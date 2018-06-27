Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt

Hoa đậu biếc không chỉ dùng làm cảnh mà còn có nhiều công dụng rất tốt cho

Cây hoa đậu biếc (đậu hoa tím, bông biếc) là cây thân thảo, leo, thân và cành mảnh có lông. Đậu biếc tên khoa học Clitoria ternatean, thuộc chi Đậu biếc (danh pháp: Clitoria), họ Đậu (Fabaceae).

Hạt đậu biếc có thể gây độc khi nhai nuốt phả nhiều. Hoa đậu biếc không chỉ dùng làm cảnh mà còn có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe, làm đẹp. Hoa đậu biếc có ăn được không? Hoa đậu biếc có thể dùng để nấu cơm màu xanh, làm mì, pha trà, làm siro thơm ngon,...

2. Hoa đậu biếc có tác dụng gì?

Hoa đậu biếc được dùng để tạo màu cho món ăn -Ảnh: Internet

Ở Đông Nam Á, hoa đậu biếc được sử dụng như một thực phẩm để tạo màu xanh tự nhiên cho gạo, trà, nước ép trái cây hoặc cocktail.

Hoa đậu biếc có công dụng như một vị thuốc tốt cho da, ngừa ung thư và chống lão hóa.

Trong hoa đậu biếc có chứa chứa chất chống oxy hóa tự nhiên blue-proanthocyanidin công dụng cao hơn nhiều so với vitamin C và E.

3. Hoa đậu biếc trị bệnh gì?

Theo y học cổ truyền hoa đậu biếc giúp giải lo âu, giúp an thần. Nó giúp hỗ trợ điều trị các bệnh trí não, mất trí nhớ.

Hoa đậu biếc rất tốt cho mắt, da và tóc -Ảnh: Internet

Hoa đậu biếc rất tốt cho mắt, da và tóc... Giúp cải thiện lưu thông dòng chảy của máu qua các mao mạch của mắt, cải thiện độ linh hoạt, sắc nét của thị lực.

Hoa đậu biếc rất tốt cho não, giúp chữa bệnh rụng tóc, chữa tóc bạc.

3. Chia sẻ cách sử dụng hoa đậu biếc

Xôi hoa đậu biếc xanh thơm ngon, dẻo ngọt

Xôi hoa đậu biếc có màu sắc bắt mắt -Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Hoa đậu biếc (khô hoặc tươi): 50 bông

Gạo nếp: 2 bát

Nước cốt dừa: 5 thìa

Rượu trắng: 1 thìa

Dừa bào: 60g

Đường: 4 thìa cà phê

Muối: 2 thìa cà phê

Cách nấu xôi hoa đậu biếc:

Nấu nước hoa đậu biếc và để nguội -Ảnh: Internet

Nấu nước hoa đậu biếc và để nguội, vớt cánh hoa ra. Liều lượng pha hoa đậu biếc: 50 bông/ 1 lít nước sôi.

Ngâm gạo nếp với nước vừa nấu để qua đêm.

Vớt nếp ra để riêng cho ráo nước.

Trộn nếp với muối. Rưới thêm nước cốt dừa lên trên.

Đem cách thủy trong khoảng 30-40 phút. Lưu ý sau khi hấp được 20 phút thì mở nắp, xới cho xôi chín mềm, đều.

Khi xôi chín mềm, bạn xới xôi để hơi nước bay bớt và cho đường vào trộn.

Cho xôi vào khuôn tạo kiểu -Ảnh: Internet

Cho xôi vào khuôn tạo kiểu và rắc thêm dừa bào lên trên.

Trà hoa đậu biếc

Trà hoa đậu biếc cải thiện sức khỏe, giúp giảm nguy cơ ung thư và tình trạng lão hóa sớm -Ảnh: Internet

Trà hoa đậu biếc có màu sắc đẹp mắt và có hương vị đặc biệt. Trà sẽ giúp cải thiện sức khỏe, giúp giảm nguy cơ ung thư và tình trạng lão hóa sớm. Dùng trà bông biếc thường xuyên sẽ giúp cải thiện lưu thông máu đến đầu, tránh rụng và bạc tóc.

Nguyên liệu:

50ml siro hoa đậu biếc

10ml mật ong

Quả quất, củ sả, nước sôi

Cách pha trà hoa đậu biếc

Bước 1: Lần lượt cho siro hoa đậu biếc, mật ong vào cốc

Bước 2: Đổ nước sôi vào và khuấy đều

Bước 3: Thêm nước quất vào cốc. Nên dùng rây lọc khi vắt quả quất để lọc hạt.

Vắt thêm nước quất vào -Ảnh: Internet

Bước 4: Cắt sả thành miếng nhỏ hoặc đập dập. Đập dập sẽ thơm hơn và đỡ bị vụn. Cho sả vào vào cốc.

Trà hoa đậu biếc nhìn là mê, uống là thích -Ảnh: Internet

Không quá khó để làm trà hoa đậu biếc phải không nào! Để trông đẹp mắt hơn, bạn có thể thái mỏng quất và thêm hoa đậu biếc trang trí bên trên.

Vậy là bạn đã có thể nắm được những thông tin xoay quanh hoa đậu biếc và cách sử dụng hoa đậu biếc. Hãy dùng loài hoa mang sắc bắt mắt này để thưởng thức những món ăn ngon và tạo màu sắc bắt mắt cho đồ ăn nhé!