Cách làm bánh flan với sữa tươi thơm ngon đơn giản tại nhà mà không bị rỗ

Bánh flan mềm, bông mịn lại có vị béo từ sữa và mùi thơm hòa quyện của sữa tươi và trứng, tan ngay trong miệng luôn luôn dễ dàng chinh phục khẩu vị khó tính nhất dù bạn là ai ở bất kỳ độ tuổi nào. Hôm nay hãy vào bếp cùng chúng tôi học cách làm bánh flan thơm ngon này nhé!

Để có được món bánh flan thơm ngon đúng vị trước khi đi vào cách làm bánh flan bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình đầy đủ nguyên liệu cần thiết. Cụ thể:

4 quả trứng gà

6 lòng đỏ trứng gà

500ml sữa tươi không đường

170g đường cát trắng

1 muỗng canh nước cốt chanh

170 ml nước lọc

Chuẩn bị nguyên liệu

Dụng cụ đi kèm

Để cả quy trình chế biến bánh flan được chuẩn xác nhất bạn sẽ cần chuẩn bị thêm một số dụng cụ nhà bếp thường dùng như:

10 khuôn bánh flan nhỏ

1 Xửng hấp lớn

1 Nồi hấp bánh (loại có đường kính 29 – 30 cm)

1 tô lớn trộn nguyên liệu

1 Gậy đánh trứng loại lớn

1 Rây lọc giúp bánh của bạn thêm độ mịn.

Cách làm bánh flan sữa tươi

Cách làm bánh flan sữa tươi khá đơn giản bạn chỉ cần thực hiện theo từng bước hướng dẫn như sau:

Bước 1: Làm caramel

Đặt nồi lên bếp, cho vào đó 120gr đường cùng 100ml nước, bật bếp đun sôi với lửa nhỏ. Không khuấy dung dịch để caramel kết dính tốt nhất.

Khi bắt đầu thấy đường chuyển màu từ trắng sang vàng nạt, bạn thêm vào dunh dịch 1 muỗng nước cốt chanh đã chuẩn bị ban đầu. Tiếp tục đun với lửa nhỏ đến khi đường có màu nâu cánh gián thì tắt bếp.

Tiếp tục thêm vào hỗn hợp Caramel 70ml nước ấm. Để caramel có màu sánh đẹp bạn lắc nồi theo vòng tròn, để hỗ hợp có thể hòa quyện đều với nhau.

Cuối cùng bạn cho từng muỗng canh caramel vừa hoàn tất vào trong từng khuôn bánh flan đã chuẩn bị và đặt vào ngăn mát của tủ lạnh cho đông lại. Thời gian để caramel đông hoàn toàn khoảng 30 Phút.

Đun caramel màu cánh gián

Bước 2 Trộn đều hỗn hợp hai thành phần chính trứng sữa

Để có được hỗn hợp hòa quyện sánh mịn bạn cho vào tô 6 lòng đỏ trứng. 4 quả trứng gà (bao gồm cả lòng đỏ và lòng trắng trứng), thêm vào đó 50gr đường cát trắng rồi dùng gậy đánh trứng khuấy đều.

Chú ý khuấy nhẹ nhàng theo vòng tròn một chiều, tránh nhấc gậy ra khỏi hỗ hợp trứng tạo nên nhiều bọt khí.

Tiếp tục, đặt lên bếp 500ml sữa tươi không đường, đun lửa nhỏ cho đến khi thấy được hơi nước bốc lên. (Không đun sôi nhé)

Từ từ đổ sữa ấm vào tô trứng đã được khuấy đều, vừa cho sữa vào hỗn hợp trứng vừa khuấy để tất cả hòa quyện.

Cuối cùng bạn lọc lại toàn bộ hỗn hợp sữa, đường, trứng qua rây để có thể loại bỏ phần cặn thừa cũng như giúp bánh flan thêm phần sánh mịn.

Thật nhẹ hàng trộn đều hỗn hợp sữa trứng và lọc lại bằng rây

Bước 3: Đổ khuôn bánh

Ở bước này bạn chỉ cần đổ toàn bộ hỗn hợp sữa trứng đã được lọc qua rây vào khuôn bánh với lớp caramel bên trong đã đông đặc.

Lưu ý: Để không tạo ra bọt khí cũng như lớp bánh flan thành phẩm không bị rỗ bạn nghiêng nhẹ khuôn và rót từ từ hỗn hợp vào, đừng đổ quá nhiều chỉ khoảng 2/3 khuôn là đủ.

Tiếp đến, đậy kín nắp khuôn bánh lại.

Nghiêng khay, đổ hỗn hợp vào một cách chậm rãi

Bước 4: Hấp bánh

Kế đến đun sôi một nồi nước, xếp bánh vào xửng hấp và đặt xửng lên trên nồi nước. Đậy kín nắp nồi và hấp bánh với lửa nhỏ trong vòng 20 phút.

Chú ý:

Nếu bạn hấp số lượng lớn bánh nên xếp chúng xen kẻ để nhiệt độ lan tỏa giúp bánh chín đều.

Chú ý lửa trong suốt quá trình nấu, nếu lửa lớn làm sôi hỗn hợp trứng sữa bên trong khay sẽ khiến bánh bị phồng, tràn bọt khí, tạo các lỗ lớn nhỏ không đẹp mắt.

Bạn cũng có thể sử dụng tăm que để xiên vào bánh, nếu que tăm sau khi rút không bị dính các cặn lợn cợn là bánh đã chín đều ngon.

Xếp bánh đều lên mặt xửng hấp

Bước 5: Bánh flan sữa tươi mềm mịn

Bánh sau khi chín, bạn cho ra bên ngoài để nguột và bảo quản trong ngăn mát sử dụng dần.

Bánh flan sữa tươi đúng chuẩn sẽ láng mịn, không bị rỗ bên trong cũng như trên bề mặt. Từng muỗng bánh sau khi múc đều sắn mịn, mềm mại, có độ béo vừa phải quyệt với hương vị caramel ngọt dịu, cực kỳ thơm ngon.

Chiếc bánh flan sữa tươi mềm mại mịn màng

Vậy là bạn đã hoàn thành chiếc bánh flan sữa tươi thơm ngon hấp dẫn rồi đấy!

Khi dùng hãy thêm vào chút đá viên đập nhuyễn và một chút cà phê đen, hương vị sẽ càng thơm hơn hơn rất nhiều.

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