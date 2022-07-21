Các bước để có món gà luộc ngon mềm ngọt thịt có thể bạn chưa biết

Dinh dưỡng 21/07/2022 12:31

Nhiều người có thói quen thả gà vào nước lạnh luộc ngay từ đầu, nhưng thực ra cách luộc này không đúng. Dưới đây là các bước khi luộc gà giúp bạn có thành phẩm hoàn hảo nhất.

Bước đầu tiên gà phải làm sạch hết lông và một số nội tạng bên trong. Sau đó, bạn cho nước vào nồi, cho hành lá và gừng thái nhỏ vào nước. Gừng và hành lá giúp khử mùi tanh của gà.

Sau khi đợi một lúc, nước nóng lên thì thả gà vào, lúc này nước đã thơm mùi hành, gừng, giúp khử mùi tanh.

Nhiều bạn thả gà từ khi nước lạnh, có bạn lại đợi nước sôi mới thả gà vào, cách này đều không đúng. Việc luộc gà bằng nước nóng khiến da gà co đột ngột và nứt ra, gà luộc có hình thức không đẹp.

Các bước để có món gà luộc ngon mềm ngọt thịt có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Thêm bước này khi luộc gà để thành phẩm thêm tuyệt vời hơn!

Luộc gà phải nhúng đi nhúng lại 3 lần: Sau khi thả gà vào nồi nước nóng, bạn cần nhanh chóng cầm cổ gà nhấc ra, đợi 30 giây lại thả vào, sau đó lại lấy ra và thả vào. Động tác này lặp đi lặp lại 3 lần.

Điều này sẽ giúp gà "làm quen" với nước nóng, da không bị vỡ ra, cũng giúp thịt gà ngon hơn.

Sau đó, đậy vung và đun thêm 30 phút nữa là vừa. Sau khi gà chín, bạn cần thả gà vào thau nước lạnh. Điều này làm cho da gà giòn hơn, da gà cũng có màu sắc sáng đẹp, nhìn ngon miệng hơn.

Nêm gia vị khi luộc gà 

Nhiều người hiểu lầm rằng, khi chế biến gà cần cho nhiều gia vị vừa để khử tanh, vừa tăng mùi thơm cho món ăn.

Thực tế, điều này rất sai lầm. Gà ngon chủ yếu là nhờ hương vị nguyên bản của nó. Nếu cho nhiều gia vị sẽ làm thay đổi hương vị, khiến món gà mất ngon.

Khi luộc gà, bạn có thể cho vài lát gừng, cọng hành để khử mùi tanh, cùng lắm là thêm chút muối là đủ.

Cần luộc gà đúng thời gian

Khi luộc chú ý nồi cần có chiều cao và rộng tương đương với con gà. Nếu gà từ 1,5 đến 2 kg các bạn có thể chọn nồi với đường kính 28 cm là vừa phải.

Ngược lại khi bạn chọn nồi quá to thì gà sẽ bị teo lại không đẹp nữa và ngược lại, luộc gà trong nồi quá nhỏ thì gà sẽ không chín đều được chỗ chín chỗ không.

Bạn hãy đun cho đến khi vừa sôi thì chỉnh nhỏ lửa lại. Khi bạn đun nếu chọn lửa quá to, gà sẽ nhanh chín hơn nhưng da gà sẽ co lại gây nứt và lồi phần thịt ra trông rất xấu. Ngược lại, nếu gà được luộc quá kỹ thì phần da sẽ bị nhừ, nếu luộc nhanh thì phần thịt và xương sẽ bị đỏ không ngon. Bạn nên lựa chọn thời gian luộc thích hợp từ 40-60 phút.

 

 

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