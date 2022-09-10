Công thức bánh bông lan đào vô cùng mới lạ lại đơn giản

Làm ngay món bánh bông lan đào độc lạ dành tặng cho gia đình và bạn bè

Nguyên liệu:

3 cốc (375gr) bột all - purpose

1 muỗng canh baking soda

1/2 muỗng cà phê muối

1 cốc (240ml) dầu thực vật

1 cốc + 2 muỗng canh đường, để riêng

1 cốc (200gr) đường nâu (brown sugar)

4 quả trứng để ở nhiệt độ phòng

2 muỗng cà phê vanilla extract (vani chiết xuất)

1/3 cốc (80ml) sữa tươi

5 quả đào bỏ hạt, gọt vỏ & thái hạt lựu

1 muỗng canh bột quế

Thành phẩm vô cùng đẹp mắt

Cách làm:

- Bật lò nướng ở nhiệt độ 177 độ C (350 độ F & xịt dầu ăn vào lòng khay nướng

- Ở một bát lớn trộn bột mì, baking soda, muối. Sử dụng máy ( nhà mình dùng máy cầm tay còn mng dùng máy lớn trộn cũng được ) trộn dầu, đường trắng (1 cốc), đường nâu, trứng & chiết xuất vani với nhau. Bật máy & trộn tới khi nhuyễn, sau đó đổ hỗn hợp khô vào cùng. Đổ sữa vào hỗn hợp, bật máy ở chế độ thấp & trộn tới khi bột nhuyễn.

- Đổ đào, 2 thìa đường trắng và bột quế vào một bát riêng. Trộn đều.

- Đổ 1/3 hỗn hợp bột vào khay sau đó đổ 1/2 hỗn hợp đào lên trên. Tiếp tục đổ 1/3 hỗn hợp bột và phần đào còn lại vào khay. Cuối cùng đổ nốt phần hỗn hợp bột còn lại.

- Nướng trong 55-70 phút (70 phút thì bánh chín) hoặc cho tới khi bánh chín.

- Lấy bánh ra khỏi lò và để nguội (nguyên trong khuôn) trong vòng 2 tiếng. Sau đó lật khuôn vào đĩa, có thể cắt bánh ăn sau khi bánh đã nguội hoàn toàn.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Anh N. Vu

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