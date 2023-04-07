Các loại quả thần kì kích thích sản sinh collagen, phụ nữ sau tuổi 30 nên ăn chăm ăn để đẹp da, hồi xuân

Dinh dưỡng 07/04/2023 07:03

Một đánh giá năm 2012 về dinh dưỡng và lão hóa cũng kết luận rằng trái cây và rau quả là cách tiếp cận an toàn và lành mạnh nhất để tăng cường sức khỏe làn da. Ăn thực phẩm giàu collagen hoặc thực phẩm tăng cường sản xuất collagen cũng có thể giúp tạo ra các khối xây dựng (axit amin) cần cho làn da mơ ước

Collagen là gì ?

Collagen là một trong thành tố quan trọng giúp xây dựng các khối xương, da, cơ, gân và dây chằng trong cơ thể.

Các loại quả thần kì kích thích sản sinh collagen, phụ nữ sau tuổi 30 nên ăn chăm ăn để đẹp da, hồi xuân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của Collagen đối với phụ nữ:

Giúp xương khớp chắc khỏe

Làm đẹp da

Tốt cho tóc và móng

Tốt cho tóc và móng

Giúp nội tạng khỏe mạnh

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Tốt cho thị giác

Các loại quả chứa nhiều collagen:

Qủa ổi

Qủa ổi chứa rất nhiều chất xơ, vitamin A, C,.. giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa rất hiệu quả.

Bên trông có chứa kẽm, đồng góp phần rất lớn trong quá trình chuyển hóa collagen trong cơ thể. Là loại trái cây chứa rất nhiều chất xơ, nhiều chất lycopen không chỉ có tác dụng chống những bệnh liên quan tới béo phì mà còn những bệnh khác như bênh tiểu đường cấp 1, giảm bớt nguy cơ bệnh tim mạch.

Các loại quả thần kì kích thích sản sinh collagen, phụ nữ sau tuổi 30 nên ăn chăm ăn để đẹp da, hồi xuân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông đỏ

Theo ước tính trong 100gram ớt chuông đỏ có chứa khoảng 120mg vitamin C hơn gấp đô so với lượng vitamin C trong cam. Và trong 100gram ớt chuông đỏ chỉ chứa khoảng 31kcal. 

Được dùng làm các món xào, salad, các món nướng, nhất là ớt chuông đỏ. Loại quả này này chứa nhiều vitamin C, capsaicin – một hợp chất chống viêm và chống lại oxy hóa.

Các loại quả thần kì kích thích sản sinh collagen, phụ nữ sau tuổi 30 nên ăn chăm ăn để đẹp da, hồi xuân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Một loại trái cây là nguồn cung cấp collagen tối ưu cho da khác là đu đủ. Đây là loại quả chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất,...

Ngoài ra, đu đủ còn rất giàu vitamin A, E, canxi và rất nhiều enzyme (papain) - một loại dưỡng chất giúp chị em chống lại quá trình lão hóa da rất hiệu quả. Qủa này, giàu chất xơ nê rất tốt cho quá trình giảm cân, giữ dáng.

Các loại quả thần kì kích thích sản sinh collagen, phụ nữ sau tuổi 30 nên ăn chăm ăn để đẹp da, hồi xuân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Qủa bơ

Quả bơ nổi tiếng với nhiều công dụng như chống ung thư, bảo vệ tim, hỗ trợ giảm cân hiệu quả... nhưng ít ai biết bơ còn thúc đẩy làn da mịn màng, dẻo dai hơn nhờ có chứa nhiều axit béo. 

Ngoài ra, nhờ chứa nhiều vitamin A mà bơ có khả năng loại bỏ các tế bào da chết, để lại cho chúng ta làn da sáng, khỏe đẹp. Hàm lượng caroten của chúng cũng có thể hỗ trợ ngăn chặn độc tố và thiệt hại từ tia nắng mặt trời và cũng giúp bảo vệ chống lại ung thư da.

Các loại quả thần kì kích thích sản sinh collagen, phụ nữ sau tuổi 30 nên ăn chăm ăn để đẹp da, hồi xuân - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây có múi

Một trong những loại thực phẩm giàu collagen đến từ các loại trái cây có múi như cam, chanh, quýt, bưởi. Những loại trái cây này thường chứa rất nhiều vitamin C, mà vitamin C lại đóng vai trò chính trong sản xuất pro-collagen, một tiền chất của collagen.

Bổ sung vitamin C thường xuyên giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật, đồng thời tăng cường mức độ oxy hóa, giúp làn da được cải thiện và da sáng khỏe hơn.

Các loại quả thần kì kích thích sản sinh collagen, phụ nữ sau tuổi 30 nên ăn chăm ăn để đẹp da, hồi xuân - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
Hiểu đúng về bánh ăn kiêng và bí quyết để không mua phải bánh "dỏm" nhồi đường

Hiểu đúng về bánh ăn kiêng và bí quyết để không mua phải bánh "dỏm" nhồi đường

Bánh ngọt không đường dành cho chế độ ăn kiêng là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng thực phẩm thực phẩm bổ sung collagen

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất