm vải hoặc khăn sạch, ủ kín khoảng 15 - 20 phút, mục đích là dễ bong lớp vỏ lụa. 

 

Sơ chế rau ăn kèm và làm nước chấm:

- Hành lá và thì là rửa sạch, hành lá cắt khúc dài khoảng 8cm.

- Ớt sừng thái vát, bỏ hạt

- Nước chấm chả cá lăng có 2 loại: mắm tôm hoặc nước mắm chua ngọt.

- Làm mắm tôm: cho lượng mắm tôm vừa ăn vào bát, thêm ớt băm nhỏ, cốt chanh bỏ hạt, đường, xíu rượu (không có cũng được), khoan đánh đều vội nên để lúc gần ăn thì đánh sủi bọt cho ngon.

- Nếu làm nước mắm: băm nhỏ tỏi ớt cho vào bát, thêm đường, cốt chanh và nước lọc rồi khuấy tan đều để đó. Lúc nào gần ăn thì cho thêm nước mắm và ít thì là băm nhỏ vào để hỗn hợp ớt tỏi thì là nổi lên và bát nước chấm cũng ngon hơn.

 

Nướng cá:

Chả cá lăng ngon nhất là nướng than hoa. Tuy nhiên ở thành phố thì sẽ thường nướng với lò nướng hoặc nồi chiên không dầu.Nếu không có nồi chiên hoặc lò nướng thì cho lên chảo rán vàng nhưng cá sẽ không thơm ngon bằng.

a/ Bằng nồi chiên không dầu:

Lót lớp giấy bạc, sau đó cắt cá miếng vừa ăn xếp vào. Để ở nhiệt độ 180 độ C trong 12 phút. Sau đó lấy ra, lật mặt cá, nướng tiếp ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 - 12 phút là xong (dựa vào độ vàng của cá lúc chiên lần 1 để căn chỉnh cho lần 2)

b/ Bằng lò nướng

Nướng ở nhiệt độ 250 độ C trong khoảng 15 phút mặt cá nướng hơi sém vàng là được.

 

Bước cuối cùng:

Cho chảo lên bếp từ hoặc bếp ga du lịch rồi cho xíu dầu ăn vào, thả chả cá, hành lá, thì là, ớt sừng vào. Khi hành và thì là chín tới, cho ra bát, ăn kèm bún, vài hạt lạc, rưới mắm tôm hoặc nước mắm chua ngọt lên.

Chả cá Lã Vọng ngon nhất là khi thưởng thức nóng, vừa thổi vừa ăn.

 

Công thức làm món chả cá Lã Vọng tại gia ngon trứ danh, chị em không phải nhọc công vì đã có sự trợ giúp của các công cụ đồ bếp hiện đại - Ảnh 1

 

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Châu Ngọc

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