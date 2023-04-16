Chị em phụ nữ cứ ăn 4 loại thực phẩm này bảo sao 'già trước tuổi', chồng bỏ chồng chê!

Các món đồ chiên rán, đồ nướng thường có hương vị hấp dẫn. Đây là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, thường xuyên ăn đồ chiên rán sẽ khiến cơ thể nhanh lão hóa.

Ăn quá nhiều thực phẩm chiên rán sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, gây đầy bụng, khó tiêu. Chất độc tích tụ nhiều trong cơ thể và không được đào thải ra ngoài sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể, gây bệnh và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Nguyên nhân là do giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm chiên rán, nướng giảm đi tương đối nhiều do nhiệt độ cao. Đồng thời, các chất độc hại cũng sinh ra trong quá trình nấu.

Do đó, nếu muốn cơ thể luôn khỏe mạnh, làm chậm quá trình lão hóa, bạn nên hạn chế ăn đồ chiên, ưu tiên phương pháp chế biến như hấp, luộc.

Ảnh minh họa: Internet

Các món ngâm chua

Thường thì các món đồ chua rất dễ gây kích thích dạ dày, việc ăn quá nhiều cũng có thể gây hại tới sức khỏe đường ruột. Hơn thế, khi ngâm chua các loại thực phẩm khác nhau còn làm lượng muối dễ chuyển hóa thành nitrit. Khi nạp vào cơ thể, dưới sự xúc tác của các enzyme sẽ dễ gây ra phản ứng hình thành những chất gây ung thư. Điều này vô tình làm đẩy nhanh quá trình lão hóa trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Xúc xích, thịt nguội

Các loại đồ ăn liền, chế biến sẵn như thịt nguội, xúc xích, jampon... đều chứa một lượng lớn chất bảo quản cùng các loại chất phụ gia không chỉ kém lành mạnh cho sức khỏe, còn không có lợi cho vóc dáng. Đặc biệt, những món này sau khi chế biến cùng dầu mỡ sẽ sản sinh ra nhiều AGE - một chất được hình thành do phản ứng của protein hoặc chất béo với các phân tử đường trong cơ thể. Chất này tích tụ lâu ngày trong cơ thể gây ra nhiều tổn hại cho sức khỏe và đẩy nhanh lão hóa cơ thể. Vì vậy, dù những món này ngon đến mấy cũng nên tiêu thụ ít, thay đổi cách chế biến sao cho ít phải dùng đến dầu mỡ nhất có thể.

Các món nướng

Với hương vị nóng hổi, thơm ngon, các món nướng chưa bao giờ khiến chúng ta thôi nhung nhớ. Nhưng chúng lại là loại thực phẩm chứa hàm lượng calo cao, có thể sản sinh vi khuẩn, chất độc và các chất gây ung thư trong quá trình nướng. Một số món nướng nếu không được tẩm ướp và bảo quản kỹ trước khi chế biến có thể khiến bạn gặp phải các vấn đề về tiêu hóa sau khi ăn.



Ảnh minh họa: Internet

Chính điều này sẽ khiến quá trình giải độc ngày càng kém và làm bạn nhanh già hơn.