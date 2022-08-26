Công thức kem chuối dừa ngon thần thánh, vừa rẻ vừa dễ làm, chị em thử ngay!

Dinh dưỡng 26/08/2022 07:53

Với nhiều biến tấu của chuối đã có vô số món ăn vặt thơm ngon từ loại trái bổ dưỡng này ra đời như bánh chuối hấp, chuối nướng, v.vv trong số đó có một món cực kỳ giải nhiệt mà người lớn hay trẻ em đều thích mê là kem chuối.

Nguyên liệu :

-3 quả chuối chín (nên chọn loại chuối mập)

-100gram lạc rang bỏ vỏ

-3 hộp sữa chua (loại có đường)

-3 thìa sữa đặc

- Nước cốt dừa 400ml 

-1 hộp sữa tươi có hoặc không đường 

- Dừa nạo

- Hộp nhựa

 

Công thức kem chuối dừa ngon thần thánh, vừa rẻ vừa dễ làm, chị em thử ngay! - Ảnh 1

 

Cách chế biến:

- Bước 1: Chuối bóc vỏ và cắt thành từng lát dọc, mỗi quả cắt làm ba lát, đậu phộng rang chín rồi bóc sạch vỏ, giã hơi nhỏ.

- Bước 2: Hòa nước cốt dừa, sữa chua, sữa tươi và sữa đặc vào trộn đều

 

Công thức kem chuối dừa ngon thần thánh, vừa rẻ vừa dễ làm, chị em thử ngay! - Ảnh 2

 

- Bước 3: Múc một ít hỗn hợp sữa cho vào hộp, dàn đều trong đáy hộp, sau đó xếp lên trên một lớp chuối, tiếp đến là một lớp đậu phộng đã giã nhỏ rồi đến một lớp dừa nạo, lặp lại như vậy cho đến khi hết nguyên liệu (lớp trên cùng rắc thêm một lớp đậu phộng giã nhỏ và dừa nạo cho đẹp)

 

Công thức kem chuối dừa ngon thần thánh, vừa rẻ vừa dễ làm, chị em thử ngay! - Ảnh 3

Bước 4: Cuối cùng đậy kín nắp hộp lại và để hộp vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 5 tiếng cho kem đông cứng lại là xong (Để lấy kem ra khỏi hộp dễ dàng hơn, ngâm 2/3 hộp kem vào chậu nước vài phút), cuối cùng là cắt kem ra.

Công thức kem chuối dừa ngon thần thánh, vừa rẻ vừa dễ làm, chị em thử ngay! - Ảnh 4

 

Công thức kem chuối dừa ngon thần thánh, vừa rẻ vừa dễ làm, chị em thử ngay! - Ảnh 5

 

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Taylor Nguyễn

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