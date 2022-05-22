Các loại THỰC PHẨM VÀNG trong làng giúp co thắt búi trĩ, có sẵn trong căn bếp nhà bạn!

Trong mỗi bữa ăn, sử dụng dầu olive và dầu hạt lanh, (trong súp hoặc bất kỳ thực phẩm phù hợp). Cuối mỗi bữa ăn nên bổ sung dầu cá, đây là một trong các loại dầu quan trọng nhất nên được sử dụng thường xuyên.

Ngoài chế biến các món ăn hấp dẫn từ mướp đắng, người bệnh cũng có thể sử dụng 3 thìa nước ép mướp đắng kết hợp với 1 ly sữa uống vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Việc thực hiện thường xuyên trong vòng 2 tuần sẽ khiến búi trĩ teo đi rõ rệt.

Mướp đắng không chỉ là đồ ăn nhuận tràng mà còn là thực phẩm hỗ trợ điều trị bệnh trĩ khá tốt.

Nước ép củ cải

Nước ép củ cải được biết đến là đồ ăn nhuận tràng, có công dụng rất tốt đối với người mắc bệnh trĩ. Lượng chất xơ dồi dào trong loại củ này giúp chất thải được tống ra khỏi ruột dễ dàng hơn.

Ngoài ra, trong củ cải còn có chứa Betacyanin, chất có khả năng phòng tránh ung thư hiệu quả đặc biệt là ung thư ruột kết. Bạn có thể dùng củ cải để chế biến các món ăn hoặc uống nước ép củ cải hàng ngày để tăng cường sức đề kháng, phòng tránh bệnh tật và đẩy lùi bệnh trĩ.

Cà rốt

Theo lý giải của các chuyên gia Dinh dưỡng hàng đầu Hoa Kỳ, trung bình mỗi củ cà rốt có chứa khoảng 2,1g chất xơ. Đây là thành phần khá thiết yếu đối với hệ tiêu hóa, không những vậy cà rốt còn bổ sung lượng lớn vitamin, khoáng chất có thể giúp đầy bụng nhanh. Đây cũng là loại thực phẩm khá quen thuộc trong các thực đơn giảm cân nhưng vẫn cân bằng đủ dinh dưỡng.

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Ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch, đậu nành, hạt điều, quả hạnh... chứa lượng lớn Magie, kích thích tiêu hóa, đồng thời là khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Uống đủ nước mỗi ngày

Điều đầu tiên cần phải nhắc đến đối với những người bị trĩ là phải uống đủ ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Phải uống nước ngay cả khi không cảm thấy khát. Nước rất quan trọng đối với cơ thể, là thành phần chuyển hóa các chất và hóa lỏng thức ăn, khiến thức ăn được tiêu hóa dễ dàng hơn. Nước giúp thải độc cơ thể và giúp cho việc tiêu hóa dễ dàng hơn, tránh được tình trạng táo bón thường xuyên khiến bệnh trĩ trở nặng. Người bị trĩ nên tăng cường uống nhiều nước mỗi ngày, có thể thay thế nước lọc bằng các loại trái cây tươi để bổ sung thêm cả chất xơ và vitamin cho cơ thể.