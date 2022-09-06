Bún cá Nha Trang, món ngon nức tiếng của Khánh Hòa cho gia đình

- Cà chua bổ múi cau.

- Salad, cải sú trắng.

- Nửa trái khóm.

- Hành lá, hành tím, hành tây.

- Tỏi băm, ớt băm.

- Gừng lát.

- Gia vị.

Cách chế biến:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Hành tím, hành tây nướng vừa thơm và hơi mềm thì mang ra khỏi lò.

- Cá ngừ làm sạch, cắt và chia thành phần đầu – khoanh thịt – đuôi cá.

- Chả cá chiên nóng cắt miếng vừa ăn.

- Cà chua xào săn lại với tỏi băm.

- Cải sú trắng bào nhuyễn, salad cắt nhuyễn, trộn lên.

- Hành lá băm nhuyễn, hành tây cắt lát mỏng theo sớ dọc.

Bước 2: Nấu nước dùng

- Cho cá vào nồi nước chần sơ cùng 1 muỗng cà phê muối trong 10 phút rồi lọc lấy cá và cho vào một nồi nước mới.

- Tiếp tục nấu cá với 4 lát gừng, 4 củ hành tím nướng, 1 củ hành tây nướng, 1/2 trái khóm vào ninh ở lửa to, khi vừa sôi mạnh thì giảm nhỏ lửa và tiếp tục ninh trong 30 phút.

- Lọc lấy cá để riêng, phần nước dùng thì lọc lấy nước (lọc 2 lần cho trong nước) và cho vào một nồi mới.

- Bật lửa và tiếp tục ninh, nêm nếm theo khẩu vị gia đình, nêm 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước mắm ngon, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường (nồi 2.5 lít nước), nấu ở lửa vừa đến khi sôi lăn tăn, hớt bớt bọt.

- Cho cà chua đã xào vào nồi nước dùng đun thêm 5 phút thì tắt bếp, đồng thời cho ít đầu hành vào cho thơm.

Bước 3: Làm nước chấm

- Pha 1 muỗng canh nước mắm với 1/2 muỗng canh đường vào khuấy đều cho tan hẳn.

- Băm tỏi, ớt, gừng thật nhuyễn rồi cho vào nước chấm.

Bước 4: Trang trí

- Cho cải sú – salad bên dưới rồi cho bún tươi lên, cùng 1 khoanh cá, chả cá chiên lên mặt.

- Cho nước dùng vào ngập mặt tô thì cho hành tây cắt mỏng, hành lá lên trên.

- Muốn ngon thì bỏ thêm hành tím phi lên cho thơm.

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Dương Ngọc Khánh Vân