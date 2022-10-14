Chị em bị nám da nên hạn chế ăn 4 loại thực phẩm này: càng ăn càng "thấy" nám, vết nám ngày càng đậm hơn

Dinh dưỡng 14/10/2022 06:59

Nám và tàn nhang khiến rất nhiều chị em đau đầu và tự ti với người đối diện khi giao tiếp. Để có thể hạn chế được việc tàn nhang lên ngày càng nhiều thì việc thay đổi thói quen sinh hoạt và tránh thêm những thực phẩm này.

Trứng gà

Theo kinh nghiệm dân gian, trứng gà sẽ khiến vùng da bị tổn thương có màu sáng hơn so với vùng bị nám khiến da mặt bạn trông loang lỗ và xấu xí. Vài vậy, nếu trên mặt đang có những tổn thương như sẹo mụn, vất thâm thì bạn nên kiêng ăn trứng gà một thời gian để da được đều màu và không bị thâm nám.

Thực phẩm chiên rán Theo một giáo sư da liễu giảng dạy tại Đại học Duke thuộc Hiệp hội Viện Đại học Bắc Mỹ (CDIO), nguyên nhân gây nám da hàng đầu xuất phát từ chế độ ăn uống. Theo lời khuyên của vị chuyên gia này, việc hạn chế thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh; bổ sung thực phẩm giàu vitamin, ăn nhiều rau củ, trái cây... là một trong những biện pháp giúp giảm tình trạng nám da.

Nguyên nhân là do thực phẩm chiên rán chứa lượng chất béo cao khiến chị em tăng cân một cách chóng mặt. Chúng gây ra hiện tượng khó tiêu, làm ảnh hưởng xấu đến khả năng trao đổi chất của túi mật và gan, từ đó tác động đến chức năng đào thải độc của gan. Các độc tố này không được đào thải ra bên ngoài mà tồn đọng trong cơ thể và có khả năng xuất hiện trên da dưới hình thức là những vết nám, tàn nhang xấu xí.

Chị em bị nám da nên hạn chế ăn 4 loại thực phẩm này: càng ăn càng 'thấy' nám, vết nám ngày càng đậm hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây

Ăn cần tây mang rất nhiều lợi ích cho cơ thể như giảm huyết áp, giảm viêm, ngừa táo bón… Tuy nhiên, nếu chị em hiện đang bị nám da thì tuyệt đối không được ăn loại thực phẩm này.

 

Theo giáo sư, trong cần tây có chứa hóa chất psoralen phản ứng với ánh sáng mặt trời. Ăn cần tây cùng các thực phẩm chứa nhiều psoralen khác có thể làm tăng độ nhạy cảm của da với tia cực tím, từ đó gây viêm da và làm nám da trầm trọng hơn. Đối với những người đặc biệt nhạy cảm với psoralen, chỉ cần chạm vào thực phẩm giàu psoralen cũng gây kích ứng da.

Chị em bị nám da nên hạn chế ăn 4 loại thực phẩm này: càng ăn càng 'thấy' nám, vết nám ngày càng đậm hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một vài loại thực phẩm giàu psoralen có thể kể đến như khoai lang, khoai tây, tỏi tây, cần tây, rau mùi tây, củ cải trắng… đều nên hạn chế ăn nếu chị em đang bị nám da hay tàn nhang. Nếu muốn ăn thì tốt nhất là nên ăn vào ban đêm.

Thịt đỏ

Nám sẽ lây lan nhanh hơn khi bạn dùng quá nhiều thịt đỏ trong chế độ ăn hàng ngày. Những loại thịt đỏ có thể kể đến là thịt bò, thịt cừu, thịt trâu, thịt lợn, thịt ngựa, thịt thú rừng… Hãy ăn gà hoặc thịt gia cầm, tức các loại thịt trắng để thay thế nhé.

Chị em bị nám da nên hạn chế ăn 4 loại thực phẩm này: càng ăn càng 'thấy' nám, vết nám ngày càng đậm hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hải sản hoặc thực phẩm có mùi tanh

Các chuyên gia khuyên rằng nên ngưng tất cả các loại hải sản hoặc thực phẩm có mùi tanh trong quá trình điều trị nám. Làn da nám có thể sẽ gặp dị ứng gây ngứa ngáy khó chịu khi ăn hải sản không hợp. Những loại hải sản thường thấy như: tôm, cua, ốc, mực… cũng nên được hạn chế.

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