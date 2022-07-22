Chọn ngay các thực phẩm này để giảm nhanh quá trình suy nhược cơ thể, nhanh chóng cải thiện sức khoẻ

Dinh dưỡng 22/07/2022 16:56

Nếu bạn đang trong tình trạng mệt mõi, suy nhược cơ thể nghiêm trọng tham khảo các loại thực phẩm dưới đây để lấy lại năng lượng nhé!

Rau củ quả

Đã có nhiều nghiên cứu từ các chuyên gia dinh dưỡng, người bị suy nhược cơ thể nên tăng cường bổ sung các thực phẩm chống oxy hóa để giúp cơ thể hồi phục và cải thiện tình trạng bệnh. Nếu thắc mắc bị suy nhược cơ thể cần bổ sung gì, bạn nên lựa chọn nhiều trái cây, rau xanh, đặc biệt là rau cải, súp lơ, đậu hà lan, cà rốt… các loại thực phẩm này sẽ làm tăng khả năng chống oxy hóa và cải thiện các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn.

Chọn ngay các thực phẩm này để giảm nhanh quá trình suy nhược cơ thể, nhanh chóng cải thiện sức khoẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu không biết suy nhược cơ thể nên uống gì, bạn có thể sử dụng các loại trái cây này để làm nước ép dùng trong bữa ăn phụ cũng là cách để tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể.

Socola

Không phải tự nhiên mà nhiều chuyên gia khuyên khi căng thẳng, mệt mỏi con người nên ăn một viên socola và đây cũng là thức ăn giải stress của nhiều người. Trong socola có chất flavonoid có tác dụng xoa dịu bộ não, chống oxy hóa và bảo vệ các dây thần kinh. Hoạt chất tryptophan khi ăn socola cũng được sản sinh nhiều hơn, tăng cường hưng phấn thay thế cho sự mệt mỏi. Ăn socola giúp giải phóng endorphin - chất xoa dịu tinh thần tuyệt vời.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, lượng lớn Magie có trong socola chính là nguyên nhân giúp loại thực phẩm này có nhiều tác dụng tích cực chống lại ảnh hưởng của stress.

Sữa

Sữa là loại thực phẩm bồi bổ sức khỏe nên có trong thực đơn ăn uống hằng ngày của người bị suy nhược cơ thể. Sữa rất giàu protein và các vitamin nhóm B, tốt cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Đồng thời, sữa còn có tác dụng như một loại “thuốc” giúp giảm căng thẳng tự nhiên do chứa nhiều vitamin và khoáng chất.

Sữa bò là loại sữa giàu protein và năng lượng nhất. Bên cạnh sữa bò, các loại sữa từ thực vật cũng chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe như:

  • Sữa hạnh nhân: Chứa hàm lượng cao kali, sắt, magie và protein
  • Sữa gạo: Chứa nhiều vitamin B và protein
  • Sữa đậu nành: Chứa nhiều vitamin B2, magie, protein và kali.

Protein từ thịt, trứng

Nếu bạn vẫn chưa biết người bị suy nhược cơ thể nên ăn uống gì vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng thì bạn có thể lựa thịt và trứng cho bữa ăn của mình.

Protein là thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất cấu tạo nên các bộ phận cơ thể, giúp duy trì và thay thế các tế bào bị hư tổn. Thiếu protein, cơ thể sẽ bị suy dinh dưỡng, chậm lớn, suy giảm hệ miễn dịch và gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của các cơ quan.

  • Các loại thịt giàu protein bao gồm: thịt bò, thịt lợn, thịt dê, thịt cừu, thịt gà,… sẽ giúp chống lại chứng mệt mỏi, suy nhược cơ thể hiệu quả.
  • Trứng giàu protein và chất béo lành mạnh rất tốt cho người bị suy nhược cơ. Ngoài ra, trứng còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất như sắt, choline, vitamin D và vitamin B12 giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng khả năng ghi nhớ.

Hải sản

Hải sản các loại như hàu, sò huyết, cá mòi,… chứa hàm lượng lớn các coenzyme chứa magie và selen. Chúng có vai trò quan trọng giúp chuyển hóa lipid và glucid đáp ứng nhu cầu năng lượng của tế bào thần kinh. Khi bộ não được cấp đủ năng lượng, chúng sẽ hoạt động tốt hơn, mệt mỏi suy nhược thần kinh cũng được đẩy lùi.

Chọn ngay các thực phẩm này để giảm nhanh quá trình suy nhược cơ thể, nhanh chóng cải thiện sức khoẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, dinh dưỡng tốt này cũng có trong yến mạch, gạo nâu và các loại đậu, bạn có thể hấp thu từ những nguồn thực phẩm này.

 *Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

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