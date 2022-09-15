Công thức bánh chuối nướng vừa ngon vừa dễ làm với các nguyên liệu dễ tìm

Dinh dưỡng 15/09/2022 17:09

Thử công thức bánh chuối thơm ngon đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

 

- 4 trái chuối chín già

- 40g đường

- 1/2 muỗng cafe muối

- 1 quả trứng gà

- 60ml dầu ăn

- 110ml sữa có đường

- 220gr bột mì đa dụng hoặc yến mạch cho bạn nào muốn giảm cân

- 30g bột cacao hoặc milo

- Hạnh nhân, vừng rắc bánh

- 10gr baking soda

Công thức bánh chuối nướng vừa ngon vừa dễ làm với các nguyên liệu dễ tìm - Ảnh 1

 

Công thức bánh chuối nướng vừa ngon vừa dễ làm với các nguyên liệu dễ tìm - Ảnh 2Công thức bánh chuối nướng vừa ngon vừa dễ làm với các nguyên liệu dễ tìm - Ảnh 3

 

 

Cách làm:

 

- Xay nát 3 quả chuối+ 110ml sữa và đường cho thành 1 hỗn hợp nhuyễn sệt. Sau đó cho thêm dầu ăn + muối + trứng gà đánh mịn

- Rây bột mì + milo và baking soda vào hỗn hợp trên. Trộn đều nhưng không trộn quá lâu tránh bị chai bánh.

- Đổ bánh ra khuôn, lấy 1 trái chuối còn lại cắt lát mỏng xếp lên mặt bánh, rắc thêm hạnh nhân lát + vừng lên đều bánh để trang trí và đem bánh đi nướng.

 

         Công thức bánh chuối nướng vừa ngon vừa dễ làm với các nguyên liệu dễ tìm - Ảnh 4

 

+ Nướng bánh bằng nồi chiên không dầu:

- Set nhiệt 180 độ trc 10p làm nóng nồi.

- Nướng lần 1 ở 130 độ 30p.

- Nướng lần 2 thêm 30p với nhiệt 120 độ, muốn bánh có phần vỏ giòn hơn có thể nướng thêm 20p nữa với 100 độ.

 

+ Nướng bằng lò:

- Làm nóng lò nướng trước 15p ở nhiệt 200 độ.

- Lần 1 ở 150 độ 50p.

- Lần 2 ở 220 độ 10p.

 

Chúc bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Thu Hoài Vũ

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