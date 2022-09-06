Bún cá Nha Trang, món ngon nức tiếng của Khánh Hòa cho gia đình

Nha Trang không chỉ nổi tiếng vì có cảnh đẹp mà ẩm thực của danh lam miền Trung này cũng không hề kém cạnh so với những vùng miền khác. Trong số đó nổi tiếng nhất là bún cá, dưới đây là công thức của món ngon này.
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Thành phần nguyên liệu:
- Cá ngừ làm sạch.
- Chả cá chiên Nha Trang.
- Bún tươi.
- Cà chua bổ múi cau.
- Salad, cải sú trắng.
- Nửa trái khóm.
- Hành lá, hành tím, hành tây.
- Tỏi băm, ớt băm.
- Gừng lát.
- Gia vị.
Cách chế biến:
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
- Hành tím, hành tây nướng vừa thơm và hơi mềm thì mang ra khỏi lò.
- Cá ngừ làm sạch, cắt và chia thành phần đầu – khoanh thịt – đuôi cá.
- Chả cá chiên nóng cắt miếng vừa ăn.
- Cà chua xào săn lại với tỏi băm.
- Cải sú trắng bào nhuyễn, salad cắt nhuyễn, trộn lên.
- Hành lá băm nhuyễn, hành tây cắt lát mỏng theo sớ dọc.
Bước 2: Nấu nước dùng
- Cho cá vào nồi nước chần sơ cùng 1 muỗng cà phê muối trong 10 phút rồi lọc lấy cá và cho vào một nồi nước mới.
- Tiếp tục nấu cá với 4 lát gừng, 4 củ hành tím nướng, 1 củ hành tây nướng, 1/2 trái khóm vào ninh ở lửa to, khi vừa sôi mạnh thì giảm nhỏ lửa và tiếp tục ninh trong 30 phút.
- Lọc lấy cá để riêng, phần nước dùng thì lọc lấy nước (lọc 2 lần cho trong nước) và cho vào một nồi mới.
- Bật lửa và tiếp tục ninh, nêm nếm theo khẩu vị gia đình, nêm 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước mắm ngon, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường (nồi 2.5 lít nước), nấu ở lửa vừa đến khi sôi lăn tăn, hớt bớt bọt.
- Cho cà chua đã xào vào nồi nước dùng đun thêm 5 phút thì tắt bếp, đồng thời cho ít đầu hành vào cho thơm.
Bước 3: Làm nước chấm
- Pha 1 muỗng canh nước mắm với 1/2 muỗng canh đường vào khuấy đều cho tan hẳn.
- Băm tỏi, ớt, gừng thật nhuyễn rồi cho vào nước chấm.
Bước 4: Trang trí
- Cho cải sú – salad bên dưới rồi cho bún tươi lên, cùng 1 khoanh cá, chả cá chiên lên mặt.
- Cho nước dùng vào ngập mặt tô thì cho hành tây cắt mỏng, hành lá lên trên.
- Muốn ngon thì bỏ thêm hành tím phi lên cho thơm.
Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Dương Ngọc Khánh Vân