Cá chim hấp xì dầu, món ngon mới mẻ và sẽ cực hao rau nếu chị em làm món này cho gia đình.

Dinh dưỡng 11/09/2022 05:03

Hẳn là nhiều chị em thường chế biến cá chim thành món chiên bởi vị béo bùi của thịt cá cực thích hợp khi ăn chiên. Vì vậy, công thức dưới đây ắt hẳn rất là mới mẻ với nhiều chị em nội trợ, nhưng đảm bảo món ăn này sẽ cực bắt vị và cực kỳ tốn rau.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Cá chim (trọng lượng tùy khẩu phần ăn của gia đình)

- Gia vị bao gồm xì dầu, đường, tiêu, muối hồng, nước mắm

- Hành lá

- Hành tím băm nhuyễn

- Gừng

- Thì là

- Chanh

- Tỏi

- Ớt

- Rau ăn kèm bao gồm rau thơm, xà lách, dứa, dưa chuột, cà rốt, v.v.

 

Cách chế biến: 

- Cá chim làm sạch, để ráo nước, rồi khứa nhẹ hai bên mình cá thành các ô quân cờ để gia vị dễ dàng ngấm vào thịt cá hơn.

- Trộn hỗn hợp ướp gồm xì dầu (nên thử qua xì dầu Càng Cua), hạt tiêu, xíu đường, gừng thái sợi, hành tím băm nhỏ, muối hồng.

- Trộn và xoa đều lên thân cá, cả trong bụng cá và ướp khoảng 30 phút.

- Chuẩn bị nồi hấp, phết một lớp mỏng dầu ăn bên dưới hoặc rải một lớp hành lá, xong cho cá lên trên (để cá không bị dính da).

- Hoặc có khay đĩa lớn bỏ vừa cá thì cho luôn vào xửng hấp để cá giữ được nước để thịt ngọt (nhớ nhét vào bụng cá một bó hành lá và thì là).

- Bật bếp lửa 4/8, hấp khoảng 30 phút là cá chín.

- Lúc hấp được 20 phút thì mở vung, rưới 1/2 chỗ nước ướp lên thân cá rồi lật nhẹ cá rưới nốt 1/2 còn lại và hấp thêm 10 phút là cá ngấm ngon (nếu không có thời gian thì không cần lật trở, rưới 1 mặt cũng được vì cá ướp ngấm rồi).

- Pha nước chấm chua ngọt gồm chanh, tỏi, ớt, đường và nước mắm.

- Cuốn cá ăn cùng bún, rau thơm, xà lách và các loại cuốn kèm như dứa, dưa chuột, cà rốt.

 

Cá chim hấp xì dầu, món ngon mới mẻ và sẽ cực hao rau nếu chị em làm món này cho gia đình. - Ảnh 1

 

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Châu Ngọc

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