Công thức bánh bông lan đào vô cùng mới lạ lại đơn giản

Làm ngay món bánh bông lan đào độc lạ dành tặng cho gia đình và bạn bè
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Nguyên liệu:
- 3 cốc (375gr) bột all - purpose
- 1 muỗng canh baking soda
- 1/2 muỗng cà phê muối
- 1 cốc (240ml) dầu thực vật
- 1 cốc + 2 muỗng canh đường, để riêng
- 1 cốc (200gr) đường nâu (brown sugar)
- 4 quả trứng để ở nhiệt độ phòng
- 2 muỗng cà phê vanilla extract (vani chiết xuất)
- 1/3 cốc (80ml) sữa tươi
- 5 quả đào bỏ hạt, gọt vỏ & thái hạt lựu
- 1 muỗng canh bột quế
Thành phẩm vô cùng đẹp mắt
Cách làm:
- Bật lò nướng ở nhiệt độ 177 độ C (350 độ F & xịt dầu ăn vào lòng khay nướng
- Ở một bát lớn trộn bột mì, baking soda, muối. Sử dụng máy ( nhà mình dùng máy cầm tay còn mng dùng máy lớn trộn cũng được ) trộn dầu, đường trắng (1 cốc), đường nâu, trứng & chiết xuất vani với nhau. Bật máy & trộn tới khi nhuyễn, sau đó đổ hỗn hợp khô vào cùng. Đổ sữa vào hỗn hợp, bật máy ở chế độ thấp & trộn tới khi bột nhuyễn.
- Đổ đào, 2 thìa đường trắng và bột quế vào một bát riêng. Trộn đều.
- Đổ 1/3 hỗn hợp bột vào khay sau đó đổ 1/2 hỗn hợp đào lên trên. Tiếp tục đổ 1/3 hỗn hợp bột và phần đào còn lại vào khay. Cuối cùng đổ nốt phần hỗn hợp bột còn lại.
- Nướng trong 55-70 phút (70 phút thì bánh chín) hoặc cho tới khi bánh chín.
- Lấy bánh ra khỏi lò và để nguội (nguyên trong khuôn) trong vòng 2 tiếng. Sau đó lật khuôn vào đĩa, có thể cắt bánh ăn sau khi bánh đã nguội hoàn toàn.
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Facebook Anh N. Vu