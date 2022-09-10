Công thức bánh bông lan đào vô cùng mới lạ lại đơn giản

Dinh dưỡng 10/09/2022 16:43

Làm ngay món bánh bông lan đào độc lạ dành tặng cho gia đình và bạn bè

Nguyên liệu:

  • 3 cốc (375gr) bột all - purpose
  • 1 muỗng canh baking soda
  • 1/2 muỗng cà phê muối
  • 1 cốc (240ml) dầu thực vật
  • 1 cốc + 2 muỗng canh đường, để riêng 
  • 1 cốc (200gr) đường nâu (brown sugar)
  • 4 quả trứng để ở nhiệt độ phòng
  • 2 muỗng cà phê vanilla extract (vani chiết xuất)
  • 1/3 cốc (80ml) sữa tươi
  • 5 quả đào bỏ hạt, gọt vỏ & thái hạt lựu
  • 1 muỗng canh bột quế

Công thức bánh bông lan đào vô cùng mới lạ lại đơn giản - Ảnh 1Công thức bánh bông lan đào vô cùng mới lạ lại đơn giản - Ảnh 2

Thành phẩm vô cùng đẹp mắt

Cách làm:

- Bật lò nướng ở nhiệt độ 177 độ C (350 độ F  & xịt dầu ăn vào lòng khay nướng

- Ở một bát lớn trộn bột mì, baking soda, muối. Sử dụng máy ( nhà mình dùng máy cầm tay còn mng dùng máy lớn trộn cũng được ) trộn dầu, đường trắng (1 cốc), đường nâu, trứng & chiết xuất vani với nhau. Bật máy & trộn tới khi nhuyễn, sau đó đổ hỗn hợp khô vào cùng. Đổ sữa vào hỗn hợp, bật máy ở chế độ thấp & trộn tới khi bột nhuyễn.

- Đổ đào, 2 thìa đường trắng và bột quế vào một bát riêng. Trộn đều.

- Đổ 1/3 hỗn hợp bột vào khay sau đó đổ 1/2 hỗn hợp đào lên trên. Tiếp tục đổ 1/3 hỗn hợp bột và phần đào còn lại vào khay. Cuối cùng đổ nốt phần hỗn hợp bột còn lại.

- Nướng trong 55-70 phút (70 phút thì bánh chín) hoặc cho tới khi bánh chín.

- Lấy bánh ra khỏi lò và để nguội (nguyên trong khuôn) trong vòng 2 tiếng. Sau đó lật khuôn vào đĩa, có thể cắt bánh ăn sau khi bánh đã nguội hoàn toàn.

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Anh N. Vu

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