Cách chiên tôm nước mắm ngon giòn rụm, hương vị đậm đà dễ làm tại nhà

Hàm lượng dinh dưỡng trong mực khá cao, chứa rất nhiều protein và các nguồn khoáng chất thiết yếu như Riboflavin, vitamin B12, phốt pho, đồng và selen, ít chất béo bão hòa và ít natri,… Mực ngoài là món ăn ngon trong bữa cơm gia đình.

Mực là loại hải sản ngon, cả mực tươi và mực khô đều được nhiều người ưa thích và có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau. Trong đó, có một công thức mà bạn có thể áp dụng là món mực chiên giòn nước mắm.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Mực làm sạch, lột da, moi bỏ ruột và mai mực rửa lại cho sạch rồi thấm khô nước để khi chiên không bị bắn dầu. Bên trong mực có túi mực nên các bạn hãy thật cẩn thận để túi mực không bị vỡ ra. Nếu túi mực vỡ ra, các bạn phải rửa đi, rửa lại rất nhiều lần mới sạch được

Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chiên mực

Thời gian chiên mực chỉ khoảng hơn 1 phút ở mức lửa lớn vừa. Không nên chiên quá kỹ, mực sẽ bị dai. Thực tế việc chiên mực sẽ giúp cho mực bùi thơm hơn và sẽ không còn mùi tanh nữa.

Phần dầu ăn vừa chiên mực, bạn dùng 2 thìa ăn cơm dầu ăn đang nóng dội lên hành lá cắt nhỏ để làm mỡ hành. Khi hành chuyển sang màu xanh thì chắt phần mỡ ra bát.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Chiên với nước mắm

Ở bước này, bạn pha nước mắm theo công thức: nước mắm, đường, bột nêm, tương ớt và một ít tỏi ớt băm. Khuấy đều cho các gia vị tan ra.

Trút bớt dầu trong chảo ra, chỉ để lại một ít. Cho tỏi vào phi thơm rồi cho mực đã chiên vào, sau đó cho nước mắm đã pha vào đảo đều cho mực thấm gia vị, chiên thêm 1-2 phút nữa là được.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là bí quyết giúp cho món mực chiên mắm ngon ngọt muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thành công khi áp dụng cách làm này