Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt

Dinh dưỡng 27/06/2018 10:14

Hoa đậu biếc được biết đến là thực phẩm tự nhiên giúp món ăn, đồ uống bắt mắt hơn. Tuy nhiên, cụ thể hoa đậu biếc có tác dụng gì và cách sử dụng hoa đậu biếc như thế nào thì không phải ai cũng nắm rõ. Sau đây là chia sẻ về cách chế biến một số món ăn thức uống tốt cho sức khỏe, đẹp lạ từ hoa đậu biếc.

1. Hoa đậu biếc là gì?

Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt - Ảnh 1
Hoa đậu biếc -Ảnh: Internet

Cây hoa đậu biếc (đậu hoa tím, bông biếc) là cây thân thảo, leo, thân và cành mảnh có lông.  Đậu biếc tên khoa học Clitoria ternatean, thuộc chi Đậu biếc (danh pháp: Clitoria), họ Đậu (Fabaceae).

Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt - Ảnh 2

Hoa đậu biếc không chỉ dùng làm cảnh mà còn có nhiều công dụng rất tốt cho

sức khỏe, làm đẹp -Ảnh: Internet

Hạt đậu biếc có thể gây độc khi nhai nuốt phả nhiều. Hoa đậu biếc không chỉ dùng làm cảnh mà còn có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe, làm đẹp. Hoa đậu biếc có ăn được không? Hoa đậu biếc có thể dùng để nấu cơm màu xanh, làm mì,  pha trà, làm siro thơm ngon,...

2. Hoa đậu biếc có tác dụng gì?

Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt - Ảnh 3
Hoa đậu biếc được dùng để tạo màu cho món ăn -Ảnh: Internet
  • Ở Đông Nam Á, hoa đậu biếc được sử dụng như một thực phẩm để tạo màu xanh tự nhiên cho gạo, trà, nước ép trái cây hoặc cocktail.
  • Hoa đậu biếc có công dụng như  một vị thuốc tốt cho da, ngừa ung thư và chống lão hóa.
  • Trong hoa đậu biếc có chứa chứa chất chống oxy hóa tự nhiên blue-proanthocyanidin công dụng cao hơn nhiều so với vitamin C và E.

3. Hoa đậu biếc trị bệnh gì? 

Theo y học cổ truyền hoa đậu biếc giúp giải lo âu, giúp an thần. Nó giúp hỗ trợ điều trị các bệnh trí não, mất trí nhớ.

Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt - Ảnh 4
Hoa đậu biếc rất tốt cho mắt, da và tóc -Ảnh: Internet

Hoa đậu biếc rất tốt cho mắt, da và tóc... Giúp cải thiện lưu thông dòng chảy của máu qua các mao mạch của mắt, cải thiện độ linh hoạt, sắc nét của thị lực.

Hoa đậu biếc rất tốt cho não, giúp chữa bệnh rụng tóc, chữa tóc bạc. 

3. Chia sẻ cách sử dụng hoa đậu biếc

  • Xôi hoa đậu biếc xanh thơm ngon, dẻo ngọt
Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt - Ảnh 5
Xôi hoa đậu biếc có màu sắc bắt mắt -Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Hoa đậu biếc (khô hoặc tươi): 50 bông
  • Gạo nếp: 2 bát
  • Nước cốt dừa: 5 thìa
  • Rượu trắng: 1 thìa
  • Dừa bào: 60g
  • Đường: 4 thìa cà phê
  • Muối: 2 thìa cà phê

Cách nấu xôi hoa đậu biếc:

Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt - Ảnh 6
Nấu nước hoa đậu biếc và để nguội -Ảnh: Internet
  • Nấu nước hoa đậu biếc và để nguội, vớt cánh hoa ra. Liều lượng pha hoa đậu biếc: 50 bông/ 1 lít nước sôi.
  • Ngâm gạo nếp với nước vừa nấu để qua đêm.
  • Vớt nếp ra để riêng cho ráo nước.
  • Trộn nếp với muối. Rưới thêm nước cốt dừa lên trên.
  • Đem cách thủy trong khoảng 30-40 phút. Lưu ý sau khi hấp được 20 phút thì mở nắp, xới cho xôi chín mềm, đều.
  • Khi xôi chín mềm, bạn xới xôi để hơi nước bay bớt và cho đường vào trộn.
Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt - Ảnh 7
Cho xôi vào khuôn tạo kiểu -Ảnh: Internet
  • Cho xôi vào khuôn tạo kiểu và rắc thêm dừa bào lên trên.
  • Trà hoa đậu biếc
Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt - Ảnh 8

Trà hoa đậu biếc cải thiện sức khỏe, giúp giảm nguy cơ ung thư và tình trạng

lão hóa sớm -Ảnh: Internet

Trà hoa đậu biếc có màu sắc đẹp mắt và có hương vị đặc biệt. Trà sẽ giúp cải thiện sức khỏe, giúp giảm nguy cơ ung thư và tình trạng lão hóa sớm. Dùng trà bông biếc thường xuyên sẽ giúp cải thiện lưu thông máu đến đầu, tránh rụng và bạc tóc.

Nguyên liệu:

  • 50ml siro hoa đậu biếc
  • 10ml mật ong
  • Quả quất, củ sả, nước sôi

Cách pha trà hoa đậu biếc

Bước 1: Lần lượt cho siro hoa đậu biếc, mật ong vào cốc

Bước 2: Đổ nước sôi vào và khuấy đều

Bước 3:  Thêm nước quất vào cốc. Nên dùng rây lọc khi vắt quả quất để lọc hạt.

Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt - Ảnh 9
Vắt thêm nước quất vào -Ảnh: Internet

Bước 4: Cắt sả thành miếng nhỏ hoặc đập dập. Đập dập sẽ thơm hơn và đỡ bị vụn. Cho sả vào vào cốc.

Cách sử dụng hoa đậu biếc để chế biến món ăn, đồ uống ngon, đẹp mắt - Ảnh 10
Trà hoa đậu biếc nhìn là mê, uống là thích -Ảnh: Internet

Không quá khó để làm trà hoa đậu biếc phải không nào! Để trông đẹp mắt hơn, bạn có thể thái mỏng quất và thêm hoa đậu biếc trang trí bên trên.

Vậy là bạn đã có thể nắm được những  thông tin xoay quanh hoa đậu biếc và cách sử dụng hoa đậu biếc. Hãy dùng loài hoa mang sắc bắt mắt này để thưởng thức những món ăn ngon và tạo màu sắc bắt mắt cho đồ ăn nhé!

Chị em thi nhau tìm mua bằng được hoa đậu biếc về nấu trà vì những tác dụng ‘thần kỳ’ này

Chị em thi nhau tìm mua bằng được hoa đậu biếc về nấu trà vì những tác dụng ‘thần kỳ’ này

Nếu trà xanh hay trà đen đã quá quen thuộc thì trà hoa đậu biếc không chỉ thơm ngon, lạ miệng mà còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả, theo boldsky.

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