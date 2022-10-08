Dưa hấu là loại quả giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, zeaxanthin, lycopene và beta-carotene, giúp bảo vệ khỏi gốc tự do gây tổn thương tế bào.... rất cần thiết để tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch.

Tốt nhất bạn nên bảo quản dưa hấu ở nhiệt độ phòng. Như vậy, dưa hấu sẽ giữ được trọn vẹn chất chống oxy hóa của chúng.

Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ cất dưa hấu trong tủ lạnh vì sẽ làm mất đi giá trị dinh dưỡng ban đầu của loại quả này.

Và tốt hơn là ăn càng nhanh càng tốt sau khi đã bổ.

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Cà chua thuộc loại quả mọng, nhiều nước, thích hợp bảo quản nơi ấm hơn trong tủ lạnh. Bảo quản cà chua trong tủ lạnh sẽ làm xuất hiện các dấu chấm đen và thay đổi mùi vị, đồng thời cũng làm cà chua trở nên mềm nát hơn.

Vì thế, chúng ta không nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh để tránh làm chúng héo đi và không còn độ tươi ngon.

Mật ong

Nếu được bảo quản ở điều kiện bình thường có thể để rất lâu. Tuy nhiên nếu dự trữ trong tủ lạnh sẽ làm tăng tốc độ kết tinh của đường biến nước mật ong thành một thứ gần giống như bột, và rất khó để múc ra sử dụng.

Là loại thực phẩm cũng hay được đặt trong tủ lạnh, vì người ta sợ rằng chúng sẽ bị hỏng và thối. Trong thực tế, khi được giữ trong tủ lạnh hương vị cà chua thay đổi theo chiều hướng xấu. Ảnh minh họa: InternetBánh mì và đồ nướng

Mặc dù nhiệt độ tủ lạnh có thể giữ bánh mì hoặc thực phẩm được nướng chín lâu hơn, nhưng tủ lạnh có nhược điểm là sẽ làm những thực phẩm này nhanh chóng khô và cứng. Sở dĩ là vì nhiệt độ trong tủ lạnh quá thấp, cấu trúc tinh bột trong những thực phẩm này sẽ thay đổi ở nhiệt độ thấp và mất đi độ mềm xốp vốn có.

Ảnh minh họa: Internet

Rau đã nấu chín

Đừng bao giờ vì tiếc của mà tích trữ rau luộc, rau xào trong tủ lạnh qua đêm, vì vào ngày hôm sau hàm lượng nitrite của rau sẽ vượt quá giới hạn tiêu chuẩn. Đáng nói, nitrite chính là một chất đã được WHO công nhận là có khả năng gây ung thư .

Lời khuyên cho bạn là nên ăn rau xanh trong vòng 4 giờ sau khi chế biến, nhất là vào mùa hè!

Chocolate

Chocolate khi được bảo quản trong tủ lạnh sẽ kết thành màn sương trắng làm mất đi hương vị ban đầu và chất dinh dưỡng, đồng thời sẽ làm vi khuẩn dễ xâm nhập.

Vì thế nên bọc kín chocolate và để ở ngăn mát trong khoảng thời gian ngắn.

Trên đây là top những loại thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh, chúng ta nên lưu ý để tránh làm mất đi hương vị cũng như chất dinh dưỡng vốn có trong các loại thực phẩm này nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Đào xanh, mơ và mận chưa chín

Những loại trái cây chưa chín này không nên bảo quản trong môi trường tủ lạnh cho đến khi chín tới vì nhiệt độ thấp sẽ ngăn cản quá trình chín tự nhiên của trái cây xanh. Nếu như trái cây chín và có nguy cơ hỏng nếu không ăn hết, bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi đó bạn nhớ bọc trái cây thật kỹ và tránh để chung với đồ sống, hạn chế lây mùi và vi khuẩn.

Dầu ô liu

Dầu ô liu chỉ nên bảo quản ở nhiệt độ bình thường, tránh ánh nắng trực tiếp. Khi cho dầu ô liu vào tủ lạnh sẽ làm dầu xuất hiện lớp màu trắng trong dầu và làm dầu bị đặc lại, khó sử dụng và sẽ mất thời thời gian làm lỏng nó lại như bình thường.