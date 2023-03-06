Chăm dùng 3 loại nước uống thanh lọc cơ thể này, chẳng mấy chốc da dẻ hồng hào, trắng sáng bật tông

Dinh dưỡng 06/03/2023 17:55

Một số loại đồ uống có thể mang lại điều kỳ diệu cho làn da của bạn, bản thân đặc tính tự nhiên của chúng ở dạng chất lỏng là một lợi thế.

Nhiều người trong chúng ta mơ ước có làn da khỏe mạnh, sáng mịn. Để thực hiện ước mơ này, chúng ta thường tuân theo các quy trình chăm sóc da phức tạp. Chúng ta cũng đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của mình và tránh những thực phẩm có thể gây nổi mụn. Chúng ta bao gồm nhiều trái cây và rau trong chế độ ăn uống để có thể khai thác các chất dinh dưỡng của chúng. Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là tiêu thụ đồ uống lành mạnh và nước trái cây.

Chăm dùng 3 loại nước uống thanh lọc cơ thể này, chẳng mấy chốc da dẻ hồng hào, trắng sáng bật tông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những đồ uống này dễ tiêu thụ hơn và ngon hơn so với salad nhiều chất béo. Một số đồ uống bạn nên có để có làn da đẹp hơn là gì ? Chuyên gia dinh dưỡng Manpreet Kalra có một số khuyến nghị dành cho hội chị em đam mê làn da đẹp.

Trong một video gần đây trên Instagram, Manpreet đã chia sẻ ba loại đồ uống mà cô ấy gọi là "bí mật cho sức khỏe làn da của mình". Những thức uống này được làm bằng các nguyên liệu đơn giản và có thể dễ dàng tiêu thụ thường xuyên. Chuyên gia dinh dưỡng đã giải thích các thành phần chính của mỗi loại đồ uống tốt cho làn da của bạn như thế nào và cũng cung cấp các công thức nấu ăn ngắn cho chúng.

Dưới đây là 3 loại đồ uống được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng mà bạn cần bổ sung vào chế độ chăm sóc da của mình:

1. Sinh tố cho làn da khỏe mạnh

Để làm món sinh tố này, hãy thêm sữa, bơ đậu phộng, một chút quế, yến mạch, ít bột đậu xanh vào máy xay sinh tố. Trộn cho đến khi bạn có được một hỗn hợp mịn. Cho hạt chia đã ngâm lên trên và thưởng thức vào buổi tối.

Chăm dùng 3 loại nước uống thanh lọc cơ thể này, chẳng mấy chốc da dẻ hồng hào, trắng sáng bật tông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao món sinh tố này tốt cho bạn:

Sữa: Hàm lượng canxi và vitamin D kích thích sản xuất collagen. Theo Manpreet, chúng cũng cải thiện màu da.

Yến mạch: Chúng có thể giúp tạo collagen và giảm viêm da vì chúng chứa nhiều axit amin.

Bột đậu: Giàu protein, loại bột này cũng giúp tạo collagen và cải thiện sức khỏe của da.

Bơ đậu phộng: Hàm lượng vitamin E của nó bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của các gốc tự do, chuyên gia dinh dưỡng cho biết.

Bột quế: Nó tăng cường lưu lượng máu đến da, do đó cải thiện việc sản xuất collagen.

2. Sữa bơ hạt chia

Để làm thức uống này, chỉ cần trộn sữa đông, nước, bột thì là và muối mỏ để tạo ra món sữa bơ thông thường. Rắc hạt chia đã ngâm qua đêm lên trên.

Chăm dùng 3 loại nước uống thanh lọc cơ thể này, chẳng mấy chốc da dẻ hồng hào, trắng sáng bật tông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao thức uống này tốt cho bạn:

Hạt Chia: Chúng chứa axit béo omega-3 được biết là có tác dụng giảm viêm và cải thiện độ đàn hồi của da.

Buttermilk: Nó rất giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại tổn thương da do các gốc tự do. Nó có tác dụng giải độc và cũng có thể giúp làm sạch các vết thâm trên da.

3. Nước dừa 

Tất cả những gì bạn phải làm là thường xuyên uống nước dừa. Đây là một loại trái cây trong trẻo nhiều lợi dưỡng cho làn da. Nó là một thành phần tự nhiên có nhiều lợi ích sức khỏe trên phạm vi rộng.

Chăm dùng 3 loại nước uống thanh lọc cơ thể này, chẳng mấy chốc da dẻ hồng hào, trắng sáng bật tông - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao thức uống này tốt cho bạn:

Nước dừa: Thức uống hữu cơ đơn giản này giúp cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da. Nó cũng có thể giúp bạn có được làn da sáng nhờ hàm lượng vitamin A, C và K.

 

Theo NDTV

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