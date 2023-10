Các loại quả thần kì kích thích sản sinh collagen, phụ nữ sau tuổi 30 nên ăn chăm ăn để đẹp da, hồi xuân

Làm đẹp da

Tốt cho tóc và móng

Giúp nội tạng khỏe mạnh

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Tốt cho thị giác

Các loại quả chứa nhiều collagen:

Qủa ổi

Qủa ổi chứa rất nhiều chất xơ, vitamin A, C,.. giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa rất hiệu quả.

Bên trông có chứa kẽm, đồng góp phần rất lớn trong quá trình chuyển hóa collagen trong cơ thể. Là loại trái cây chứa rất nhiều chất xơ, nhiều chất lycopen không chỉ có tác dụng chống những bệnh liên quan tới béo phì mà còn những bệnh khác như bênh tiểu đường cấp 1, giảm bớt nguy cơ bệnh tim mạch.

Ớt chuông đỏ

Theo ước tính trong 100gram ớt chuông đỏ có chứa khoảng 120mg vitamin C hơn gấp đô so với lượng vitamin C trong cam. Và trong 100gram ớt chuông đỏ chỉ chứa khoảng 31kcal.

Được dùng làm các món xào, salad, các món nướng, nhất là ớt chuông đỏ. Loại quả này này chứa nhiều vitamin C, capsaicin – một hợp chất chống viêm và chống lại oxy hóa.

Đu đủ

Một loại trái cây là nguồn cung cấp collagen tối ưu cho da khác là đu đủ. Đây là loại quả chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất,...

Ngoài ra, đu đủ còn rất giàu vitamin A, E, canxi và rất nhiều enzyme (papain) - một loại dưỡng chất giúp chị em chống lại quá trình lão hóa da rất hiệu quả. Qủa này, giàu chất xơ nê rất tốt cho quá trình giảm cân, giữ dáng.

Qủa bơ

Quả bơ nổi tiếng với nhiều công dụng như chống ung thư, bảo vệ tim, hỗ trợ giảm cân hiệu quả... nhưng ít ai biết bơ còn thúc đẩy làn da mịn màng, dẻo dai hơn nhờ có chứa nhiều axit béo.

Ngoài ra, nhờ chứa nhiều vitamin A mà bơ có khả năng loại bỏ các tế bào da chết, để lại cho chúng ta làn da sáng, khỏe đẹp. Hàm lượng caroten của chúng cũng có thể hỗ trợ ngăn chặn độc tố và thiệt hại từ tia nắng mặt trời và cũng giúp bảo vệ chống lại ung thư da.

Trái cây có múi

Một trong những loại thực phẩm giàu collagen đến từ các loại trái cây có múi như cam, chanh, quýt, bưởi. Những loại trái cây này thường chứa rất nhiều vitamin C, mà vitamin C lại đóng vai trò chính trong sản xuất pro-collagen, một tiền chất của collagen.

Bổ sung vitamin C thường xuyên giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật, đồng thời tăng cường mức độ oxy hóa, giúp làn da được cải thiện và da sáng khỏe hơn.