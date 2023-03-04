Chỉ với 3 nguyên liệu ngon, bổ, rẻ, chị em uống nước ép này 3 lần/tuần chẳng lo sạm nám, da sáng bật tông còn 'gọt dáng' cấp tốc

Gừng và cà rốt có thể cải thiện sức khỏe của bạn theo nhiều cách.

Tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả, thậm chí dưới dạng đồ uống là một cách dễ dàng để có được những chất dinh dưỡng quan trọng này. Một ví dụ điển hình của thức uống tốt cho sức khỏe như vậy là nước gừng-cà rốt tươi.

Cà rốt đã được sử dụng trong nhiều nền văn hóa trong nhiều thế kỷ dưới dạng súp và nước ép do vị ngọt tự nhiên và đặc tính tốt cho sức khỏe của chúng. Một số lợi ích quan trọng khác của việc tiêu thụ cà rốt là:

Cà rốt là một nguồn cung cấp caroten tốt, cụ thể là beta-carotene, là dạng tiền vitamin của vitamin A và các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin.

Carotenoid có tác dụng tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh thoái hóa.

Cà rốt có thể tăng cường sức khỏe của da, vì beta-carotene có khả năng chống tia cực tím vừa phải, có thể giúp ngăn ngừa cháy nắng.

Beta-carotene, lutein và zeaxanthin trong cà rốt cũng có lợi cho sức khỏe của mắt.

Ăn cà rốt có khả năng giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và cải thiện sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu thêm để kết luận.

Cà rốt là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác, bao gồm kali, magiê, mangan, sắt và chất xơ. Chúng cũng có hàm lượng natri, calo và chất béo thấp một cách tự nhiên.

Gừng

Rễ gừng có chứa các hợp chất hoạt động được gọi là gingerols, mang lại hương vị và mùi thơm mà loại thân rễ này được biết đến.

Nước chiết xuất từ ​​​​gừng có vị khá cay, nồng và hăng và thường được pha loãng trước khi uống. Mặc dù nghe có vẻ tốn nhiều công sức, nhưng việc ép gừng khá dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Giống như cà rốt, gừng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe :

Gừng thể hiện đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch.

Các gingerols trong gừng giúp giảm ốm nghén và buồn nôn.

Gừng còn được biết đến như một chất tống hơi, một chất giúp loại bỏ khí dư thừa từ hệ thống tiêu hóa. Trong nhiều thế kỷ, gừng đã được sử dụng như một phương thuốc chữa đau bụng và khó tiêu.

Gừng được biết là có đặc tính giảm đau giúp giảm đau liên quan đến kinh nguyệt.

Lợi ích của việc sử dụng gừng-cà rốt cùng nhau

Cả gừng và cà rốt không chỉ giàu khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa mà còn bổ sung cho nhau về hương vị. Chúng hòa quyện với nhau, với vị ngọt của cà rốt làm giảm đi hương vị nồng của gừng để tạo nên một loại đồ uống sảng khoái và ngon miệng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nâng cao hơn nữa hương vị và giá trị dinh dưỡng của thức uống này bằng cách thêm các thành phần tăng cường sức khỏe khác, chẳng hạn như chanh và quế.

Chanh rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh có lợi cho làn da và khả năng miễn dịch của bạn. Vitamin C cũng có tác dụng chống viêm để chống béo phì và hội chứng chuyển hóa.

Lưu ý khi tiêu thụ nước ép

Có thể không an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi tiêu thụ một lượng lớn nước ép cà rốt vì nó có thể dẫn đến vàng da và có thể bị sâu răng. Một số người lớn cũng có thể gặp những tác động này.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn không bị dị ứng với cà rốt trước khi uống thức uống này. Dị ứng cà rốt thường liên quan đến dị ứng phấn hoa bạch dương và hội chứng cần tây-cà rốt-ngải cứu-gia vị nhưng ít gặp hơn những trường hợp này. Nó cũng rất quan trọng để loại trừ dị ứng gừng. Tiêu thụ gừng đôi khi có thể có tác dụng phụ nhẹ, chẳng hạn như khó chịu ở dạ dày, tiêu chảy và ợ nóng.

Gừng cũng có thể kích thích sản xuất insulin và giảm lượng đường trong máu trong một số trường hợp. Hay tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi tiêu thụ gừng hoặc để điều chỉnh thuốc của bạn.

Công thức nước ép gừng-cà rốt

Các thành phần cần thiết cho nước ép gừng-cà rốt thường có trong tất cả các hộ gia đình. Thực hiện theo các công thức dễ dàng này để có một loại đồ uống phục hồi sức sống.

1. Nước ép gừng-cà rốt tươi

Thành phần:

4–5 củ cà rốt

Rễ gừng 1 cm

1/2 quả chanh

Bột quế (không bắt buộc)

Muối biển (không bắt buộc)

Cách làm nước ép gừng cà rốt

Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch cà rốt với nước và gọt vỏ nếu muốn.

Loại bỏ lớp vỏ bên ngoài củ gừng nếu muốn.

Rửa sạch chanh và cắt bỏ vỏ và cùi trắng.

Chiết xuất nước ép từ cà rốt, gừng và chanh bằng máy ép trái cây.

Rót nước trái cây vào ly.

Rắc một chút muối biển và quế và trộn đều.

2. Nước Cam-Cà rốt-Gừng

Nước trái cây này chỉ với ba thành phần chống oxy hóa cao là một thức uống ngon lành giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Thêm cam giúp tăng cường màu sắc và hương vị của thức uống, đồng thời cung cấp thêm chất dinh dưỡng.

Cam có lượng vitamin C cao giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và thúc đẩy vết thương nhanh lành. Hàm lượng chất xơ của chúng hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

7 quả cam

4 củ cà rốt

2 củ gừng cắt lát tầm 1 cm (tươi)

Hướng dẫn:

Rửa sạch cam và cắt bỏ vỏ và cùi. Cắt chúng làm đôi.

Rửa sạch cà rốt và gọt vỏ nếu muốn. Cắt bỏ phần cuối của cà rốt và cắt chúng thành những miếng nhỏ hơn.

Gọt vỏ gừng nếu muốn.

Chế biến cam, gừng và cà rốt bằng máy xay sinh tố hoặc máy ép trái cây.

Ngoài ra, bạn có thể chế biến trái cây ở nhiệt độ cao trong 1 phút và lọc nước trái cây bằng rây mịn hoặc túi sữa hạt vào bình theo từng mẻ.

Rót vào ly và thưởng thức.

Nước trái cây bổ sung có thể được lưu trữ trong tủ lạnh trong một ngày. Để giảm lãng phí, bạn có thể sử dụng bã trong súp, món hầm hoặc sinh tố hoặc thậm chí đông lạnh để sử dụng sau.

Nên tiêu thụ thức uống tốt cho sức khỏe này ngay lập tức vì nó sẽ mất đi giá trị dinh dưỡng khi thời gian trôi qua do quá trình oxy hóa.

Bạn cũng có thể thêm hai nhánh cần tây hoặc một quả táo xanh vào nước ép.

Thêm các loại thảo mộc như húng quế ngọt, bạc hà và rau mùi tây sẽ làm tăng hương vị.

Bạn cũng có thể thêm mật ong để làm thức uống ngọt hơn nếu muốn.

Hương vị có thể khác nhau với các loại cà rốt khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cà rốt-gừng là một chất thay thế tuyệt vời cho bất kỳ loại đồ uống có ga ngọt nào. Nó làm bạn sảng khoái với lợi thế bổ sung về lợi ích sức khỏe của nó. Bạn có thể tiêu thụ nó như một phần của bữa sáng hoặc như một bữa ăn nhẹ.

Hãy tự do chuyển đổi các thành phần với các lựa chọn lành mạnh khác để tăng hương vị và thu được nhiều lợi ích hơn nhé.

Theo Emedihealth