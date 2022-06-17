Cần bổ sung ngay các loại thực phẩm này để ngăn ngừa chứng máu đông

Dinh dưỡng 17/06/2022 10:23

Tình trạng rối loạn máu đông có thể gây nên hiện tượng huyết tắc hoặc tăng nguy cơ chảy máu. Vì vậy, cần có chế độ ăn hợp lý để làm giảm tình trạng này.

Tỏi

Đây là một loại gia vị mà chúng ta sẽ thấy trong nhà bếp của mỗi gia đình, mặc dù trông rất bình thường nhưng chức năng giữ gìn sức khỏe của nó tương đối mạnh, vì tỏi có chứa allicin, một loại chất kháng khuẩn và giảm lipid, vì vậy có thể coi nó là aspirin tự nhiên. 

Cần bổ sung ngay các loại thực phẩm này để ngăn ngừa chứng máu đông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số người có hàm lượng cholesterol cao có thể ăn nhiều tỏi. Đối với người mắc bệnh tim mạch và mạch máu não ăn nhiều tỏi có lợi cho việc ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông.

Dầu ô liu

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu ô liu rất giàu phenol có thể giúp ngăn ngừa cục máu đông bằng cách giảm mức độ của một hợp chất thúc đẩy hình thành huyết khối.

Ăn một quả kiwi

Một chế độ ăn nhiều trái cây và rau rất quan trọng đối với sức khỏe ở nhiều cấp độ, bao gồm cả việc phòng ngừa DVT. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu từ Đại học Oslo ở Na Uy cho biết quả kiwi ngăn ngừa cục máu đông nguy hiểm tốt hơn những loại quả khác. Nghiên cứu của họ cho thấy những người ăn 2-3 quả kiwi mỗi ngày có hoạt hóa tiểu cầu, một cơ chế làm đông máu, thấp hơn so với những người không ăn.

Cần bổ sung ngay các loại thực phẩm này để ngăn ngừa chứng máu đông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm hoạt hóa tiểu cầu làm giảm nguy cơ đông máu và kiwi cũng được thấy là giảm mức cholesterol. Nhưng đừng lo lắng nếu bạn không thích như kiwi. Các loại trái cây khác có chứa salicylat, có tác dụng ức chế đông máu, bao gồm cam, dâu tây, quả việt quất, quả nam việt quất, nho, nho khô và mận khô.

Đậu ván

Giá trị dinh dưỡng của đậu ván tương đối cao, nguyên tố aspirin trong loại đậu này cũng tương đối cao, ngoài ra nó còn chứa một lượng chất xơ nhất định, có tác dụng khử trùng và làm sạch một số độc tố trong mạch máu.

Đồng thời có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa nên có tác dụng bảo vệ mạch máu của chúng ta rất tốt, vì vậy muốn ngăn ngừa cục máu đông thì nên ăn nhiều loại đậu này.

Lựu

Lựu là nguồn chất chống ô xy hóa tốt, đặc biệt là polyphenol, giúp điều chỉnh huyết áp. Hơn nữa, nước ép lựu ngăn ngừa tiểu cầu kết tập, nhờ đó ngăn cản quá trình đông máu và cả quá trình sinh huyết khối làm nghẽn mạch.

Cần bổ sung ngay các loại thực phẩm này để ngăn ngừa chứng máu đông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

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Từ khóa:   Dinh dưỡng và sức khỏe máu đông thực phẩm

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