Cải bẹ xanh - Loại rau dân dã có nhiều công dụng không phải ai cũng biết

Rau cải xanh là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhất mà bạn nên bổ sung vào thực đơn ăn uống của mình. Trong loại rau này có: Vitamin C, K và A cùng nhiều chất chống oxy hóa cũng như các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe .

Cải bẹ xanh có nhiều tên gọi như cải đắng, cải xanh, cải cay, cây mù tạt bởi đặc trưng của nó. Cải bẹ xanh là loại rau có màu xanh đậm, vị đắng nhẹ và cay. Theo đó, luộc, xào, nấu canh hoặc ăn sống là những cách chế biến giúp rau cải xanh thêm gần gũi với bữa ăn của người Việt. Loại rau này rất dễ trồng, có thể trồng quanh năm, mỗi vụ kéo dài 40 – 45 ngày.

Bổ sung vitamin K giúp xương chắc khỏe: Chỉ một chén rau cải có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin K mỗi ngày. Vitamin này giúp đông máu, giảm nguy cơ chảy máu kéo dài và hỗ trợ gắn kết canxi vào xương, phòng ngừa loãng xương.

Tăng cường miễn dịch: Cải bẹ xanh giàu vitamin C - dưỡng chất giúp cơ thể sản xuất bạch cầu, nâng cao sức đề kháng trước vi khuẩn và virus. Ngoài ra, vitamin A trong rau còn hỗ trợ sự phát triển của tế bào miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch: Các hợp chất thực vật trong cải bẹ xanh giúp giảm cholesterol xấu (LDL), hạn chế hình thành mảng xơ vữa động mạch. Chất chống oxy hóa như flavonoid và beta carotene cũng giúp bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ bệnh tim.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Cải bẹ xanh chứa glucosinolate - hợp chất giúp kích hoạt enzym giải độc và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ăn rau họ cải thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổi, dạ dày, đại tràng và buồng trứng.

Giúp mắt sáng, thị lực tốt hơn: Rau cải chứa lutein và zeaxanthin - 2 chất chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da, chống lão hóa: Nhờ hàm lượng vitamin A, C, E cao, cải bẹ xanh giúp chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa da và hỗ trợ sản sinh collagen. Folate trong rau còn giúp da hồng hào, khỏe mạnh.

Ăn rau cải bẹ xanh thế nào cho đúng?

Để tận dụng tối đa lợi ích mà vẫn an toàn, hãy tuân thủ quy tắc sau:

Nấu chín thay vì ăn sống: Nhiệt độ giúp phân hủy một phần oxalate và goitrogens, giúp rau an toàn hơn cho người bị sỏi thận và tuyến giáp.

Kiểm soát khẩu phần: Một người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn cải bẹ xanh 2-3 lần/tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe cơ thể: Nếu sau khi ăn bạn cảm thấy đầy bụng hoặc nhức mỏi khớp (với người sỏi thận), hãy dừng lại và kiểm tra sức khỏe.

Hiểu rõ cơ thể mình và những đặc tính của rau cải bẹ xanh sẽ giúp bạn xây dựng một thực đơn khoa học. Nếu thuộc nhóm đối tượng cần tránh, hãy thay thế bằng các loại rau lá xanh khác có hàm lượng oxalate thấp hơn như rau cải chíp hoặc rau xà lách.