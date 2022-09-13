Chân giò hầm ngũ vị, món ngon "nhức nách" mà các mẹ nên lăn vào bếp ngay!

Dinh dưỡng 13/09/2022 17:51

Sau đây là công thức nấu món giò heo hầm ngũ vị cực kỳ bổ dưỡng, thích hợp dùng trong nhiều trường hợp. Có thể tẩm bổ sau khi bệnh hoặc trong bữa ăn hằng ngày. Người già răng yếu vẫn ăn được như thường vì giò hầm mềm tơi. Chị em nên tham khảo.

Nguyên liệu:

- Chân giò heo

- Hành tây

- Gừng

- Nấm hương khô

- 1 gói thuốc bắc hầm canh.

- Xì dầu/nước tương

- Muối/bột canh

- Táo

- Cà rốt

- Rau mùi ta

 

Các bước sơ chế:

- Nấm hương rửa nhanh cho sạch bụi bẩn, ngâm nước ấm, sau khi nấm nở thì chắt lấy nước ngâm giữ lại.

 

Chân giò hầm ngũ vị, món ngon 'nhức nách' mà các mẹ nên lăn vào bếp ngay! - Ảnh 1
Ngâm nấm hương.

 

- Đặt tai nấm vào lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay còn lại ấn mạnh để ra hết nước.

- Gói gia vị thuốc bắc rửa sơ với nước lạnh cho sạch bụi bẩn, ngâm mềm.

- Hành tây rửa sạch rồi đem thái lát

- Gừng rửa sạch, đập nhẹ (không đập quá mạnh lát nữa xác gừng sẽ bị rã khó vớt).

- Táo rửa sạch cắt lát to.

- Cà rốt tỉa hoa cắt khúc tròn.

- Chân giò rửa sạch với xíu muối hoặc rượu trắng để khử mùi hôi.

- Cho chân giò vào nồi ngập nước rồi đun sôi, khi nước sôi bùng khoảng 3 phút thì trút ra rửa sạch, để ráo.

- Chân giò sau khi đã ráo nước, thì trút xì dầu/nước tương và thêm chút muối/bột canh xoa đều lên phần da (dùng bao tay để xoa cho đều).

- Để 30 phút cho ngấm, thỉnh thoảng múc lại xì dầu rưới lên cho thấm màu (không nên dùng nhiều xì dầu/nước tương quá sẽ bị nồng mùi)

 

Chân giò hầm ngũ vị, món ngon 'nhức nách' mà các mẹ nên lăn vào bếp ngay! - Ảnh 2
 Rưới nước tương lên để ướp.

 

 

Các bước chế biến:

- Bật nóng chảo (nên dùng chảo chống dính) ở lửa vừa, áp phần da chân giò cho ráo và săn da đều các mặt

(áp chảo như vậy thì sau khi hầm phần da sẽ không bị bở bung, mềm và có độ đàn hồi).

 

Chân giò hầm ngũ vị, món ngon 'nhức nách' mà các mẹ nên lăn vào bếp ngay! - Ảnh 3
Áp chảo chân giò.

 

- Sau khi áp chảo chân giò thì cho vào nồi áp suất, cho nước ngâm nấm, táo, gừng, các vị thuốc bắc, chút xíu muối vào hầm cùng.

 

Chân giò hầm ngũ vị, món ngon 'nhức nách' mà các mẹ nên lăn vào bếp ngay! - Ảnh 4
Các nguyên liệu khi vừa bắt đầu hầm.

 

- Nước chỉ nên để săm sắp mặt thịt, không nên cho nhiều, nhớ canh sau khi nấu sẽ rất ngọt nên đừng cho nhiều muối quá.

 

Chân giò hầm ngũ vị, món ngon 'nhức nách' mà các mẹ nên lăn vào bếp ngay! - Ảnh 5
Các gia vị đã hầm mềm chuẩn bị cho rau củ vào.

 

- Để lửa sôi thì hạ nhỏ và hầm trong 40 phút, sau đó cho hành tây và cà rốt vào hầm thêm 20 phút nữa ở lửa vừa.

 

Chân giò hầm ngũ vị, món ngon 'nhức nách' mà các mẹ nên lăn vào bếp ngay! - Ảnh 6

 

- Sau khi hầm 60 phút thì vớt hành tây và gừng ra, hớt bớt phần mỡ trên mặt.

- Cho phần nấm hương vào, đun sôi chừng 5 phút thì tắt bếp, do canh có mỡ nên nóng lâu, đừng đun nấm lâu quá sẽ bị nhũn.

- Tắt bếp cho thêm rau mùi và thưởng thức.

 

Chân giò hầm ngũ vị, món ngon 'nhức nách' mà các mẹ nên lăn vào bếp ngay! - Ảnh 7

 

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Thùy Linh

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